Trang chủ Thị trường

Cuộc thi toàn quốc về UAV đầu tiên đã tìm ra nhà vô địch

Song Hà

07/12/2025, 21:07

Kết quả chung cuộc, đội SKYVISION giành ngôi vô địch UAV Cup PV GAS 2025. Đội BK – IAV giành vị trí á quân, LH – TDH đạt hạng ba...

Nhiều giải pháp sáng tạo UAV độc đáo được trình diễn tại cuộc thi.
Nhiều giải pháp sáng tạo UAV độc đáo được trình diễn tại cuộc thi.

Sau gần 3 tháng phát động và đấu đối kháng trực tiếp Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 – Cup PV GAS: “Vùng trời quê hương”, ngày 7/12 tại Hà Nội, đã diễn ra trận tranh hạng Ba giữa Đội VANLANGUAV (Đại học Văn Lang) với Đội LH–TDH (Đại học Lạc Hồng) và trận Chung kết giữa Đội BK–IAV (Đại học Bách khoa Hà Nội) với Đội SKYVISION (Đại học Tôn Đức Thắng).

Kết quả chung cuộc, đội SKYVISION giành ngôi vô địch UAV Cup PV GAS 2025. Đội BK – IAV giành vị trí á quân, LH – TDH đạt hạng ba.

Phát biểu bế mạc cuộc thi, TS Đinh Tấn Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ không gian và dưới nước (Đại học Bách Khoa Hà Nội), đại diện Ban Tổ chức, chúc mừng các đội thi đã vượt qua những thử thách thú vị.

TS Hưng chia sẻ sau khi công bố thông tin vào ngày 9/9/2025, Cuộc thi đã lan tỏa và đón nhận được hơn 100 đội thi hào hứng tham gia từ mọi miền Tổ quốc. Kịch bản được xây dựng phù hợp với năng lực của các sinh viên, học sinh trong thiết kế, chế tạo những sản phẩm UAV đủ độ thông minh, kết hợp với kỹ năng điều khiển khéo léo, vượt chướng ngại vật giả, lập nhiệm vụ cung cấp thanh năng lượng trong đô thị tương lai. Cùng với sự hỗ trợ trực tuyến của đội ngũ hướng dẫn tư vấn kỹ thuật, các đội thi đã lần lượt vượt qua những thử thách của các vòng sơ loại.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì và Ba cho các đội.
Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì và Ba cho các đội.

Sau vòng sơ loại và vòng bảng, 28 đội thi xuất sắc nhất vào vòng chung kết từ ngày 3/12/2025. Tám đội từ 7 trường đại học lọt vào vòng tứ kết, bán kết, chung kết, trải qua 5 ngày thi đấu đối kháng trực tiếp.

Theo TS Hưng, đây là cuộc thi đầu tiên có quy mô toàn quốc về UAV tại Việt Nam. Cuộc thi mang lại những tích lũy cần thiết cho các sinh viên trong nghiên cứu sáng tạo, vượt qua chính mình để chinh phục những thử thách lớn hơn phía trước ...

Ông cho rằng thực tiễn hiện nay, nhu cầu phát triển, ứng dụng UAV trong mọi mặt đời sống và công tác cứu hộ, cứu trợ khi có thiên tai… Cuộc thi với mong muốn xây dựng một tương lai xanh, sạch và tươi đẹp thông qua việc hình thành sân chơi bổ ích, trí tuệ cho thế hệ trẻ, đồng thời từng bước xây dựng đội ngũ nhân lực làm chủ công nghệ sản phẩm chiến lược để hình thành nền “kinh tế tầm thấp” trong tương lai gần ở Việt Nam.

Với những kết quả tốt đẹp cuộc thi đầu tiên đã đạt được, Viện trưởng Viện Công nghệ không gian và dưới nước thông báo trong năm 2026 sẽ có 2 cuộc thi mới, gồm: cuộc thi sáng tạo UAV 2026 với thử thách lớn hơn và 1 cuộc thi sáng tạo UUV 2026 – sáng tạo thiết bị lặn thông minh. Dự kiến thời gian diễn ra vào tháng 7-8 hè 2026.

1

Nghệ An "thúc" tiến độ xây dựng các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao

Đầu tư

2

Chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án cầu Long Hưng nối Đồng Nai - TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Lỗ 70 tỷ USD, Meta quyết không khai tử công nghệ metaverse

Kinh tế số

4

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025

Ấn phẩm

5

Thanh Hoá tăng tốc hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp

Đầu tư

