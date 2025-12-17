Ninh Bình thông qua phân bổ ngân sách địa phương 2026

Mới đây, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV đã thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách năm 2026, năm ngân sách đầu tiên sau sáp nhập, với trọng tâm bảo đảm an sinh xã hội và đầu tư mạnh cho chuyển đổi số từ cơ sở

Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV thông qua, quyết định phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2026.

Theo nghị quyết, quy mô ngân sách của tỉnh Ninh Bình mới được mở rộng đáng kể, phản ánh dư địa phát triển cũng như yêu cầu chi tiêu lớn hơn để bảo đảm vận hành bộ máy và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2026 được đặt mục tiêu đạt 80.260,8 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương là 87.638 tỷ đồng, trong đó bội chi ngân sách địa phương được kiểm soát chặt chẽ ở mức 160,1 tỷ đồng.

Trong cơ cấu chi, tỉnh dành 41.512 tỷ đồng cho đầu tư phát triển và 38.224,1 tỷ đồng cho chi thường xuyên.

Một trong hai mũi nhọn lớn của ngân sách năm 2026 là bảo đảm đủ nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương theo mức lương cơ sở mới 2,34 triệu đồng một tháng. Đây được xem là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, có ý nghĩa trực tiếp đến đời sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh bộ máy hành chính vừa trải qua quá trình sắp xếp, kiện toàn quy mô lớn.

Cùng với cải cách tiền lương, các chính sách đối với người có công, các đối tượng an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm đầy đủ. Việc bố trí nguồn lực cho an sinh không chỉ nhằm hỗ trợ các nhóm yếu thế, mà còn góp phần giữ ổn định xã hội, tạo nền tảng cho quá trình phát triển của tỉnh trong giai đoạn hậu sáp nhập.

Bên cạnh đó, ngân sách năm 2026 tiếp tục ưu tiên cho các lĩnh vực giáo dục – đào tạo và y tế theo tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị. Đây là những lĩnh vực được xác định có vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo sức khỏe nhân dân và tạo động lực phát triển bền vững cho tỉnh Ninh Bình trong dài hạn.

Mũi nhọn thứ hai trong phân bổ ngân sách năm 2026 là đầu tư mạnh cho khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đặc biệt tại cấp xã, phường. Theo nghị quyết, mỗi xã, phường được cấp 2 tỷ đồng vốn sự nghiệp để triển khai các hoạt động khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện đại hóa quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngay từ cơ sở.

Ngoài mức phân bổ đồng đều này, tỉnh còn dành nguồn kinh phí riêng để hỗ trợ chỉnh lý, số hóa tài liệu và trang bị thiết bị đầu cuối cho một số địa bàn trọng điểm. Cụ thể, phường Hoa Lư được hỗ trợ 8 tỷ đồng, phường Nam Định 7 tỷ đồng và phường Phủ Lý 4 tỷ đồng. Đối với các xã, phường mới được sáp nhập từ bốn đơn vị hành chính cũ trở lên, mức hỗ trợ là 1,4 tỷ đồng; các xã, phường còn lại được hỗ trợ 1 tỷ đồng.

Cách phân bổ này cho thấy sự linh hoạt trong điều hành ngân sách, vừa bảo đảm nguyên tắc công bằng, vừa tính đến đặc thù của từng địa bàn sau sáp nhập. Những nơi có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu chỉnh lý, số hóa tài liệu nhiều hơn được ưu tiên nguồn lực tương xứng.

Năm 2026, ngân sách của tỉnh cũng được phân chia rõ ràng nhằm tăng tính chủ động cho cấp cơ sở. Theo đó, ngân sách cấp tỉnh trực tiếp chi khoảng 53.234 tỷ đồng; ngân sách dành cho các xã, phường là 34.403 tỷ đồng. Đồng thời, ngân sách tỉnh sẽ chi bổ sung hơn 22.247 tỷ đồng xuống cho các xã, phường, bảo đảm các địa phương có đủ nguồn lực để hoạt động thường xuyên và đầu tư phát triển.

Trong bối cảnh vừa hoàn thành sáp nhập, việc phân bổ ngân sách theo hướng tăng cường phân cấp, trao quyền chủ động cho cơ sở được kỳ vọng sẽ giúp bộ máy nhanh chóng ổn định, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh và phát huy tốt hơn tiềm năng của từng địa bàn.

Cùng với đó, ngân sách năm 2026 cũng bố trí dự phòng hợp lý, với tỷ lệ 2 % tổng chi ngân sách xã, phường, nhằm sẵn sàng ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách về quốc phòng, an ninh. Đây là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự luôn đặt ra thường xuyên. Nghị quyết số 49/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026.