Novaland chuyển đổi 133 trái phiếu thành 20,75 triệu cổ phiếu

Thứ Hai, 05/01/2026
Hà Anh
05/01/2026, 07:39
Số trái phiếu có tổng giá trị chuyển đổi là hơn 747 tỷ đồng. Tỷ lệ chuyển đổi là một trái phiếu nhận 156.018 cổ phiếu, tương đương giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu.
Hội đồng quản trị NVL đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 335 triệu USD.
Cụ thể, số lượng trái phiếu chuyển đổi là 133 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 747 tỷ đồng. Tỷ lệ chuyển đổi là một trái phiếu nhận 156.018 cổ phiếu, tương đương giá chuyển đổi 36.000 đồng cho một cổ phiếu.
Đáng chú ý, chốt phiên ngày 31/12/2025, giá cổ phiếu NVL giảm tới 3,96% xuống chỉ còn 13.350 đồng/cổ phiếu và mức giá này cao hơn 2,7 lần so với giá đóng cửa trên.
Theo danh sách mà NVL công bố, NVL ghi nhận có 4 nhà đầu tư nước ngoài được phát hành tổng cộng hơn 20,75 triệu cổ phiếu - trong đó, BNP Paribas Financial Markets được nhận 16,538 triệu cổ phiếu, Oclaner Asian Bond Fund được nhận 780.090 cổ phiếu, Oclaner Global Credit Opportunities nhận hơn 3,2 triệu cổ phiếu và Barclays Capital Securities nhận 156.018 cổ phiếu.
Ngoài ra, Novaland cũng công bố kết quả phát hành 163.658.391 cổ phiếu, chiếm 7,99% để hoán đổi nợ cho hai cổ đông lớn NovaGroup và Diamond Properties - trong đó, NovaGroup nhận 156.560.237 cổ phiếu và Diamond Properties nhận 7.098.154 cổ phiếu với giá 15.746,667 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi hơn 2.577 tỷ đồng.
Tổng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành là 2.211.268.155 cổ phiếu và số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lên hơn 2.232 triệu cổ phiếu.
Như vậy, tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland - tăng từ 36,7% lên 40,44% vốn điều lệ.
Cùng ngày, HĐQT NVL thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp 204,8 tỷ thuộc sở hữu tại NVL tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến - công ty con của NVL. Sau khi hoàn tất, NVL không còn sở hữu phần vốn góp tại NVL nữa.
Kết thúc quý 3/2025, NVL ghi nhận 1,7 nghìn tỷ đồng doanh thu (-13% cùng kỳ quý trước và -16% cùng kỳ năm trước). Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 150 tỷ đồng, tiếp tục duy trì mức dương trong quý thứ 5 liên tiếp, kể từ quý 3/2024. Trong khi đó, lỗ ròng (sau lợi ích cổ đông thiểu số) tăng lên 878 tỷ đồng trong quý 3/2025, từ mức lỗ ròng 161 tỷ đồng trong quý 2/2025, chủ yếu do chi phí tài chính tăng từ chi phí lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư và chi phí thuế tăng. Kết quả này so với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 3/2024 là 3,12 nghìn tỷ đồng do không có ghi nhận thu nhập tài chính bất thường như đã ghi nhận trong cùng kỳ năm trước.
Trong 9 tháng 2025, NVL ghi nhận 5,4 nghìn tỷ đồng doanh thu (+26% cùng kỳ năm trước), được dẫn dắt bởi việc bàn giao 720 sản phẩm, chủ yếu tại dự án Aqua City và NovaWorld Phan Thiết. Công ty báo cáo lỗ ròng 1,5 nghìn tỷ đồng, so với mức lỗ ròng 4,1 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng 2024 (do trích lập dự phòng và điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế theo yêu cầu của kiểm toán dựa trên quan điểm thận trọng trong nửa đầu năm 2024).
Qua đó, VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể trong dự báo hiện tại đối với lỗ ròng năm 2025 của VCSC (dù cần thêm đánh giá chi tiết), khi tiến độ bàn giao bất động sản dự kiến sẽ tăng tốc từ quý 4/2025 nhờ hoạt động thi công được đẩy mạnh.
Tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu đạt 118,9% trong cuối quý 3/2025, so với 110,6% trong cuối quý 2/2025 và 120,4% trong cuối năm 2024. Tính đến cuối quý 3/2025, tổng dư nợ vay của NVL tăng 4,4% so với cuối năm 2024, đạt 64,3 nghìn tỷ đồng, trong đó số dư trái phiếu doanh nghiệp giảm 21% kể từ đầu năm, xuống mức 29,5 nghìn tỷ đồng, trong khi khoản vay ngân hàng và nợ vay khác tăng 42% kể từ đầu năm, lên 34,8 nghìn tỷ đồng. Tổng nợ vay sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới là 31,9 nghìn tỷ đồng, trong đó trái phiếu doanh nghiệp chiếm 16,1 nghìn tỷ đồng
