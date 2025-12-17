Giải mã sức hút TOD Cần Giờ và đặc quyền sống biểu tượng tại phân khu Vịnh Tiên

Không chỉ là nơi an cư, phân khu Vịnh Tiên tại siêu đô thị ven biển Vinhomes Green Paradise định hình chuẩn sống mới, nơi cư dân có thể thức dậy giữa biển xanh, bắt đầu ngày làm việc giữa trung tâm kinh tế và khép lại buổi tối trong không gian thiên nhiên tĩnh tại.

Tại đây, siêu đô thị xanh bền vững ven biển được phát triển gắn với mô hình TOD được “nâng cấp” thành trải nghiệm sống, kiến tạo nên đặc quyền “hai chất sống” dành cho cư dân.

KHI KHOẢNG CÁCH ĐƯỢC TÁI ĐỊNH NGHĨA BẰNG TRẢI NGHIỆM

Nếu như đảo quốc sư tử Singapore từng khiến thế giới ngưỡng vọng với Sentosa - hình mẫu kinh điển về sự giao thoa giữa thiên đường nghỉ dưỡng và trung tâm tài chính sầm uất, thì giờ đây Việt Nam đang viết tiếp câu chuyện đầy cảm hứng ấy.

Siêu đô thị ven biển Vinhomes Paradise Cần Giờ được phát triển gắn liền với mô hình TOD, hứa hẹn sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa cuộc sống tiện nghi cùng không gian sống gần gũi thiên nhiên, mang đến một phong cách sống hoàn toàn mới mẻ và đầy cảm hứng.

Không đơn thuần là quy hoạch giao thông, siêu đô thị ven biển được phát triển gắn liền với mô hình TOD đã thay đổi tư duy định cư của cư dân tại các đô thị lớn. Vượt khỏi định nghĩa thông thường về sự di chuyển vật lý, các đô thị theo mô hình này chạm đến những rung cảm sâu sắc giữa con người với đại dương bao la.

Trong khi phần lớn các mô hình TOD nội đô trên thế giới tập trung giải tỏa áp lực mật độ và rút ngắn thời gian di chuyển, siêu đô thị Vinhomes Paradise Cần Giờ được “nâng cấp” với sứ mệnh “vận chuyển” không gian sống. Hệ thống giao thông hiện đại như kéo gần thiên nhiên về phía văn minh và đưa những tiện nghi quốc tế ra giữa miền sinh thái.

Sự hiện diện của ba dự án hạ tầng trọng điểm mang tầm chiến lược quốc gia, gồm cầu Cần Giờ (dự kiến khởi công năm 2026), tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, chính là những mảnh ghép hoàn thiện bức tranh hạ tầng kết nối toàn diện. Khi đi vào vận hành, các công trình này rút ngắn khoảng cách từ các trung tâm kinh tế đến dự án chỉ còn tính bằng phút.

Ảnh phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise.

Phân khu Vịnh Tiên được ví như “cửa ngõ” chiến lược để dẫn lối vào siêu đô thị Vinhomes Green Paradise. Đây cũng là nơi cư dân và du khách dễ dàng kết nối trực tiếp tới các tuyến phố và phân khu khác, tạo nên sự liền mạch, thuận tiện trong di chuyển và tận dụng tối đa lợi thế từ hạ tầng giao thông hiện đại.

VỊNH TIÊN - ĐẶC QUYỀN SỐNG GIỮA MIỀN SINH THÁI, LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM

Được thiên nhiên ưu ái, cư dân Vịnh Tiên sở hữu “hai chất sống” trong một ngày nhờ vào chuẩn sống ESG++ hiện diện tinh tế trong từng nhịp sinh hoạt thường nhật. Buổi sáng tại đây bắt đầu bằng nguồn năng lượng thuần khiết khi bình minh ló rạng trên vịnh biển, hòa cùng bầu không khí mát lành được thanh lọc từ “lá phổi xanh” rừng Sác Cần Giờ.

Từ đó, hành trình di chuyển vào trung tâm thành phố trở nên thư thái, tâm trí an nhiên, tràn đầy hứng khởi cho một ngày làm việc. Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc những chủ nhân rũ bỏ mọi âu lo chốn phố thị xô bồ để trở về chốn an trú và tận hưởng chất sống 5 sao biệt lập.

Vịnh Tiên được bao quanh bởi 3 lớp cảnh quan rừng - hồ - biển (Ảnh minh họa).

VỊNH TIÊN - PHÂN KHU TRẢI NGHIỆM GIÁ TRỊ SỐNG BIỂU TƯỢNG

Được bao bọc bởi 75.740ha rừng ngập mặn thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới cùng mặt nước xanh ngọc bích của biển hồ Paradise Lagoon rộng tới 800ha, không gian sống ở Vịnh Tiên mang đến sự an hòa và cân bằng thân - tâm - trí.

Những mệt mỏi sau ngày dài làm việc dường như tan biến khi cư dân dạo bước giữa hệ thống công viên chủ đề được thiết kế như những miền cổ tích đời thực. Từ Vườn địa đàng thơ mộng đến những cung đường uốn lượn tại Xứ sở Cổ tích hay Vùng đất Kẹo ngọt, tất cả tạo nên một vành đai xanh đa tầng che chở và nuôi dưỡng tâm hồn.

Bên cạnh sự riêng tư hiếm có, giá trị của Vịnh Tiên còn nằm ở cách dự án đặt con người vào tâm điểm của văn hóa và sự thụ hưởng văn minh. Nhờ tọa lạc giữa tâm điểm của hệ tiện ích mang tính biểu tượng, cư dân nơi đây tiếp cận nhanh chóng đến những biểu tượng giải trí - nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực.

Nổi bật giữa quần thể ấy là Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) - một kiệt tác kiến trúc quy mô 7ha do Gensler thiết kế, hứa hẹn trở thành biểu tượng văn hóa mới của Đông Nam Á. Bên cạnh đó là bộ đôi sân golf 18 hố quy mô 155ha mang dấu ấn của những huyền thoại thế giới như Tiger Woods và Robert Trent Jones. Nhịp sống tại Vịnh Tiên càng trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của quần thể giải trí rộng 122ha cùng Vincom Mega Mall sầm uất, tạo nên một thiên đường mua sắm vui chơi bất tận.

Nhà hát Sóng Xanh quy mô lớn nhất Đông Nam Á (Ảnh minh họa).

Chính sự giao hòa của thiên nhiên trác tuyệt và tiện ích cao cấp, Masterise Agents chính thức giới thiệu hai phân khu đặc biệt Rowhouse và Compound tại tâm điểm Vịnh Tiên được thừa hưởng mọi đặc quyền của khu vực. Với kết nối trực tiếp tới các trục giao thông chính và hệ sinh thái cảnh quan nổi bật, mỗi phân khu mang đến phong cách sống riêng biệt, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của cư dân. Trong khi Compound nổi bật với không gian riêng tư biệt lập bãi biển riêng, Rowhouse lại thu hút với lối sống năng động, gần gũi các tiện ích văn hóa, thể thao và nghỉ dưỡng hàng đầu.

Toàn cảnh hai phân khu Rowhouse và Compound tại Vịnh Tiên (Ảnh minh họa).

Được giới thiệu bởi đơn vị uy tín Masterise Agents (MAA), mỗi căn nhà tại Rowhouse và Compound không đơn thuần là chốn trở về mà còn là tấm định danh phong cách sống toàn cầu, nơi sự đồng điệu giữa những con người thành đạt được thể hiện rõ nét. Đây là không gian để tìm thấy sự hòa hợp trong chất sống riêng tư, tĩnh tại bên bờ biển, nhưng vẫn đắm chìm cùng không khí lễ hội rực rỡ suốt bốn mùa.

Nhờ vào mô hình siêu đô thị ven biển được phát triển gắn liền với TOD phân khu Vịnh Tiên tại Vinhomes Green Paradise không chỉ giải quyết bài toán an cư mà còn nâng tầm chuẩn sống tại Việt Namtiệm cận những xu hướng quốc tế hiện đại. Đồng thời, với sự đầu tư hạ tầng nghìn tỷ, dự án còn đảm bảo tiềm năng tăng giá bền vững, mở ra một cơ hội sống đẳng cấp và sinh lời lâu dài.

Sở hữu căn nhà tại vùng lõi Vịnh Tiên là sở hữu một di sản truyền đời, một biểu tượng sống tương lai giữa kỷ nguyên vươn mình của đất nước, không gian “Sống trải nghiệm tâm điểm siêu đô thị” dành cho chủ nhân xứng tầm.