Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5

Ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó với bão số 5, một cơn bão có cường độ rất mạnh đang di chuyển nhanh về phía đất liền Việt Nam.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 10 giờ sáng, tâm bão cách Nghệ An khoảng 120 km và Hà Tĩnh 100 km về phía đông, với sức gió mạnh nhất đạt cấp 13-14, giật cấp 16.

Công điện nhấn mạnh rằng bão số 5 sẽ đổ bộ vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh vào chiều tối 25/8, gây ra nguy cơ cao về nước dâng, sóng lớn, và có thể dẫn đến ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều khu vực ven biển. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hưng Yên, Ninh Bình và các địa phương có nguy cơ mưa lớn kéo dài sau bão phải chủ động ứng phó ở mức cao nhất, đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Các biện pháp cụ thể được yêu cầu bao gồm: sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm, kiểm soát việc di chuyển của người dân và phương tiện, bảo đảm an toàn cho các hồ đập thủy điện, và tăng cường thông tin truyền thông về diễn biến bão và mưa lũ. Các Bộ trưởng các bộ liên quan cũng được giao nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.

Thủ tướng cũng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ, đồng thời yêu cầu Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này.

Dự báo chiều tối 25/8, vùng tâm bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 16, gây nước dâng, sóng lớn, nguy cơ mất an toàn đối với đê biển, đường ven biển, ngập sâu, sạt lở tại ven biển Thanh Hóa và phía bắc Nghệ An (các tỉnh từ Hưng Yên, Ninh Bình cũng cần đề phòng sóng lớn gây tràn, sạt lở, vỡ đê biển, đê cửa sông). Bão gây mưa lớn, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại đô thị, vùng trũng thấp và ven sông, suối.