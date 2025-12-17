Giá vàng giảm sau báo cáo việc làm của Mỹ

Không phải nhà dự báo nào cũng lạc quan về triển vọng của giá vàng trong năm tới...

Giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch ngày thứ Ba (16/12) trong trạng thái giảm nhẹ, dù báo cáo việc làm xấu hơn kỳ vọng của Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm 2026 và khiến đồng USD giảm giá. Một nhà phân tích kỹ thuật cho rằng giá vàng và giá bạc có thể sắp bước vào một thời kỳ giảm giá kéo dài.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 3 USD/oz, tương đương giảm 0,07%, còn 4.303,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, giá vàng tiếp tục xu hướng giằng co mạnh của những phiên gần đây, có lúc giảm còn 4.270 USD/oz, có lúc tăng tới gần 4.340 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,1%, đóng cửa ở mức 4.332,3 USD/oz.

Báo cáo từ Cục Thống kê Lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của Mỹ tạo được 64.000 công việc mới trong tháng 11 sau khi mất 105.000 công việc trong tháng 10. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,6% từ mức 4,4% của tháng 9, cao hơn mức dự báo 4,5% của giới phân tích.

Một báo cáo khác từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy doanh thu bán lẻ tháng 10 gần như đi ngang so với tháng 9, thay vì tăng 0,1% như dự báo. Nhưng nếu loại trừ mặt hàng ô tô, doanh thu bán lẻ tăng 0,4%, cao hơn dự báo là tăng 0,2%.

Giới phân tích nhận định những số liệu này cho thấy sức khỏe nền kinh tế Mỹ đang yếu đi, nhưng mức độ suy yếu không quá nhanh. Sau khi các báo cáo được công bố, kỳ vọng của thị trường về đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm 2026 về cơ bản không thay đổi.

Theo đó, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai tiếp tục đặt cược khả năng chỉ hơn 20% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 1/2026. Dù vậy, thị trường vẫn cho rằng Fed sẽ có hai lần giảm lãi suất trong cả năm tới, với lượng giảm mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm.

Cả tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm trong phiên này, hỗ trợ cho giá vàng. Chỉ số Dollar Index giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng, mất 0,1%, đóng cửa ở mức 98,2 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 3 điểm cơ bản, còn 4,151%.

“Số liệu kinh tế công bố ngày hôm nay mang tới thêm cho Fed lý do để hạ lãi suất, và nếu họ hạ lãi suất, giá vàng sẽ hưởng lợi. Đó là những gì mà thị trường đang diễn giải bây giờ”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định.

Theo chuyên gia Alex Ebkarian của công ty Allegiance Gold, nếu kết thúc năm 2025 trên ngưỡng 4.400 USD/oz, giá vàng có thể đạt tới vùng 4.859-5.590 USD/oz trong năm 2026, trong khi giá bạc có thể giảm trở lại ngưỡng 50 USD/oz từ ngưỡng khoảng 64 USD/oz hiện nay.

Giá bạc giao ngay giảm hơn 0,5% khi đóng cửa phiên ngày thứ Ba tại New York, còn 63,79 USD/oz - theo Kitco.

Không phải nhà dự báo nào cũng lạc quan về triển vọng của giá vàng trong năm tới.

Trong một cuộc trao đổi với trang Kitco News, nhà phân tích kỹ thuật Avi Gilburt của công ty ElliottWaveTrader nhận định rằng chu kỳ tăng của giá vàng và giá bạc kể từ mức thấp vào năm 2015-2016 đang đi gần tới hồi kết. Dù giá có thể tiếp tục tăng cao hơn trong những tháng tới, ông Gilburt cảnh báo nhà đầu tư nên chuẩn bị cho một thời kỳ điều chỉnh kéo dài nhiều năm có thể bắt đầu ngay trong năm 2026.

“Đây không phải là khởi đầu của một thứ gì đó mới, mà có thể là sự kết thúc của một chu kỳ rất dài”, ông nói.

Nhà phân tích này đã từng dự báo chính xác về mức đỉnh của giá vàng vào năm 2011 và tiếp đó là mức đáy của giá vàng vào năm 2015. “Tôi tin là chúng ta đang đi đến hồi kết của chu kỳ tăng giá. Năm 2026 có thể sẽ đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ tăng của giá vàng và bạc, có thể sẽ khởi động cho một thời kỳ giá xuống kéo dài nhiều năm”, ông nói.

Diễn biến giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Tư, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức gần 1.051,7 tấn vàng.

Lúc 6h30 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 5,4 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,13%, giao dịch ở mức 4.308,9 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 137 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.088 đồng (mua vào) và 26.398 đồng (bán ra), giảm 3 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.