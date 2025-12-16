Thứ Ba, 16/12/2025

Trang chủ Bất động sản

Không để tài sản công “treo”, Nghệ An chốt thời hạn xử lý

Nguyễn Thuấn

16/12/2025, 17:13

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, sắp xếp, xử lý nhà, đất công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, không để thất thoát, lãng phí.

Công tác rà soát, xử lý nhà, đất công tại Nghệ An đang được đẩy nhanh nhằm tránh lãng phí, sử dụng kém hiệu quả. Ảnh: Quang Đại
Công tác rà soát, xử lý nhà, đất công tại Nghệ An đang được đẩy nhanh nhằm tránh lãng phí, sử dụng kém hiệu quả. Ảnh: Quang Đại

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 13733/UBND-KT về việc triển khai thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Theo công văn, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị tập trung thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo đúng quy định tại Nghị định số 03/2025/NĐ-CP và Nghị định số 286/2025/NĐ-CP. Việc triển khai phải đồng bộ, quyết liệt, gắn trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu, không để kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

RÀ SOÁT, HOÀN THÀNH PHƯƠNG ÁN TRƯỚC 20/12/2025

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát toàn bộ các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, xác định rõ số cơ sở thuộc diện phải sắp xếp, xử lý. Đối với những cơ sở chưa được phê duyệt phương án, các đơn vị phải khẩn trương kê khai, lập phương án xử lý, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, chậm nhất ngày 20/12/2025.

Việc tổ chức xử lý nhà, đất theo phương án đã được phê duyệt phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí hoặc tiêu cực. UBND tỉnh đồng thời yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài sản công, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng sai mục đích hoặc buông lỏng quản lý.

Các cơ quan, đơn vị phải rà soát các cơ sở nhà, đất bị lấn chiếm, tranh chấp, sử dụng không đúng quy định hoặc còn thiếu hồ sơ pháp lý. Tùy từng trường hợp, việc xử lý được thực hiện theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm đúng trình tự, quy định.

Một nội dung quan trọng khác là UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND các xã, phường xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất còn thiếu giấy tờ pháp lý. Việc cấp Giấy chứng nhận được yêu cầu triển khai ngay, không chờ đến khi hoàn tất sắp xếp, nhằm tháo gỡ các tồn tại kéo dài, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho công tác quản lý.

ƯU TIÊN TRỤ SỞ CHO BỘ MÁY MỚI, SIẾT QUẢN LÝ TÀI SẢN DÔI DƯ

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ rà soát, quyết định giao tài sản công cho các đối tượng quản lý, sử dụng ở cấp xã, phường, qua đó xác định rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống trong quản lý.

Việc xử lý nhà, đất được thực hiện theo các hình thức quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 186/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 286/2025/NĐ-CP), gồm thu hồi, điều chuyển, chuyển giao về địa phương quản lý hoặc xử lý theo quy định. UBND tỉnh yêu cầu ưu tiên bố trí cơ sở vật chất, nhất là trụ sở làm việc, cho bộ máy mới và hoạt động của cán bộ, công chức sau sắp xếp.

Các cơ sở nhà, đất được ưu tiên sử dụng cho các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, trụ sở công an xã và các mục đích công cộng khác, nhằm phục vụ trực tiếp người dân và phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Đối với tài sản thu hồi hoặc chuyển giao tại vùng sâu, vùng xa, miền núi không còn phù hợp để sử dụng, UBND tỉnh cho phép xem xét phá dỡ, hủy bỏ tài sản gắn liền với đất theo quy định; giao UBND cấp xã hoặc tổ chức phát triển quỹ đất quản lý phần đất sau xử lý. Việc chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Cùng với nhà, đất, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu rà soát toàn bộ xe ô tô, máy móc, thiết bị theo tiêu chuẩn, định mức. Tài sản dôi dư được điều chuyển cho đơn vị còn thiếu để sử dụng hiệu quả; tài sản hỏng, không còn khả năng sử dụng thì thanh lý, thu tiền nộp ngân sách. Việc mua sắm tài sản mới chỉ được thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và nguồn kinh phí cho phép; trường hợp phát sinh ngoài dự toán, cơ quan có nhu cầu tự tổ chức mua sắm theo quy định về đấu thầu.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai, đồng thời, ban hành kịp thời các văn bản theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Thanh tra tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, hiệu quả và việc chấp hành pháp luật trong quá trình thực hiện.

VnEconomy