Dấu mốc chuẩn mực toàn cầu mới của Amway

Trên hành trình toàn cầu hóa và hiện đại hóa chuỗi cung ứng, Tập đoàn Amway từ lâu đã được công nhận là doanh nghiệp tiên phong trong việc kết hợp hiệu quả vận hành, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững.

Nhân dịp khánh thành Kho Trung tâm Amway tại Việt Nam, ông Brian Kraus, Giám đốc Chuỗi cung ứng toàn cầu của Amway, đã chia sẻ về ý nghĩa của dấu mốc mới trong hành trình phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn.

Thưa ông, Amway Việt Nam vừa khánh thành Kho Trung tâm tại tỉnh Bình Dương (TP. Hồ Chí Minh) – được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn. Ông có thể cho biết lý do vì sao Amway chọn Việt Nam để triển khai một trong những dự án hiện đại và quy mô lớn nhất của mình?

Việt Nam là một trong những thị trường năng động và tiềm năng nhất của Amway tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã chứng kiến sự tăng trưởng bền vững, nền tảng kinh doanh vững chắc cùng mạng lưới nhà phân phối (ABO) đầy nhiệt huyết và tận tâm tại đây.

Chúng tôi gia nhập thị trường Việt Nam từ gần 20 năm trước và luôn duy trì kết quả kinh doanh xuất sắc tại thị trường này. Trong 8 năm vừa qua, doanh thu tại Việt Nam tăng trưởng không ngừng. Điều này một lần nữa khẳng định vị thế quan trọng của thị trường Việt Nam đối với thành công lâu dài của Amway. Chúng tôi luôn đặt kỳ vọng rất cao vào thị trường Việt Nam.

Việc đầu tư xây dựng Kho Trung tâm tại Việt Nam không chỉ nhằm tăng cường năng lực vận hành nội địa mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược tối ưu hóa chuỗi cung ứng khu vực của Amway: Nâng cao tốc độ phục vụ, giảm chi phí logistics và cải thiện trải nghiệm tổng thể của khách hàng.

Để hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai, chúng tôi cần đảm bảo có cơ cấu và năng lực phù hợp cho các ABO và khách hàng của họ. Chính điều đó đã thúc đẩy chúng tôi đầu tư vào Kho Trung tâm tại Việt Nam - một cơ sở được định vị là dự án flagship (đầu tàu) trong mạng lưới toàn cầu của Amway. Chúng tôi thực sự phấn khởi với sự kiện này và rất vui mừng được cùng chia sẻ niềm vui với toàn thể nhân viên, các nhà phân phối cũng như lãnh đạo chính quyền địa phương.

Ông hình dung vai trò của thị trường Việt Nam trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu của Amway trong vài năm tới sẽ như thế nào?

Khi thị trường Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, chúng tôi sẽ tận dụng tối đa mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và danh mục sản phẩm phong phú của Amway để duy trì và thúc đẩy đà tăng trưởng này. Kho Trung tâm mới với công nghệ tiên tiến hàng đầu sẽ giúp chúng tôi mang đến chất lượng, dịch vụ và hiệu quả vận hành cao nhất cho thị trường Việt Nam.

Trong 5 năm tới, Việt Nam không chỉ là trung tâm phân phối chiến lược phục vụ thị trường nội địa mà còn sẽ đảm nhận vai trò ngày càng quan trọng, trở thành một mắt xích sống còn trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu của Amway, kết nối các thị trường Đông Nam Á và xa hơn nữa. Chúng tôi kỳ vọng rất nhiều về kho này trong những năm tới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và chuẩn bị cho các giai đoạn mở rộng tiếp theo.

Ông có thể giải thích rõ hơn về nguyên tắc “Đổi mới và sáng tạo đã được đan kết vào ADN của công ty” của Amway? Kho Trung tâm Việt Nam thể hiện tinh thần đó như thế nào trong thực tiễn, thưa ông?

Tháng 11/2025, chúng tôi đã kỷ niệm 66 năm thành lập, đổi mới sáng tạo luôn là cốt lõi của Amway - từ sản phẩm, mô hình kinh doanh cho đến chuỗi cung ứng - ngay từ ngày đầu. Nguyên tắc này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình thiết kế Kho Trung tâm tại Việt Nam.

Cơ sở này tích hợp hàng loạt hệ thống tiên tiến, bao gồm hệ thống Pick-to-Light hỗ trợ lấy hàng nhanh và chính xác hơn, công nghệ an toàn và phòng cháy chữa cháy hiện đại nhất, cùng hệ thống quản lý kho (WMS) thuộc hàng tối tân. Đổi mới sáng tạo hiện diện trong từng khâu - từ thiết kế tổng thể, lựa chọn thiết bị, lắp đặt cho đến đào tạo nhân viên - và kết quả thể hiện rõ ràng trong hoạt động hàng ngày của kho.

Điều này bao gồm cam kết duy trì mức độ dịch vụ cao dành cho các nhà phân phối của Amway: Giao hàng đúng, đủ, kịp thời và chất lượng ổn định. Chúng tôi đưa yếu tố sáng tạo vào từng chi tiết - từ lựa chọn thiết bị, luân chuyển nguyên vật liệu cho đến các giải pháp bền vững.

Hệ thống Pick-to-Light là một ví dụ điển hình. Dù đã được áp dụng tại một số cơ sở toàn cầu, đây là lần đầu tiên chúng tôi triển khai tại Việt Nam và ngay lập tức thiết lập chuẩn mực mới về hiệu quả cũng như chất lượng trong toàn mạng lưới chuỗi cung ứng của Amway.

Bên cạnh đó, các hệ thống tiết kiệm năng lượng, bố trí mặt bằng tối ưu và sự tích hợp thông minh giữa kệ chứa, băng chuyền cùng WMS đã góp phần nâng cao năng suất, tăng tính minh bạch và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Những đổi mới này không chỉ giúp hoạt động vận hành nhanh hơn, chính xác hơn mà còn đặt ra chuẩn mực mới về hiệu quả và minh bạch, đưa Amway tiến gần hơn tới một chuỗi cung ứng toàn cầu thông minh, linh hoạt và bền vững.

Ông vừa nhắc đến các yếu tố hiệu quả và bền vững đang định hình chuẩn mực chuỗi cung ứng toàn cầu. Vậy Amway đang hiện thực hóa khái niệm “chuỗi cung ứng xanh” như thế nào thông qua dự án này, thưa ông?

Amway đã theo đuổi các nguyên tắc xanh trong nhiều thập kỷ, từ thiết kế sản phẩm, phương thức canh tác cho đến toàn bộ chuỗi cung ứng. Chúng tôi sở hữu hơn 6.000 mẫu Anh (tương đương hơn 2.400 ha) đất nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận trên toàn cầu để trồng nguyên liệu.

Tại Kho Trung tâm tại Việt Nam, chúng tôi áp dụng hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, tối ưu luân chuyển nguyên vật liệu nhằm giảm tiêu thụ điện, đồng thời số hóa quy trình để hạn chế tối đa việc sử dụng giấy. Khoảng 75% quy trình kinh doanh đã được tự động hóa và chúng tôi ưu tiên sử dụng thùng chứa làm từ vật liệu tái chế khi có thể.

Tổng hòa các giải pháp này biến Kho Trung tâm Việt Nam trở thành một mô hình điển hình của chuỗi cung ứng hiện đại và thân thiện với môi trường, đồng thời sẽ là chuẩn mực để Amway nhân rộng trên toàn cầu.

Với mức độ tự động hóa cao và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, Amway sử dụng những chỉ số hiệu suất chính (KPI) nào để đánh giá hiệu quả vận hành của kho?

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi luôn là an toàn cho nhân viên. Tất cả hệ thống và chương trình đào tạo đều được thiết kế để đảm bảo mọi người đến làm việc an toàn và trở về nhà an toàn.

Bên cạnh an toàn, chúng tôi tập trung vào chất lượng dịch vụ: độ chính xác của sản phẩm, mức độ sẵn có hàng tồn kho, thời gian giao hàng đúng hẹn và trải nghiệm tổng thể mà các nhà phân phối cảm nhận khi mở kiện hàng. Đây chính là những chỉ số cốt lõi để chúng tôi đo lường hiệu suất và không ngừng cải tiến.

Từ góc độ chiến lược, dự án Kho Trung tâm sẽ giúp Amway Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu “Top 8 thị trường toàn cầu” như thế nào về tốc độ, chất lượng dịch vụ và niềm tin thị trường?

Chúng tôi đánh giá hiệu quả của Kho Trung tâm qua các chỉ số chính: tốc độ xử lý đơn hàng, độ chính xác giao hàng, mức tồn kho tối ưu và mức độ hài lòng của khách hàng. Nhờ tích hợp tự động hóa tiên tiến và hệ thống quản lý kho (WMS) hiện đại bậc nhất, chúng tôi có thể theo dõi dữ liệu vận hành theo thời gian thực, từ đó liên tục cải tiến quy trình để đạt và vượt các tiêu chuẩn quốc tế về hiệu quả cũng như minh bạch.

Dự án này đưa Amway Việt Nam tiến thêm một bước lớn tới mục tiêu lọt “Top 8 thị trường toàn cầu” nhờ giao hàng nhanh hơn, rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi của các nhà phân phối và đảm bảo chất lượng dịch vụ ổn định, đồng nhất. Quan trọng hơn, nó củng cố niềm tin của thị trường khi gửi đi thông điệp rõ ràng: Amway cam kết đầu tư dài hạn, nghiêm túc và bền vững tại Việt Nam.

Đây là khoản đầu tư lớn của Amway, ước khoảng 12 triệu USD trong 5 năm tới. Trong toàn mạng lưới sản xuất và phân phối toàn cầu, cơ sở này nổi bật là một trong những kho hiện đại và hiệu quả nhất. Nó không chỉ thiết lập chuẩn mực toàn cầu mới mà còn đặt Amway Việt Nam vào vị thế mạnh mẽ hơn với hiệu suất vượt trội, dịch vụ cao cấp và sự tin tưởng lớn hơn từ thị trường.

Ông Brian Kraus, Giám đốc Chuỗi cung ứng toàn cầu của Amway.

Ông có tầm nhìn như thế nào đối với Việt Nam và chiến lược mở rộng kinh doanh của Amway tại thị trường này?

Chúng tôi rất lạc quan về tương lai của Việt Nam. Trong vài năm tới, Amway sẽ tung ra hàng loạt sản phẩm mới, sáng tạo và hấp dẫn dành riêng cho các nhà phân phối. Đây sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo danh mục sản phẩm luôn mới mẻ, giúp giữ chân và truyền cảm hứng cho các nhà phân phối tại Việt Nam.

Cũng trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ kỷ niệm 20 năm hiện diện tại Việt Nam - một cột mốc quan trọng khẳng định sự cam kết và thành tựu của cộng đồng ABO. Việc ghi nhận và hỗ trợ họ sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược tăng trưởng của chúng tôi.

Việt Nam được xem là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư toàn cầu nhờ lợi thế dân số và triển vọng phát triển kinh tế. Ông nhận thấy xu hướng tiêu dùng đối với sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung tại Việt Nam đang diễn biến ra sao?

Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trên bình diện toàn cầu và đặc biệt tại Việt Nam, chúng tôi ghi nhận xu hướng ngày càng rõ nét: người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến lối sống lành mạnh. Tầm nhìn của Amway là “giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn” - điều này hoàn toàn đồng điệu với xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chăm sóc sức khỏe chủ động.

Người tiêu dùng Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các sản phẩm thực phẩm bổ sung, chăm sóc sức khỏe và mỹ phẩm cao cấp. Với năng lực tự nghiên cứu, phát triển và sản xuất, Amway đang ở vị thế rất tốt để đáp ứng nhu cầu đó. Một số sản phẩm sắp ra mắt của chúng tôi được thiết kế riêng nhằm hỗ trợ lối sống khỏe mạnh hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.

Là lãnh đạo chuỗi cung ứng toàn cầu, ông và Amway đã thực hiện những biện pháp nào để vượt qua bất ổn và đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng tại các quốc gia?

Bối cảnh chuỗi cung ứng luôn biến động, thách thức mới xuất hiện hàng ngày. Để ứng phó, chúng tôi không ngừng đầu tư vào công nghệ tiên tiến và các hệ thống quản trị hiện đại, giúp luân chuyển hàng hóa nhanh chóng và hiệu quả trên toàn cầu. Đồng thời, chúng tôi dành nguồn lực lớn để củng cố quan hệ đối tác với các nhà cung cấp - đây là một trong những giá trị cốt lõi của Amway. Tinh thần hợp tác này chi phối cách chúng tôi làm việc với nhân viên, chính phủ các nước và đặc biệt là các đối tác cung ứng.

Bằng việc tăng cường mạng lưới sản xuất, kiểm soát chất lượng và phân phối trên toàn cầu, Amway cam kết duy trì quyền kiểm soát chuỗi cung ứng và mang đến dịch vụ xuất sắc cho các chủ doanh nghiệp. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ, không chỉ tại Việt Nam mà trên tất cả các thị trường, nhằm xây dựng một chuỗi cung ứng vững chắc nhất, bền bỉ nhất và có khả năng chống chịu cao nhất có thể.

Ông Brian Kraus hiện là Giám đốc Chuỗi cung ứng toàn cầu (Chief Supply Chain Officer) của Tập đoàn Amway, chịu trách nhiệm chính về các lĩnh vực: lập kế hoạch chuỗi cung ứng; mua hàng, sản xuất, kỹ thuật, thương mại quốc tế, kho vận và vận tải trên toàn mạng lưới toàn cầu của tập đoàn. Vai trò của ông là đảm bảo sản phẩm Amway được thu mua, sản xuất và giao đến hàng triệu khách hàng tại hơn 100 thị trường với chất lượng và dịch vụ xuất sắc.

Ông Kraus gia nhập Amway từ năm 2002 và trải qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng. Gần đây nhất, với vai trò Phó Chủ tịch phụ trách sản xuất toàn cầu, ông đã dẫn dắt 2.300 nhân viên tại 18 nhà máy ở 6 quốc gia, đảm bảo cung cấp ổn định các sản phẩm chất lượng cao với chi phí cạnh tranh cho tất cả thị trường của Amway.