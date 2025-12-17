Campuchia nộp đơn xin gia nhập CPTPP

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 17/12/2025
Ngọc Trang
17/12/2025, 10:11
Campuchia chỉ có thể gia nhập CPTPP khi tất cả nước thành viên của hiệp định đạt được sự nhất trí tuyệt đối...
Tờ báo Nikkei Asia dẫn nguồn từ Chính phủ Nhật Bản cho biết Campuchia đã nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều nền kinh tế tìm đến CPTPP để mở rộng thị trường và giảm rủi ro từ các chính sách thuế quan mang tính bảo hộ của Mỹ.
CPTPP là hiệp định thương mại tự do nhằm thúc đẩy thương mại giữa các thành viên thông qua xóa bỏ hoặc cắt giảm mạnh thuế quan hàng hóa, đồng thời xây dựng bộ quy tắc chung cho các lĩnh vực như dịch vụ, đầu tư và thương mại số.
Nhật Bản là một trong 12 thành viên hiện tại của hiệp định, cùng với Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam và Anh.
Đàm phán gia nhập chỉ có thể khởi động khi cả 12 thành viên CPTPP đồng thuận, với trọng tâm dự kiến xoay quanh các nội dung như phạm vi xóa bỏ thuế quan. Campuchia chỉ có thể gia nhập CPTPP khi tất cả nước thành viên của hiệp định đạt được sự nhất trí tuyệt đối.
Khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu của Campuchia hướng tới thị trường Mỹ. Phnom Penh từng đối mặt mức “thuế quan đối ứng” 49% của Washington trước khi thuế này được chính quyền Tổng thống Donald Trump giảm xuống 19%. Việc gia nhập CPTPP có thể giúp Campuchia mở ra thêm các thị trường mới.
Hiệp định Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - tiền thân của CPTPP - được 12 quốc gia, trong đó có Mỹ, ký năm 2016 nhưng không thể có hiệu lực sau khi chính quyền nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận vào năm 2017. Nhật Bản sau đó dẫn dắt quá trình đàm phán lại giữa 11 thành viên còn lại, hình thành CPTPP và ký kết vào năm 2018. Anh gia nhập CPTPP vào năm 2024, sau khi rời Liên minh châu Âu (EU).
Theo Nikkei Asia, hiện có tổng cộng 10 quốc gia và vùng lãnh thổ - trong đó có Campuchia - đang đàm phán hoặc đã chính thức nộp đơn xin gia nhập CPTPP.
Tại cuộc họp diễn ra ở Melbourne vào cuối tháng 11/2025, các nước thành viên CPTPP đã nhất trí khởi động đàm phán với Uruguay. Trong khi đó, đàm phán với Costa Rica đang bước vào giai đoạn cuối.
Tuyên bố chung của cuộc họp cho biết quy trình gia nhập đối với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Philippines, Indonesia sẽ được khởi động vào thời điểm phù hợp trong năm 2026, sau khi đã xác định các ứng viên này đáp ứng các tiêu chí của hiệp định.
Theo một số nguồn tin, Hàn Quốc và Thái Lan từng bày tỏ quan tâm gia nhập CPTPP nhưng tuyên bố chung của cuộc họp không đề cập tới hai quốc gia này.
