Thép đặc biệt Shengli Việt Nam và thương hiệu Thép Mỹ - VMS ghi dấu ấn tại Hội nghị Thượng đỉnh cấp cao ASEAN 2025

Từ ngày 25 đến 28/10/2025, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh cấp cao ASEAN lần thứ 47 và Diễn đàn Xúc tiến Thương mại – Đầu tư Việt Nam – Malaysia 2025, Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam cùng thương hiệu Thép Mỹ – VMS đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi xuất sắc được vinh danh với 3 giải thưởng lớn.

Cụ thể:

Top 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu ASEAN 2025 (ASEAN Top Brand Award 2025)

Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ chất lượng xanh ASEAN 2025 (ASEAN Green Product & Service Award 2025)

Top 10 Nhà lãnh đạo tiêu biểu ASEAN 2025 (ASEAN Outstanding Leader 2025), được trao cho bà Tô Thị Lý, Phó Tổng Giám đốc vận hành nguồn vốn và tài sản của công ty.

Ba giải thưởng danh giá này là minh chứng cho tầm vóc thương hiệu, năng lực quản trị, và chiến lược phát triển xanh – bền vững mà Shengli Việt Nam đã kiên định theo đuổi trong gần hai thập kỷ qua.

Là sự kiện được mong đợi nhất năm, Hội nghị ABIS năm nay quy tụ hơn 1.500 đại biểu cấp cao, bao gồm các nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng, lãnh đạo tập đoàn và chuyên gia kinh tế quốc tế. Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu dự phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ ABIS.

Là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị sản xuất gang thép dẫn đầu khu vực miền Bắc. Kể từ khi thành lập vào năm 2008, với nhà máy rộng 27,4 ha tại Khu công nghiệp Cầu Nghìn, Hưng Yên, Shengli Việt Nam - thương hiệu thép Mỹ-VMS đã có hơn một thập kỷ không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành công nghiệp thép trong nước

Với dây chuyền công nghệ tiên tiến, hệ thống lò luyện và cán thép khép kín cùng đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, Shengli Việt Nam luôn chú trọng chất lượng – an toàn – môi trường trong mọi quy trình sản xuất. Mỗi năm, công ty cung ứng ra thị trường khoảng 600.000 tấn thép chất lượng cao, phục vụ nhu cầu xây dựng, cơ khí và công nghiệp nặng tại hơn 30 tỉnh, thành phố trong nước, đồng thời xuất khẩu sang 8 quốc gia trên thế giới.

Sản phẩm mang thương hiệu Thép Mỹ – VMS đã trở thành lựa chọn tin cậy của nhiều đối tác và nhà thầu lớn nhờ độ bền vượt trội, tính ổn định cao và khả năng thích ứng linh hoạt trong nhiều điều kiện sử dụng. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Shengli Việt Nam tiên phong áp dụng mô hình sản xuất xanh – tuần hoàn, tối ưu hóa nguồn nguyên liệu, giảm thiểu phát thải và tái sử dụng năng lượng hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường và thúc đẩy kinh tế xanh tại Việt Nam.

“Chúng tôi xem chất lượng là nền tảng, và phát triển bền vững là định hướng lâu dài. Mỗi sản phẩm của Thép Mỹ – VMS không chỉ là kết quả của công nghệ và trí tuệ, mà còn là cam kết trách nhiệm với khách hàng, đối tác và xã hội.” – Bà Tô Thị Lý – Phó tổng giám đốc công ty chia sẻ.

Giải thưởng ASEAN Top Brand Award 2025 và ASEAN Green Product & Service Award 2025 không chỉ là vinh dự của riêng doanh nghiệp, mà còn là sự ghi nhận từ cộng đồng khu vực ASEAN đối với những nỗ lực của Shengli Việt Nam trong việc nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, thúc đẩy thương mại xanh và hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hướng đến tương lai, Shengli Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, phát triển bền vững và xây dựng thương hiệu quốc tế vững mạnh, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế khu vực và nâng cao vị thế ngành thép Việt Nam trong chuỗi giá trị ASEAN.

“Thép Mỹ – VMS – Chất thép hoàn mỹ, kiến tạo tương lai.” Khẩu hiệu ấy không chỉ là phương châm hoạt động, mà còn là tầm nhìn và khát vọng mà tập thể Shengli Việt Nam đang từng ngày nỗ lực để hiện thực hóa.