Thủ tướng chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh

Ngày 26 tháng 8 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 148/CĐ-TTg, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 5 và mưa lũ gây ra.

Bão số 5 đã đổ bộ vào các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo báo cáo ban đầu, bão đã làm 7 người chết, 1 người mất tích, 34 người bị thương, cùng với hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại và hàng chục nghìn hecta đất nông nghiệp bị ngập úng.

Trước tình hình khẩn cấp, Thủ tướng đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện để tiếp cận những khu vực bị chia cắt.

Việc tìm kiếm người mất tích và cứu chữa người bị thương được đặt lên hàng đầu. Chính phủ cũng đã chỉ đạo hỗ trợ các gia đình có người tử vong, mất tích, đồng thời đảm bảo cung cấp lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu khôi phục các cơ sở giáo dục và y tế bị thiệt hại do bão, nhằm đảm bảo học sinh không thiếu trường lớp, thầy cô và điều kiện học tập khi năm học mới bắt đầu.

Các cơ sở y tế cũng cần được khôi phục nhanh chóng để không làm gián đoạn hoạt động cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Bên cạnh đó, việc khắc phục hạ tầng giao thông cũng được chú trọng. Các tuyến đường bị ách tắc, sạt lở cần được khôi phục ngay để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ công tác cứu trợ.

Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan như: Quốc phòng, Công an, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ trong công tác khắc phục hậu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão số 5. Ảnh: qdnd.vn

Bộ trưởng các bộ liên quan đã được giao nhiệm vụ cụ thể. Bộ Quốc phòng và Công an sẽ sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để hỗ trợ nhân dân. Bộ Y tế sẽ đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu và xử lý vệ sinh môi trường sau mưa lũ. Bộ Công Thương sẽ huy động thiết bị, vật tư để khắc phục sự cố hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện trở lại cho người dân. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ triển khai các biện pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp, bảo vệ diện tích lúa, hoa màu và cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương rà soát, thống kê thiệt hại do bão, lũ để kịp thời sử dụng ngân sách và các nguồn lực hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại, đặc biệt là các hộ nghèo, khó khăn. Việc báo cáo tình hình bão, lũ và kết quả ứng phó của địa phương cũng cần được thực hiện kịp thời để Thủ tướng Chính phủ nắm bắt và chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ sau bão.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.