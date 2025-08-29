Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai

Ngày 29/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 151/CĐ-TTg, yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục các cơ sở giáo dục và y tế bị thiệt hại do thiên tai…

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, nhiều địa phương trên cả nước đã phải đối mặt với các trận thiên tai như dông lốc, bão, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Đặc biệt, cơn bão số 5 vừa qua đã làm hư hại 411 điểm trường, gây khó khăn cho việc khai giảng năm học mới 2025-2026.

Để đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh và công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, Thủ tướng yêu cầu các Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đặc biệt là các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Sơn La, Điện Biên, Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên, phải trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục.

Công điện nêu rõ, các địa phương cần tổ chức rà soát kỹ lưỡng, thống kê và đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại đối với các cơ sở giáo dục và y tế. Việc huy động lực lượng quân đội, công an, đoàn thanh niên cùng với nhân dân để xử lý vệ sinh trường lớp và đẩy nhanh tiến độ sửa chữa là rất cần thiết. Mục tiêu là hoàn thành công tác khắc phục trước ngày 1/9/2025, đảm bảo tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng thời gian quy định và không để người dân thiếu nơi khám chữa bệnh.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu sách vở và thiết bị giảng dạy. Để thực hiện được điều này, các địa phương cần chủ động sử dụng dự phòng ngân sách và huy động mọi nguồn lực hợp pháp khác. Trong trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần đề xuất nhu cầu hỗ trợ từ trung ương.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác vệ sinh trường lớp và khắc phục hậu quả đối với các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng. Đồng thời, chủ động huy động các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ các cơ sở giáo dục bị thiệt hại về thiết bị dạy học và sách giáo khoa, đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh ngay từ đầu năm học mới.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Y tế được giao nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, kịp thời bổ sung cơ số thuốc dự trữ, hóa chất và vật tư y tế, đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân. Việc tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm sau mưa lũ cũng cần được thực hiện một cách nghiêm túc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai vừa qua xử lý vệ sinh trường lớp, sửa chữa cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại, khắc phục hậu quả thiên tai nói chung theo đề nghị của địa phương.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai Công điện này; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo thực hiện Công điện số 148/CĐ-TTg ngày 26/8/2025.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.