Thủ tướng chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh
Hà Lê
27/08/2025, 08:29
Ngày 26 tháng 8 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 148/CĐ-TTg, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 5 và mưa lũ gây ra.
Bão số 5 đã đổ bộ vào các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo báo cáo ban đầu, bão đã làm 7 người chết, 1 người mất tích, 34 người bị thương, cùng với hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại và hàng chục nghìn hecta đất nông nghiệp bị ngập úng.
Trước tình hình khẩn cấp, Thủ tướng đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện để tiếp cận những khu vực bị chia cắt.
Việc tìm kiếm người mất tích và cứu chữa người bị thương được đặt lên hàng đầu. Chính phủ cũng đã chỉ đạo hỗ trợ các gia đình có người tử vong, mất tích, đồng thời đảm bảo cung cấp lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa.
Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu khôi phục các cơ sở giáo dục và y tế bị thiệt hại do bão, nhằm đảm bảo học sinh không thiếu trường lớp, thầy cô và điều kiện học tập khi năm học mới bắt đầu.
Các cơ sở y tế cũng cần được khôi phục nhanh chóng để không làm gián đoạn hoạt động cấp cứu và điều trị bệnh nhân.
Bên cạnh đó, việc khắc phục hạ tầng giao thông cũng được chú trọng. Các tuyến đường bị ách tắc, sạt lở cần được khôi phục ngay để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ công tác cứu trợ.
Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan như: Quốc phòng, Công an, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ trong công tác khắc phục hậu quả.
Bộ trưởng các bộ liên quan đã được giao nhiệm vụ cụ thể. Bộ Quốc phòng và Công an sẽ sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để hỗ trợ nhân dân. Bộ Y tế sẽ đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu và xử lý vệ sinh môi trường sau mưa lũ. Bộ Công Thương sẽ huy động thiết bị, vật tư để khắc phục sự cố hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện trở lại cho người dân. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ triển khai các biện pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp, bảo vệ diện tích lúa, hoa màu và cây trồng có giá trị kinh tế cao.
Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương rà soát, thống kê thiệt hại do bão, lũ để kịp thời sử dụng ngân sách và các nguồn lực hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại, đặc biệt là các hộ nghèo, khó khăn. Việc báo cáo tình hình bão, lũ và kết quả ứng phó của địa phương cũng cần được thực hiện kịp thời để Thủ tướng Chính phủ nắm bắt và chỉ đạo.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ sau bão.
Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.
Bão số 5 đã đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An, Hà Tĩnh, gây gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 13-15, mưa lớn tại nhiều địa phương khu vực Bắc Trung Bộ, đồng bằng và trung du Bắc Bộ.
Theo tổng hợp ban đầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (từ các địa phương tính đến 15 giờ ngày 26/8/2025), bão số 5 và mưa lũ sau bão đã làm 7 người chết (bao gồm cả 4 người chết tại Thanh Hóa: 3 người bị điện giật, 1 người do tai nạn giao thông sau khi di chuyển từ tổ thường trực phòng chống thiên tai, theo báo cáo của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa), 1 người mất tích, 34 người bị thương; 15 nhà sập đổ; 8.719 nhà, 63 điểm trường, 8 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hại; 3.614 nhà bị ngập; trên 81.500 ha lúa, 4.500 ha hoa màu, 1.690 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, thiệt hại; gần 2.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; gần 21.000 cây xanh bị gãy đổ; nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, hệ thống điện, viễn thông bị sạt lở, sự cố ảnh hưởng tới giao thông, gây mất điện đối với gần 1,6 triệu khách hàng, gián đoạn thông tin liên lạc tại nhiều địa phương.
[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt
Lễ sơ duyệt là lần luyện tập thứ 3 tại Quảng trường Ba Đình, trước khi diễn ra lễ Tổng duyệt cấp nhà nước từ 6h30 ngày 30/8. Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra từ 6h30 sáng ngày Quốc khánh 2/9…
Cảnh báo mạo danh các sự kiện, fanpage du lịch để lừa đảo dịp 2/9
Trong dịp 2/9, nhiều đối tượng tạo dựng các trang web giả mạo khách sạn, nhà nghỉ; thậm chí mạo danh các tổ chức uy tín như Đài Truyền hình Việt Nam, tạo ra các sự kiện giả mạo như "Duyệt binh nhí", "Lễ hội áo dài", giải chạy... nhằm chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân...
[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
Dự kiến, sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lúc 20h tối nay (27/8)…
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hội nhập quốc tế trở thành động lực để nâng cao nội lực
Sau khi ban hành Nghị quyết 59, chúng ta đã tiếp tục mở rộng và nâng cấp mạng lưới các đối tác; đưa tổng số đối tác mà nước ta có quan hệ từ Đối tác toàn diện trở lên lên con số 38...
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đối ngoại Quốc hội - trụ cột nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các quốc gia, hoạt động đối ngoại của Quốc hội không chỉ là một kênh quan trọng trong việc thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước mà còn là cầu nối giữa nhân dân và các đối tác quốc tế.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: