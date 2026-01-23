Thứ Sáu, 23/01/2026

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Hà Lê

23/01/2026, 16:24

Chiều ngày 23/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN.

Tham dự phiên bế mạc Đại hội có các đại biểu khách mời là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa IV đến khóa VIII; các đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu. Tham dự phiên bế mạc Đại hội còn có các vị đại sứ, đại biện các nước và trưởng đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đồng chí Lê Quốc Minh thay mặt Đoàn Thư ký trình bày Thông báo về điện mừng của các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài gửi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội nhận thêm 339 thư, điện chúc mừng, trong đó có 58 chính đảng, 11 tổ chức quốc tế và khu vực, 62 cá nhân, 120 tổ chức nhân dân, địa phương nước ngoài và 88 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội cảm ơn các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi điện, thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến.

Đại hội tặng hoa, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận đối với dự thảo các văn kiện và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV trình bày Diễn văn Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, khát vọng phát triển; mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hãy bắt đầu bằng những công việc cụ thể nhất, góp phần đưa đất nước ta mỗi ngày một phá triển; Nhân dân ta mỗi ngày một ấm no, hạnh phúc; Việt Nam ta mỗi ngày một lớn mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Đồng chí Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

15:42, 23/01/2026

Đồng chí Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Danh sách 19 đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV

15:42, 23/01/2026

Danh sách 19 đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất

14:33, 23/01/2026

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất

Đọc thêm

Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

Sáng ngày 23/1/2026, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Đồng chí Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Danh sách 19 đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV

Danh sách 19 đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV

Chiều 23/1, tại Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất

Sáng ngày 23/01/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới.

Lai Châu - Khát vọng phát triển xanh, nhanh và bền vững

Lai Châu - Khát vọng phát triển xanh, nhanh và bền vững

Sau 20 năm chia, tách thành lập tỉnh, với sự đoàn kết, đồng lòng vượt khó khăn, thách thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, Lai Châu đã vươn lên, bứt phá mạnh mẽ, kiến tạo nên diện mạo mới đầy khởi sắc.

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

1

Thanh khoản đột ngột giảm mạnh, cổ phiếu chứng khoán ngược sóng

Chứng khoán

2

Trái táo Pháp chinh phục người tiêu dùng Việt Nam và châu Á

Tiêu & Dùng

3

Quan niệm sai lầm “gầy là khỏe”

Sức khỏe

4

Lãi suất huy động có thể tăng thêm cao nhất 1,5% trong năm 2026?

Chứng khoán

5

Biến đổi khí hậu thách thức sự phát triển bền vững của Tây Nguyên

Kinh tế xanh

