Thương hiệu Việt giữ vững tăng trưởng trên thương mại điện tử
Thu Ngân
27/08/2025, 09:18
Thương mại điện tử Việt Nam đã và đang đi vào thời kỳ chuyển mình. Giờ đây, bên cạnh chiến lược về giá, nhà bán hàng dần thích ứng nhanh và xây dựng hệ vận hành đủ linh hoạt để tiếp tục phát triển trong một thị trường số ngày càng chuyên nghiệp.
7,8 tỷ USD là giá trị thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam ghi nhận chỉ trong nửa đầu 2025. Thị trường vẫn trên đà mở rộng, trong bối cảnh có những thay đổi quan trọng liên quan đến chính sách thuế và điều chỉnh từ các sàn.
Trong bối cảnh đó, thương mại điện tử xuất hiện một thế hệ nhà bán mới. Điểm chung của họ là làm chủ dữ liệu, quy trình và trải nghiệm khách hàng. Đặc biệt, thương mại điện tử không còn là kênh bán hàng đơn thuần mà đã trở thành nền tảng vận hành cốt lõi cho các mô hình kinh doanh bền vững.
GUMAC TỐI ƯU HÓA DỮ LIỆU TỪ SÀN, TĂNG TRƯỞNG ĐẠT MỐC 80%
Cuối năm 2024, thương hiệu thời trang công sở GUMAC đã thực hiện giải pháp “tủ đồ thông minh”, giúp khách hàng xác định phong cách cá nhân và lựa chọn sản phẩm chất lượng, giá cả phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau.
Những livestream trên Shopee không còn chỉ là nơi để thương hiệu tương tác trực tiếp với khách hàng mà trở thành công cụ đo lường hiệu quả với các chỉ số về tỷ lệ chuyển đổi, giá trị trung bình mỗi đơn hàng hay sản phẩm bán chạy nhất trong livestream.
Cách tiếp cận dựa trên phân tích dữ liệu cũng giúp GUMAC linh hoạt ứng phó với biến động của thị trường thương mại điện tử. Thay vì dàn trải, thương hiệu tập trung vào nhóm sản phẩm có sức tiêu thụ tốt, kết hợp Freeship và Voucher ưu đãi để duy trì sức mua. Mỗi quyết định về giá đều gắn với mức sẵn sàng chi trả (willingness-to-pay), đảm bảo tối ưu đơn hàng mà vẫn giữ biên lợi nhuận.
Kết quả, nửa đầu năm 2025, tỉ lệ tăng trưởng của thương hiệu trên nền tảng Shopee đạt 50-80% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị cốt lõi của thành quả ấy nằm ở việc GUMAC đã chuyển đổi từ vận hành bằng kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu, phản ánh chuẩn mực mới mà thương mại điện tử đang đặt ra cho SME.
Trong ngành thời trang, nơi vòng đời sản phẩm chỉ kéo dài vài tuần, Haven Studio, một startup thành lập ngay trong giai đoạn Covid-19, lại chọn hướng đi căn bản: đặt chất lượng sản phẩm làm trung tâm và tận dụng các công cụ của Shopee để khuếch đại giá trị ấy. Kết quả là chỉ sau một năm, doanh thu của thương hiệu tăng trưởng 300%.
Từng sản phẩm streetwear được thương hiệu đưa vào bối cảnh sống động qua Shopee Video và Shopee Live: Phối đồ cho buổi hẹn đầu, lựa chọn outfit khi đi học, hay cách phối trang phục để tôn dáng. Khi sản phẩm có câu chuyện, người dùng không còn thấy đó là một chiếc áo hay chiếc quần rời rạc mà là những yếu tố quan trọng định hình phong cách cá nhân.
Thương hiệu cũng chủ động xây dựng kế hoạch tiếp thị dựa trên KOL/KOC, tận dụng uy tín cá nhân để mở rộng niềm tin với chi phí thấp hơn so với quảng cáo đại trà. Quan trọng hơn, toàn bộ chiến lược được neo lại ở chất lượng. Với họ, “chỉ những thương hiệu làm thật, hàng chuẩn, dịch vụ bài bản mới đứng vững khi thị trường có nhiều thay đổi”.
Khác với phần lớn người bán chỉ đếm lượt đơn hay doanh thu ngắn hạn, Haven còn theo dõi giá trị vòng đời khách hàng. Trọng tâm không phải là lần mua đầu tiên, mà là lần quay lại thứ hai, thứ ba và những lời giới thiệu giúp thương hiệu tiếp cận thêm khách hàng mới.
CAR CHOICE: TỪ PHỤ TÙNG Ô TÔ ĐẾN MÔ HÌNH SIÊU THỊ TRỰC TUYẾN
Bắt đầu kinh doanh trên Shopee hơn một năm trở lại đây với sản phẩm ngách là phụ kiện ô tô, Car Choice không thụ động chờ đơn mà chủ động thiết kế lại hành vi mua sắm của người tiêu dùng qua sự sắp đặt có tính chiến lược.
Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng ngày càng thận trọng, Car Choice không cố kích cầu bằng giá mà thực hiện xác định chân dung khách hàng cụ thể, từ đó nâng cao trải nghiệm mua sắm qua từng điểm chạm: Thích - tin - mua. Họ tập trung vào một số sản phẩm chủ lực, tinh gọn quy trình vận hành từ quảng cáo đến chăm sóc khách hàng và vận dụng các chương trình sàn cung cấp. Nhờ đó, nguồn lực được tối ưu, tỷ lệ chuyển đổi trên sản phẩm chủ lực tăng rõ rệt.
Shopee Live trở thành kênh tư vấn 1-1, thay thế cho showroom vật lý. Với các mặt hàng giá trị cao, kích thước lớn như cốp nóc, nệm xe, mâm xe vốn gây e ngại về vận chuyển, Car Choice tận dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa cồng kềnh của Shopee để phá vỡ rào cản logistics, tối ưu quy trình giao hàng và đảm bảo sản phẩm đến tận tay người mua với chi phí vận chuyển ưu đãi.
Thương hiệu cũng tích hợp chương trình Voucher Xtra của Shopee vào chiến lược định giá, sao cho giá thành phù hợp với mức chi trả của khách hàng mà vẫn tối ưu biên lợi nhuận. “Các chương trình của sàn không chỉ giúp người mua nhận được nhiều ưu đãi mà còn thúc đẩy doanh số, thu hút khách hàng mới cho nhà bán hàng. Việc nhà bán hàng cần làm là tìm hiểu kỹ về chương trình, từ đó biết cách tận dụng, vận hành các chương trình ấy sao cho hiệu quả”, chia sẻ từ đại diện Car Choice.
GUMAC, Haven Studio và Car Choice không đại diện cho số đông, nhưng là minh chứng của những thay đổi rõ rệt đến từ các thương hiệu, nhà bán hàng đang kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.
Trong bối cảnh ấy, sự kiện sale 9/9 mở màn cho mùa mua sắm cuối năm nay không còn chỉ là ngày hội tiêu dùng, mà còn là cơ hội gia tăng doanh số cho những nhà bán hàng đã và đang xây dựng được hệ thống vận hành bài bản.
VEAM: Nỗ lực tăng trưởng 8% và quyết liệt giải phóng hàng tồn kho, chống lãng phí
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 20/6/2025, Ban lãnh đạo Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) cam kết đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8% trong năm 2025.
Bộ Công Thương yêu cầu sớm cấp điện trở lại cho các vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5
Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Tổng công ty trực thuộc khẩn trương khắc phục các sự cố hệ thống lưới điện (nhất là lưới truyền tải 500kV Thanh Hóa - Quảng Trạch, hệ thống lưới điện phân phối tại các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa), sớm cấp điện trở lại tại các vùng bị ảnh hưởng, đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân vùng bị ảnh hưởng.
Masterise Group tự hào góp mặt tại triển lãm “Thành tựu đất nước 2025”
Vinh dự trở thành một trong 20 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu được lựa chọn để góp mặt tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025, Masterise Group khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khối Kinh tế tư nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới, thịnh vượng của đất nước.
Xây Tổ Ấm và hành trình nâng tầm không gian sống của gia đình Việt
Trong bức tranh đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, nhu cầu về một không gian sống hướng tới sự tiện nghi, hiện đại và mang tính thẩm mỹ. Thiết bị vệ sinh vốn từng được xem là hạng mục phụ nay đã trở thành yếu tố quan trọng quyết định trải nghiệm sống của mỗi gia đình. Nắm bắt xu hướng ấy, Xây Tổ Ấm đang khẳng định vị thế của mình bằng việc mở rộng danh mục sản phẩm, cung cấp giải pháp toàn diện cho tổ ấm Việt.
Doanh nghiệp được làm thêm đến 300 giờ một năm trong trường hợp nào?
Trong trường hợp sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản, doanh nghiệp được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ một năm…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: