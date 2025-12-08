Xuất khẩu của Ninh Bình vượt mục tiêu năm 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 08/12/2025
Nguyễn Thuấn
08/12/2025, 07:11
Trong 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Ninh Bình đã cán mốc 25,391 tỷ USD, tăng tới 61,3% so với cùng kỳ năm trước và vượt 11,6% kế hoạch năm 2025. Kết quả này là nhờ sự bứt phá của nhóm sản phẩm điện tử, dệt may, da giày và thiết bị điện...
Đây là một thành tựu ấn tượng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến động khó lường. Sự bứt phá này không chỉ tạo động lực lớn cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh, mà còn củng cố vị thế của Ninh Bình trong bản đồ kinh tế quốc gia.
Một trong những yếu tố chính góp phần vào sự tăng trưởng này là sự phát triển mạnh mẽ của nhóm sản phẩm điện tử, dệt may, da giày và thiết bị điện. Các khu kinh tế và khu công nghiệp trong tỉnh tiếp tục đóng vai trò trụ cột, chiếm hơn 63% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Đặc biệt, các doanh nghiệp lớn như QMH Computer, MCNEC Vina, Gemtek Việt Nam, ACE ANTENNA, Neweb Việt Nam, Wistron Infocomm Việt Nam, và SET Việt Nam đã duy trì mức tăng trưởng hai con số, cho thấy sức bật mạnh mẽ của ngành công nghiệp công nghệ cao tại địa phương.
Ngành dệt may và da giày cũng ghi nhận sự phục hồi đáng kể với lượng đơn hàng dồi dào ngay từ đầu năm. Điều này giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất và tuyển dụng lao động. Để đáp ứng tiến độ giao hàng trong những tháng cao điểm cuối năm, nhiều đơn vị đã tổ chức tăng ca và linh hoạt giờ làm việc. Điều này không chỉ giúp duy trì chuỗi cung ứng mà còn đảm bảo kim ngạch xuất khẩu ổn định.
Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất và xuất khẩu thiết bị điện cho ô tô, xe máy cũng có xu hướng tăng trưởng rõ rệt. Tuy nhiên, ngành sản xuất clanhke và xi măng lại đối diện với nhiều thách thức do nhu cầu tiêu thụ trong nước chưa cao, nguồn nguyên liệu đầu vào khan hiếm, chi phí vận tải biển tăng và việc điều chỉnh thuế xuất khẩu clanhke từ 5% lên 10%. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp trong ngành vẫn nỗ lực tự điều chỉnh sản xuất và tìm kiếm thị trường mới để duy trì mức tăng trưởng khá.
Trước những thách thức và cơ hội, tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ nhằm giữ vững đà tăng trưởng xuất khẩu. Sở Công Thương đã tăng cường hiệu quả quản lý và tham mưu cho UBND tỉnh Ninh Bình xây dựng Kế hoạch phát triển xuất khẩu giai đoạn 2026–2030. Đồng thời, tỉnh cũng chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ áp thuế đối ứng đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.
Năm 2025, Ninh Bình đã đặt mục tiêu đạt 22,75 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, chỉ trong 11 tháng, tỉnh đã vượt mục tiêu cả năm, tạo lực đẩy lớn cho tăng trưởng kinh tế và củng cố vị thế ngày càng mạnh mẽ của các ngành xuất khẩu chủ lực.
Từ nền tảng tăng trưởng tích cực này, năm 2026 và những năm tiếp theo, Ninh Bình kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục mạnh dạn đầu tư công nghệ, mở rộng quy mô và tận dụng tốt hơn những ưu đãi từ các hiệp định thương mại để mở rộng thị trường tại Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và nhiều thị trường tiềm năng khác.
