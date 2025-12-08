Chất lượng không khí Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên ngày 8 và 9/12 dự báo rất xấu, ô nhiễm nặng

Theo dự báo của Trung tâm quan trắc môi trường Miền Bắc, Cục Môi trường, chất lượng không khí tại Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên trong ngày 8 và 9/12 sẽ tiếp tục duy trì ở mức rất xấu với chỉ số có thời điểm vượt ngưỡng 230...

Trước đó, tối 7/12 chất lượng không khí Hà Nội trở lại ngưỡng rất xấu. Số liệu từ Ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir tối 7/12 cho thấy Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới với chỉ số AQI ở mức 230- ngưỡng tím (mức rất không tốt cho sức khỏe), bụi mịn PM2.5 gia tăng.

Còn theo kết quả quan trắc tại điểm cổng Parabol Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng, và trạm 556 Nguyễn Văn Cừ từ 13h chiều ngày 6/12 đến 3h sáng ngày 8/12, chỉ số chất lượng không khí AQI chìm trong sắc đỏ (xấu) từ 151 đến gần 200.

Đặc biệt trong khoảng thời gian từ 20h ngày 7/12 đến 1h ngày 8/12, trạm quan trắc của Cục Môi trường đặt tại cổng Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng ghi nhận chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức rất xấu, trên mức 200 (màu tím), cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Tác nhân gây ô nhiễm chủ yếu là bụi mịn PM2.5.

Chỉ số này cũng được trang tổng hợp dữ liệu IQAir ghi nhận, từ 15h-23h ngày 7/12 Hà Nội chìm trong sắc tím với chỉ số AQI vượt ngưỡng 200, có thời điểm lên đến mức 230 (rất không tốt). Với mức 230, IQAir xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới- mức rất không tốt cho sức khỏe, sau đó chỉ số này giảm dần. Xếp thứ 2 là Ấn Độ với chỉ số ô nhiễm ở mức 196.

Cục Môi trường dự báo ngày 8/12, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức rất xấu với chỉ số khoảng 230, sang ngày 9/12 sẽ là 221. Dự báo trong ngày 8/12, bên cạnh Hà Nội, chất lượng không khí ở Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Ninh cũng rất xấu (màu tím- vượt mức 200). Một số tỉnh/thành phố như Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Thái Nguyên ở mức xấu (đỏ- từ mức 152- 199).

Đáng chú ý, theo dự báo trong ngày 9/12, thêm nhiều tỉnh có chỉ số chất lượng không khí vượt ngưỡng 200, ở mức rất xấu như Hưng Yên (với AQI ở mức 237); Ninh Bình (236); Hà Nội (221); Hải Phòng (218); Bắc Ninh (209); Lạng Sơn (208); Quảng Ninh (207); Thanh Hóa (200).

Theo phân tích của các chuyên gia, việc ô nhiễm do các nguồn thải trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội như: Phương tiện tham gia giao thông, xây dựng, làng nghề tái chế, đốt rơm rạ...

Đối với miền Bắc khi vào mùa đông thường ít mưa, lặng gió nên khí thải gây ô nhiễm sẽ không có điều kiện để khuếch tán ra xa, lên cao, chúng tích tụ ở tầng thấp kéo dài dẫn đến ô nhiễm ngày một tăng cao. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc khi vào mùa đông chỉ số ô nhiễm tại Hà Nội luôn ở mức cao.

Trước đó, theo số liệu quan trắc từ hệ thống giám sát chất lượng môi trường quốc gia và dự báo khí tượng thủy văn, khu vực miền Bắc, đặc biệt là TP. Hà Nội và các tỉnh lân cận sẽ xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi (hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù), làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, dẫn đến nguy cơ nồng độ bụi mịn PM2.5 tích tụ có khả năng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng...

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn và giảm thiểu mức độ ô nhiễm và các tác động bất lợi của đợt ô nhiễm không khí này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND 7 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt 6 biện pháp cấp bách.

Tiếp đó, ngày 27/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành công văn gửi các Bộ Công an, Công Thương, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo cùng các Tập đoàn, Tổng Công ty như Công nghiệp- Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Xi măng Việt Nam, Thép Việt Nam về triển khai các biện pháp ứng phó đợt ô nhiễm không khí dự báo xảy ra vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Trước diễn biến ô nhiễm nghiêm trọng, ngày 27/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các bộ, ngành triển khai biện pháp cấp bách ứng phó ô nhiễm không khí tại Hà Nội và vùng lân cận. Bộ Công Thương được đề nghị chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện, thép, hóa chất, phân bón vận hành nghiêm hệ thống xử lý khí thải, tuyệt đối không xả thải chưa xử lý, giảm công suất khi chỉ số ô nhiễm vượt 200.

Bộ Xây dựng yêu cầu các công trình che chắn, rửa xe, phun sương dập bụi, thậm chí tạm dừng các hạng mục gây bụi lớn. Các địa phương phân luồng giao thông, kiểm soát phương tiện chở vật liệu để tránh ùn tắc làm gia tăng ô nhiễm.

Bộ Công an tăng cường xử lý xe chở vật liệu không che chắn, phương tiện quá niên hạn xả khói đen và hành vi đốt rác trái phép. Bộ Y tế hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe, đặc biệt nhóm nhạy cảm. Còn với Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường học hạn chế hoạt động ngoài trời khi không khí ở mức xấu.