Đồng chí Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" và ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, chiều 23/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Phiên bế mạc Đại hội có đầy đủ các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Sáng 23/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: TTXVN

Cùng tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng từ khoá IV đến khoá VIII, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; thanh niên tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam; các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế thường trú tại Việt Nam và các vị Đại sứ, Đại biện của các nước không thường trú tại Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp.

Thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội đọc danh sách các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội nhận thêm 339 thư, điện chúc mừng của các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó có: 58 thư, điện từ các chính đảng; 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức quốc tế và khu vực; 62 thư, điện từ các cá nhân; 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 thư, điện từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Như vậy, tính đến thời điểm bế mạc, Đại hội đã nhận được tổng số 898 thư, điện mừng, thông điệp từ: 167 chính đảng, 17 tổ chức quốc tế, 78 cá nhân, 242 tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài, và 394 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Các thư, điện, thông điệp chúc mừng đánh giá tích cực, toàn diện vai trò của lãnh đạo Đảng ta và định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới; khẳng định vị thế và những đóng góp, nỗ lực ngày càng hiệu quả của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại hội trân trọng cảm ơn các chính đảng, tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi thư, điện, thông điệp chúc mừng Đại hội; thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự tin tưởng, ủng hộ, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ thay mặt Đại hội gửi thư, điện cảm ơn tới các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí.