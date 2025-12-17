Thứ Tư, 17/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Giá vàng giảm sau báo cáo việc làm của Mỹ

Điệp Vũ

17/12/2025, 07:21

Không phải nhà dự báo nào cũng lạc quan về triển vọng của giá vàng trong năm tới...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch ngày thứ Ba (16/12) trong trạng thái giảm nhẹ, dù báo cáo việc làm xấu hơn kỳ vọng của Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm 2026 và khiến đồng USD giảm giá. Một nhà phân tích kỹ thuật cho rằng giá vàng và giá bạc có thể sắp bước vào một thời kỳ giảm giá kéo dài.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 3 USD/oz, tương đương giảm 0,07%, còn 4.303,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, giá vàng tiếp tục xu hướng giằng co mạnh của những phiên gần đây, có lúc giảm còn 4.270 USD/oz, có lúc tăng tới gần 4.340 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,1%, đóng cửa ở mức 4.332,3 USD/oz.

Báo cáo từ Cục Thống kê Lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của Mỹ tạo được 64.000 công việc mới trong tháng 11 sau khi mất 105.000 công việc trong tháng 10. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,6% từ mức 4,4% của tháng 9, cao hơn mức dự báo 4,5% của giới phân tích.

Một báo cáo khác từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy doanh thu bán lẻ tháng 10 gần như đi ngang so với tháng 9, thay vì tăng 0,1% như dự báo. Nhưng nếu loại trừ mặt hàng ô tô, doanh thu bán lẻ tăng 0,4%, cao hơn dự báo là tăng 0,2%.

Giới phân tích nhận định những số liệu này cho thấy sức khỏe nền kinh tế Mỹ đang yếu đi, nhưng mức độ suy yếu không quá nhanh. Sau khi các báo cáo được công bố, kỳ vọng của thị trường về đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm 2026 về cơ bản không thay đổi.

Theo đó, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai tiếp tục đặt cược khả năng chỉ hơn 20% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 1/2026. Dù vậy, thị trường vẫn cho rằng Fed sẽ có hai lần giảm lãi suất trong cả năm tới, với lượng giảm mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm.

Cả tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm trong phiên này, hỗ trợ cho giá vàng. Chỉ số Dollar Index giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng, mất 0,1%, đóng cửa ở mức 98,2 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 3 điểm cơ bản, còn 4,151%.

“Số liệu kinh tế công bố ngày hôm nay mang tới thêm cho Fed lý do để hạ lãi suất, và nếu họ hạ lãi suất, giá vàng sẽ hưởng lợi. Đó là những gì mà thị trường đang diễn giải bây giờ”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định.

Theo chuyên gia Alex Ebkarian của công ty Allegiance Gold, nếu kết thúc năm 2025 trên ngưỡng 4.400 USD/oz, giá vàng có thể đạt tới vùng 4.859-5.590 USD/oz trong năm 2026, trong khi giá bạc có thể giảm trở lại ngưỡng 50 USD/oz từ ngưỡng khoảng 64 USD/oz hiện nay.

Giá bạc giao ngay giảm hơn 0,5% khi đóng cửa phiên ngày thứ Ba tại New York, còn 63,79 USD/oz - theo Kitco.

Không phải nhà dự báo nào cũng lạc quan về triển vọng của giá vàng trong năm tới.

Trong một cuộc trao đổi với trang Kitco News, nhà phân tích kỹ thuật Avi Gilburt của công ty ElliottWaveTrader nhận định rằng chu kỳ tăng của giá vàng và giá bạc kể từ mức thấp vào năm 2015-2016 đang đi gần tới hồi kết. Dù giá có thể tiếp tục tăng cao hơn trong những tháng tới, ông Gilburt cảnh báo nhà đầu tư nên chuẩn bị cho một thời kỳ điều chỉnh kéo dài nhiều năm có thể bắt đầu ngay trong năm 2026.

“Đây không phải là khởi đầu của một thứ gì đó mới, mà có thể là sự kết thúc của một chu kỳ rất dài”, ông nói.

Nhà phân tích này đã từng dự báo chính xác về mức đỉnh của giá vàng vào năm 2011 và tiếp đó là mức đáy của giá vàng vào năm 2015. “Tôi tin là chúng ta đang đi đến hồi kết của chu kỳ tăng giá. Năm 2026 có thể sẽ đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ tăng của giá vàng và bạc, có thể sẽ khởi động cho một thời kỳ giá xuống kéo dài nhiều năm”, ông nói.

Diễn biến giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Tư, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức gần 1.051,7 tấn vàng.

Lúc 6h30 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 5,4 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,13%, giao dịch ở mức 4.308,9 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 137 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.088 đồng (mua vào) và 26.398 đồng (bán ra), giảm 3 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Giá vàng tụt khỏi đỉnh sau tin tốt về đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

07:49, 16/12/2025

Giá vàng tụt khỏi đỉnh sau tin tốt về đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Tăng gấp đôi trong 2 năm, giá vàng có thể leo cao hơn trong năm 2026?

15:48, 12/12/2025

Tăng gấp đôi trong 2 năm, giá vàng có thể leo cao hơn trong năm 2026?

BIS cảnh báo về bong bóng giá vàng và chứng khoán Mỹ

13:36, 09/12/2025

BIS cảnh báo về bong bóng giá vàng và chứng khoán Mỹ

Từ khóa:

giá USD giá vàng thế giới

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

Đọc thêm

Vì sao cú sụp đổ bất động sản Trung Quốc phải được “giữ kín”?

Vì sao cú sụp đổ bất động sản Trung Quốc phải được “giữ kín”?

Trong khi doanh số bán nhà tại Trung Quốc tiếp tục lao dốc, chính quyền Bắc Kinh ngày càng siết chặt việc công bố các số liệu độc lập về thị trường bất động sản...

Kinh tế Trung Quốc đang yếu đi trên nhiều phương diện

Kinh tế Trung Quốc đang yếu đi trên nhiều phương diện

Những số liệu thống kê mới nhất cho thấy nền kinh tế Trung Quốc mất đà trên diện rộng trong tháng 11...

Mỹ đẩy mạnh tích trữ, giá đồng không ngừng leo thang

Mỹ đẩy mạnh tích trữ, giá đồng không ngừng leo thang

Giá kim loại đồng đã tăng mạnh trong năm nay, thiết lập một loạt kỷ lục, do sự khan hiếm nguồn cung và mối lo ngại về thuế quan Mỹ dẫn đến nhu cầu tích trữ cao. Xu hướng tăng này của giá đồng được dự báo sẽ tiếp diễn trong năm 2026...

Lạm phát tại các nền kinh tế G20, Ấn Độ và Trung Quốc duy trì gần 0%

Lạm phát tại các nền kinh tế G20, Ấn Độ và Trung Quốc duy trì gần 0%

Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện lạm phát tháng 10 tại các nền kinh tế trong G20, cho thấy bức tranh giá cả phân hóa rõ rệt...

Chính phủ Mỹ tham gia liên doanh với công ty khoáng sản Hàn Quốc

Chính phủ Mỹ tham gia liên doanh với công ty khoáng sản Hàn Quốc

Liên doanh dự kiến huy động khoảng 2 tỷ USD, phần còn lại đến từ các khoản vay và tài trợ của chính phủ Mỹ cùng đóng góp vốn của Korea Zinc...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Thế giới

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

eMagazine

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Thế giới

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index có cơ hội hồi phục trong ngắn hạn, hướng đến mục tiêu 1.700 - 1.710 điểm

Chứng khoán

2

Việt Nam phấn đấu tăng trưởng 2 con số: Mục tiêu khả thi và có nền tảng

Tiêu điểm

3

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

4

Quốc hội lắng nghe tiếng nói doanh nghiệp để hoàn thiện chính sách

Đầu tư

5

Tổ chức trong nước mạnh tay bán ròng, tự doanh gom

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy