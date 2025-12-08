Chủ tịch Yuanta Việt Nam: Khẳng định vị thế trên thị trường chứng khoán

Kế thừa tinh hoa hơn 64 năm từ Tập đoàn Yuanta Financial Holdings, Yuanta Việt Nam không ngừng mở rộng, đổi mới và khẳng định vị thế là cầu nối mang chuẩn mực tài chính quốc tế đến với nhà đầu tư Việt…

Trải qua hơn 1/4 thế kỷ sát cánh cùng thị trường chứng khoán trong nước, Yuanta Việt Nam đã trở thành chiếc cầu nối mang chất lượng dịch vụ tài chính hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với vai trò định hướng chiến lược từ Tập đoàn Yuanta Financial Holdings.

Ông Chao Jen Kai - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Trong buổi trò chuyện mới đây cùng VnEconomy, ông Chao Jen Kai - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chứng khoán Yuanta Việt Nam một lần nữa khẳng định sẽ góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Yuanta Financial Holdings đã hoạt động ở nhiều thị trường lớn châu Á - Thái Bình Dương. Lý do tập đoàn lựa chọn Việt Nam là thị trường chiến lược trong hơn hai thập kỷ qua là gì thưa ông?

Yuanta Financial Holdings duy trì vị thế là tập đoàn tài chính hàng đầu Châu Á - Thái Bình Dương, với mạng lưới tại Đài Loan, Hong Kong, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Campuchia và Việt Nam.

Yuanta tham gia thị trường Việt Nam sau khi nhận thấy tiềm năng tăng trưởng vượt trội, nền tảng chính trị - kinh tế ổn định, dân số trẻ và nhu cầu đầu tư gia tăng nhanh chóng. Việt Nam được kỳ vọng sẽ sớm trở thành điểm đến quan trọng của dòng vốn quốc tế. Yuanta đặt mục tiêu tạo ra giá trị bền vững bằng việc kết hợp năng lực toàn cầu với hiểu biết sâu sắc về thị trường bản địa.

Theo Ông, những giá trị cốt lõi và kinh nghiệm quốc tế nào của Yuanta Financial Holdings được mang đến Việt Nam để nâng tầm dịch vụ cho nhà đầu tư?

Quản trị rủi ro và tuân thủ luôn là giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển của chúng tôi, đồng thời là yếu tố định hướng quan trọng giúp Yuanta duy trì tăng trưởng bền vững tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Tại Việt Nam, Yuanta áp dụng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về quản trị rủi ro và tuân thủ nhằm bảo vệ tài sản của khách hàng, đảm bảo hoạt động kinh doanh tăng trưởng ổn định, cân bằng và hiệu quả. Chúng tôi cam kết phát triển bền vững thông qua việc triển khai các nguyên tắc quản trị cấp Tập đoàn cùng những thông lệ quốc tế tốt nhất vào toàn bộ hoạt động vận hành.

Chúng tôi cũng dành ưu tiên hàng đầu cho an ninh thông tin và quản trị công nghệ theo định hướng chiến lược từ Tập đoàn. Yuanta Việt Nam vinh dự được Tổ chức Tiêu chuẩn Anh (BSI) trao chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 - tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin. Đây là minh chứng rõ ràng cho năng lực được quốc tế công nhận của chúng tôi trong bảo vệ dữ liệu, đảm bảo an ninh mạng và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro.

Thế còn những sản phẩm hoặc dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế mà Yuanta đã mang về Việt Nam trong thời gian qua?

Yuanta Việt Nam không ngừng mang đến những giải pháp tài chính tiên tiến từ các thị trường phát triển để phục vụ nhà đầu tư trong nước. Điển hình, tháng 3/2025, chúng tôi ra mắt YSsaving - sản phẩm đầu tư định kỳ chứng khoán kế thừa thành công từ Đài Loan và nhiều quốc gia khác. YSsaving áp dụng chiến lược Dollar-Cost Averaging (DCA), giúp nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu định kỳ chỉ từ 1 triệu đồng mỗi tháng, tận dụng sức mạnh của lãi suất kép để gia tăng tài sản bền vững. Đây không chỉ là giải pháp giúp giảm thiểu rủi ro mà còn hình thành thói quen đầu tư kỷ luật, hướng tới sự ổn định và tăng trưởng dài hạn cho khách hàng.

Được biết Yuanta Việt Nam chú trọng kết hợp giữa văn hóa kỷ luật, đề cao quản trị rủi ro của Đài Loan với sự năng động và sáng tạo của nhân sự Việt Nam. Sự kết hợp này đã giúp Yuanta Việt Nam duy trì sự ổn định và phát triển bền vững như thế nào qua các chu kỳ biến động của thị trường?

Yuanta Việt Nam luôn đề cao tính chính trực và kỷ luật trong văn hóa doanh nghiệp, đồng thời kết hợp sự năng động, sáng tạo của đội ngũ nhân sự Việt Nam. Chúng tôi đặc biệt chú trọng phát triển nhân tài và xây dựng một môi trường làm việc chất lượng cao. Nhờ những nỗ lực này, trong hai năm liên tiếp, Yuanta Việt Nam được HR Asia vinh danh là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc nuôi dưỡng đội ngũ và tạo dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Với tư cách là thành viên của tập đoàn tài chính hàng đầu Châu Á - Thái Bình Dương, Yuanta Việt Nam khẳng định vị thế đó tại thị trường chứng khoán Việt Nam ra sao?

Là thành viên của Tập đoàn Tài chính Yuanta, Yuanta Việt Nam cam kết đóng vai trò cầu nối giữa thị trường vốn Việt Nam và bối cảnh đầu tư quốc tế. Tháng 11/2024, chúng tôi đã mời năm doanh nghiệp niêm yết hàng đầu Việt Nam - VRE, PNJ, VPB, GMD và MSN - tham dự Diễn đàn Nhà đầu tư tại Bangkok do Yuanta Thái Lan tổ chức, đưa các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp với các nhà đầu tư tổ chức tại Thái Lan và khu vực.

Ngoài ra, chúng tôi đã hỗ trợ Yuanta Thái Lan trong việc phát hành Chứng chỉ Lưu ký (DRs) liên kết với các cổ phiếu hàng đầu của Việt Nam như: VNM, FPT, VCB, VHM, HPG và MWG, tất cả đều thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư Thái Lan. Những sáng kiến này khẳng định vai trò của Yuanta Việt Nam như một cầu nối liên thị trường hiệu quả, góp phần thúc đẩy dòng vốn, tăng cường trao đổi thông tin và đưa doanh nghiệp Việt Nam gần hơn với nhà đầu tư toàn cầu, đồng thời đóng góp vào tiến trình quốc tế hóa thị trường vốn Việt Nam.

Yuanta Việt Nam sẽ để lại dấu ấn gì trong lòng nhà đầu tư Việt Nam trong tương lai gần và dài hạn thưa Ông?

Chúng tôi mong muốn trở thành người đồng hành đáng tin cậy của nhà đầu tư Việt Nam – không chỉ trong hiện tại mà cả tương lai dài hạn. Mục tiêu của Yuanta Việt Nam là mang đến trải nghiệm đầu tư minh bạch, hiệu quả và bền vững, với chất lượng tư vấn và nghiên cứu hàng đầu thị trường, để mỗi nhà đầu tư khi nghĩ đến Yuanta đều cảm nhận được sự an tâm và giá trị lâu dài.