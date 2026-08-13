Novaland tái khởi động hoạt động kinh doanh, ký kết hợp tác với gần 50 đại lý phân phối

Tại sự kiện, Novaland đồng thời công bố lộ trình triển khai sản phẩm và cơ chế hỗ trợ dành cho hệ thống đại lý, hướng tới tăng hiệu quả phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị phân phối và khách hàng. Theo kế hoạch, The Grand Manhattan tại 100 Cô Giang - Cô Bắc và The Park Avenue trên đường Ba Tháng Hai là hai dự án mở đầu cho giai đoạn kinh doanh mới.
Việc gần 50 đơn vị phân phối tham gia ký kết được xem là bước khởi động đáng chú ý trong quá trình Novaland kích hoạt lại mạng lưới kinh doanh. Danh sách đối tác có nhiều doanh nghiệp hoạt động lâu năm trên thị trường như Công ty cổ phần Bất động sản Thế kỷ, Công ty cổ phần Bất động sản Era Việt Nam, CBRE Việt Nam, Global Homes, An Quý Hưng, Bầu Trời Miền Nam...
Trong hơn 3 năm qua, Novaland cho biết tập trung phối hợp với các cơ quan Trung ương, địa phương và các bên liên quan để tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, đồng thời thu xếp nguồn lực, đẩy mạnh thi công, hoàn thiện dự án, bàn giao nhà và sổ hồng cho cư dân.
Một số dự án trọng điểm của doanh nghiệp đã ghi nhận tiến triển. Victoria Village đã triển khai bàn giao nhà; trong khi The Grand Manhattan, The Park Avenue, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và Aqua City đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện.
Theo các đơn vị phân phối, quá trình phục hồi và những bước tiến trong việc hoàn thiện dự án là một trong những yếu tố được cân nhắc khi lựa chọn hợp tác với Novaland. Trong bối cảnh thị trường bất động sản có sự thanh lọc mạnh, các yếu tố như pháp lý, tiến độ, vị trí, chất lượng xây dựng và khả năng hình thành cộng đồng cư dân ngày càng được khách hàng quan tâm.
Bên cạnh tiến độ phục hồi, danh mục dự án cũng là yếu tố được các đại lý đánh giá có thể tạo dư địa cho hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới. Novaland hiện có các dự án từ bất động sản đô thị tại TP.HCM đến các đại đô thị tại Đồng Nai và các dự án du lịch tại Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tại TP.HCM, The Grand Manhattan, The Park Avenue và Tropic Riverside có lợi thế về vị trí đô thị. Trong khi đó, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram có quy mô lớn, được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp với hệ thống tiện ích và không gian sống.
Đại diện một số đơn vị phân phối cho rằng khi pháp lý và tiến độ dự án ngày càng rõ nét, cùng với chính sách bán hàng và cơ chế hỗ trợ cụ thể, các đại lý có thêm cơ sở để xây dựng kế hoạch kinh doanh và tiếp cận khách hàng.
Về phía Novaland, doanh nghiệp xác định hệ thống đại lý giữ vai trò quan trọng trong chiến lược đưa sản phẩm đến thị trường. Trong giai đoạn mới, tập đoàn dự kiến tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối trên toàn quốc, đồng thời nâng cao chất lượng hợp tác theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững.
“Sau thời gian tập trung tháo gỡ vướng mắc, củng cố nguồn lực và phục hồi hoạt động, Novaland từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh. Chúng tôi xác định hệ thống đại lý là cánh tay nối dài trong việc đưa sản phẩm đến khách hàng. Vì vậy, mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới phân phối là một trong những chiến lược trọng tâm của tập đoàn trong giai đoạn này”, bà Nguyễn Thị Tuyết An Nhàn, Quyền Giám đốc Ban Kinh doanh Novaland chia sẻ.
Theo kế hoạch, sau The Grand Manhattan và The Park Avenue, trong quý 3/2026 Novaland dự kiến tiếp tục triển khai sản phẩm tại một số dự án trọng điểm như Aqua City và NovaWorld Ho Tram. Việc đồng thời củng cố mạng lưới phân phối và đưa các dự án trở lại thị trường được Novaland kỳ vọng tạo thêm động lực cho quá trình phục hồi hoạt động kinh doanh.
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