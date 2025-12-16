Novaland thông qua khoản vay tối đa 2.500 tỷ đồng có quyền chuyển đổi thành cổ phần

Khoản vay này có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Bên vay có quyền trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần nhưng tối đa không quá 50% tổng dư nợ sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về khoản vay chuyển đổi.

Theo đó, HĐQT NVL đã thông qua phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa 2.500 tỷ đồng.

Khoản vay này có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Bên vay có quyền trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần nhưng tối đa không quá 50% tổng dư nợ sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng. Còn bên cho vay có quyền yêu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phiếu phổ thông.

Đáng chú ý là khoản vay này sẽ không có tài sản đảm bảo.

Thời hạn chuyển đổi dự kiến diễn ra tại thời điểm tháng thứ 18, 24 hoặc 30 tính từ ngày giải ngân cuối cùng. Giá chuyển đổi được tính bằng 115% nhân với giá đóng cửa cổ phiếu NVL tại ngày cách 5 ngày trước thời hạn chuyển đổi. Tuy nhiên, giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ trên thị trường và thỏa thuận với bên cho vay.

Trước đó, NVL thông báo giảm vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên.

Cụ thể, vốn góp của NVL tại Nova Phúc Nguyên giảm từ gần 790 tỷ đồng xuống còn 490 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức 99,97%.

Kết thúc quý 3/2025, NVL đã đẩy mạnh hoạt động thi công tại các dự án trọng điểm sau khi đạt được một số tiến triển pháp lý quan trọng trong tháng 6/2025 và tiếp tục triển khai cấp sổ hồng cho các dự án đã hoàn thành tại TP. HCM.

- Aqua City (Đồng Nai): Triển khai thi công song song tại các phân khu Ever Green 2, River Park 2, Sun Harbor 2 và Đảo Phượng Hoàng, cùng với các hạng mục tiện ích như Nova Mall và Kid Zone.

- NovaWorld Phan Thiet (Lâm Đồng, Bình Thuận): Tiếp tục triển khai thi công tại phân khu Floria 3.6.

- NovaWorld Ho Tram (TP. HCM, BRVT): Đẩy mạnh thi công các hạng mục tiện ích bao gồm Garden Club, Activities Zone Park và công viên Kid Zone tại phân kỳ Habana Island.

- Trong 9 tháng năm 2025, công ty đã cấp 1.935 sổ hồng cho các dự án, chủ yếu tại Sunrise Riverside với gần 550 sản phẩm đã hoàn tất thủ tục.

Cũng trong quý 3/2025, NVL ghi nhận 1,7 nghìn tỷ đồng doanh thu, giảm 13% so với cùng kỳ quý trước và giảm 16% so với cùng kỳ năm trước). Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 150 tỷ đồng, tiếp tục duy trì mức dương trong quý thứ 5 liên tiếp, kể từ quý 3/2024 - trong khi đó, lỗ ròng (sau lợi ích cổ đông thiểu số) tăng lên 878 tỷ đồng trong quý 3/2025, từ mức lỗ ròng 161 tỷ đồng trong quý 2/2025, chủ yếu do chi phí tài chính tăng từ chi phí lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư và chi phí thuế tăng.

Theo VCSC, kết quả này so với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 3/2024 là 3,12 nghìn tỷ đồng do không có ghi nhận thu nhập tài chính bất thường như đã ghi nhận trong cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng năm 2025, NVL ghi nhận 5,4 nghìn tỷ đồng doanh thu, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước), được dẫn dắt bởi việc bàn giao 720 sản phẩm, chủ yếu tại dự án Aqua City và NovaWorld Phan Thiết. Công ty báo cáo lỗ ròng 1,5 nghìn tỷ đồng, so với mức lỗ ròng 4,1 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng 2024 (do trích lập dự phòng và điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế theo yêu cầu của kiểm toán dựa trên quan điểm thận trọng trong nửa đầu năm 2024).

Qua đó, VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể trong dự báo hiện tại đối với lỗ ròng năm 2025 của VCSC (dù cần thêm đánh giá chi tiết), khi tiến độ bàn giao bất động sản dự kiến sẽ tăng tốc từ quý 4/2025 nhờ hoạt động thi công được đẩy mạnh.

Về tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu đạt 118,9% trong cuối quý 3/2025, so với 110,6% trong cuối quý 2/2025 và 120,4% trong cuối năm 2024. Tính đến cuối quý 3/2025, tổng dư nợ vay của NVL tăng 4,4% so với cuối năm 2024, đạt 64,3 nghìn tỷ đồng, trong đó số dư trái phiếu doanh nghiệp giảm 21% kể từ đầu năm, xuống mức 29,5 nghìn tỷ đồng, trong khi khoản vay ngân hàng và nợ vay khác tăng 42% kể từ đầu năm, lên 34,8 nghìn tỷ đồng. Tổng nợ vay sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới là 31,9 nghìn tỷ đồng, trong đó trái phiếu doanh nghiệp chiếm 16,1 nghìn tỷ đồng.