Thương hiệu bất động sản quốc tế Kusto Home khẳng định dấu ấn tại thị trường Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 17/12/2025
Khánh Huyền
17/12/2025, 08:09
Với triết lý phát triển "Beyond Property" - kiến tạo những dự án vượt trội so với khái niệm bất động sản thông thường, Kusto Home đang từng bước dựng xây giá trị bền vững và mở rộng hành trình, mang cam kết chất lượng đến nhiều thị trường hơn trên khắp Việt Nam.
Gần hai thập kỷ đồng hành cùng thị trường Việt Nam, Kusto Home - nhà phát triển bất động sản thuộc Kusto Group, tập đoàn đầu tư đa ngành đến từ Kazakhstan, đã khẳng định năng lực của một nhà phát triển quốc tế bằng các dự án ấn tượng tại thị trường TP HCM.
Với văn phòng đặt tại hơn 10 quốc gia, hệ sinh thái của tập đoàn đầu tư quốc tế Kusto Group trải rộng trong nhiều lĩnh vực, từ dầu khí, nông nghiệp, bán lẻ, tới vật liệu xây dựng và bất động sản. Là một phần của hệ sinh thái đó, Kusto Home đến Việt Nam với sứ mệnh kiến tạo không gian sống chuẩn toàn cầu cho khách hàng. Uy tín, tiềm lực tài chính cùng kinh nghiệm hoạt động đa quốc gia của tập đoàn chính là nền tảng vững chắc tạo nên thành công cho mọi dự án của Kusto Home.
Áp dụng triết lý “Beyond Property”, sau hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Kusto Home đã và đang tiếp tục khẳng định năng lực quốc tế của mình bằng chiến lược riêng, khác biệt. Không chạy theo số lượng, Kusto Home tập trung nghiên cứu văn hóa và nhu cầu địa phương và kết hợp với kinh nghiệm quốc tế để tạo nên những sản phẩm an cư đạt chuẩn toàn cầu, phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.
Đối tác chiến lược đồng hành cùng các dự án của Kusto Home tại Việt Nam là Coteccons. Nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam luôn đảm bảo chất lượng công trình luôn ở mức cao nhất. Từ đó chung tay kiến tạo những dự án vượt trội, góp phần giúp Kusto Home nhanh chóng khẳng định thương hiệu của mình là một nhà phát triển bất động sản quốc tế năng lực và uy tín.
Đảo Kim Cương (Diamond Island) - dự án đầu tiên Kusto Home triển khai tại TP Hồ Chí Minh - ngay sau khi ra mắt đã đưa tên tuổi Kusto Home trở thành một trong các thương hiệu phát triển bất động sản cao cấp được thị trường công nhận.
Tọa lạc trên hòn đảo bồi tự nhiên ba mặt giáp sông hiếm có ở TP. Hồ Chí Minh, dự án là một khu căn hộ chuẩn resort với 85% diện tích được dành cho mảng xanh và tiện ích. Hiện thực hóa được mong muốn mang trải nghiệm sống nghỉ dưỡng giữa đô thị tới cho cư dân, Đảo Kim Cương đã được trao nhiều giải thưởng bất động sản trong và ngoài nước, tiên phong mở đường cho phân khúc căn hộ hạng sang ven sông tại Sài Gòn và trở thành lựa chọn hàng đầu của cộng đồng cư dân tinh hoa.
Urban Green là dự án thứ hai tạo nên dấu ấn khẳng định thương hiệu Kusto Home. Dự án tọa lạc tại TP.Thủ Đức, liền kề Quốc lộ 13. Qua Urban Green, Kusto Home một lần nữa khẳng định sự am hiểu sâu sắc đối với nhu cầu sống xanh – bền vững – cân bằng của thế hệ cư dân trẻ tại TP.HCM khi dành gần 70% diện tích cho mảng xanh và tiện ích, kết hợp phong cách thiết kế cảnh quan Biophilic, tối ưu ánh sáng, gió và kết nối thiên nhiên. Ngay từ khi ra mắt, dự án đạt tỷ lệ hấp thụ ấn tượng.
Ngoài hai dự án tại TP.HCM, Kusto Home còn từng góp mặt tại thị trường Hà Nội với vai trò đồng đầu tư dự án Kosmo Tây Hồ – một lựa chọn an cư sáng giá, chinh phục được nhiều khách hàng nhờ tiện ích đa dạng và thiết kế thông minh, đặc biệt là vị trí chiến lược với tầm nhìn hướng ra hồ Tây.
Tiếp theo sau những thành công ấn tượng, năm 2026, Kusto Home sẽ chính thức phát triển dự án đầu tiên tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình lan tỏa triết lý đặc trưng của mình tới Thủ đô.
Đại diện Kusto Home cho biết, đơn vị sẽ sớm mở rộng hoạt động kiến tạo trải nghiệm sống tại khu vực phường Tây Hồ – nơi hội tụ nhiều tiềm năng và kết tinh nhiều giá trị văn hóa lịch sử. Đây vừa là cơ hội để Kusto Home tiếp tục chứng tỏ năng lực, vừa là minh chứng cho cam kết lâu dài tại Việt Nam.
Với dự án căn hộ mới nhất này, mục tiêu của Kusto Home không chỉ là thiết lập tiêu chuẩn mới trong phân khúc hạng sang tại khu vực tinh hoa nhất của Thủ đô Hà Nội, mà còn củng cố vị thế một nhà phát triển quốc tế am hiểu thị trường.
Từ Diamond Island đến Urban Green, và nay là hành trình tại Hà Nội, Kusto Home vẫn luôn kiên định với triết lý “Beyond Property” – lấy chuẩn mực quốc tế và giá trị bền vững làm kim chỉ nam, để mỗi dự án trở thành không gian truyền cảm hứng sống, nuôi dưỡng cộng đồng và tạo nên di sản cho thế hệ tương lai.
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, sắp xếp, xử lý nhà, đất công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, không để thất thoát, lãng phí.
Với bất động sản cao cấp, vị trí luôn được xem là “chìa khóa vàng” quyết định giá trị của một nơi an cư. Một tọa độ đắt giá không chỉ khẳng định tiềm năng tăng trưởng bền vững mà còn trao cho chủ nhân đặc quyền tận hưởng mọi tiện nghi trong tầm tay.
Trong bối cảnh lượng hồ sơ mua nhà ở xã hội tăng nhanh, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm tải cho cơ quan quản lý và tạo thuận lợi cho người dân…
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và đại diện lãnh đạo Quốc hội đồng chủ trì sẽ diễn ra vào chiều ngày 16/12/2025 tại Trụ sở Chính phủ...
Hơn một thập kỷ qua, khu Nam Hà Nội đã xác lập vị thế “cửa ngõ phát triển” của Thủ đô, quy tụ hạ tầng đồng bộ, phát triển vượt bậc và hứa hẹn dư địa tăng trưởng lớn. Thế nhưng, trong bức tranh đầy triển vọng, khu vực này vẫn thiếu một biểu tượng đô thị thực sự – một điểm nhấn định danh khu Nam trên bản đồ bất động sản cao cấp.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: