Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực. Tăng trưởng kinh tế ở nhiều địa phương khởi sắc, ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng năm 2025 từ 8% trở lên.

Chiều 6/12, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết phiên họp Chính phủ đã thống nhất đánh giá, trong bối cảnh rất khó khăn song nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước; 11 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng tăng khoảng 3,3%.

Thu ngân sách nhà nước 11 tháng đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, vượt 22% dự toán và tăng 31% so với cùng kỳ; trong khi miễn, giảm, gia hạn khoảng 239,1 nghìn tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất (khoảng 10% tổng thu ngân sách nhà nước). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đạt gần 840 tỷ USD, tăng 17,2%; xuất siêu khoảng 20,5 tỷ USD.

Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định dù nhiều địa phương bị bão lũ; sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 tăng mạnh 10,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 tăng 7,1%. Tăng trưởng kinh tế ở nhiều địa phương khởi sắc, ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng năm 2025 từ 8% trở lên; trong đó 06 địa phương tăng trưởng 2 con số…

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần lưu ý như sức ép điều hành về tỉ giá, lãi suất còn lớn; hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng; giá vàng biến động mạnh; giá nhà đất còn cao; phát triển nhà ở xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cung cấp thông tin tại họp báo - Ảnh: VGG.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh thời gian tới, cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo đảm "6 rõ" đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè quốc tế để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đặc biệt, về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ, hoàn thành việc sửa chữa hơn 34.000 ngôi nhà bị hư hỏng, trước ngày 31/12/2025; xây lại mới hơn 1.600 nhà bị sập đổ trước ngày 31/01/2026.

Đồng thời, tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân; quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, để vốn đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, chuẩn bị tốt các nội dung tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các đề án, dự án, báo cáo trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Thi đua toàn quốc; tiếp tục rà soát, chuẩn bị kỹ các nhiệm vụ, công việc phục vụ tổ chức Đại hội XIV của Đảng.

Thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác.

Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; thu hút mạnh FDI, đầu tư tư nhân; khẩn trương ban hành các Nghị định về thành lập, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tổ chức chu đáo Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án vào ngày 19/12/2025; Khẩn trương trình thành lập "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất" do Nhà nước quản lý.

Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, nhất là thương mại điện tử; bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, không để thiếu hàng, sốt giá, găm hàng, đội giá; đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, khuyến mại, giảm giá, nhất là dịp lễ tết...