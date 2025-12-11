Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Xử lý dứt điểm một số công trình, dự án lãng phí lớn

Chiều 10/12, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2025, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu toàn ngành tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc và một số công trình, dự án lãng phí lớn.

Đây là hội nghị rất quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác của ngành Nội chính Đảng trong năm 2025 gắn với kết quả thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và các năm tiếp theo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Dự hội nghị còn có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Năm 2025, ngành Nội chính Đảng bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp; trong nước, hệ thống chính trị tập trung cho các quyết sách chiến lược và mục tiêu sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngành đã tham mưu xây dựng trên 30 đề án lớn; đề xuất nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Toàn ngành phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý hơn 1.000 vụ án, vụ việc; theo dõi, chỉ đạo 149 vụ án, 84 vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. Công tác phòng, chống tham nhũng bước vào giai đoạn mới toàn diện và sâu hơn, với phương thức, cách làm đổi mới, được ủng hộ rộng rãi. Ngành cũng chủ động nắm tình hình, xử lý nhiều vấn đề phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự xã hội; tiếp, đối thoại trên 1.500 lượt công dân; giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc kéo dài.

Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát được tăng cường; tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ có chuyển biến về trình độ, kỹ năng; uy tín ngành được củng cố.

Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương kết quả đạt được và đề nghị toàn ngành nghiêm túc khắc phục hạn chế. Năm 2026 là năm có nhiều sự kiện trọng đại, đặc biệt là Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI, đòi hỏi ngành Nội chính Đảng tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Ngành được yêu cầu khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ năm 2025; tham mưu ban hành Nghị quyết của Trung ương về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Đồng thời, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi; thu hồi tối đa tài sản Nhà nước; tập trung ngăn chặn “tham nhũng vặt”, xử lý hành vi nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu toàn ngành tham mưu đẩy mạnh công tác phòng, chống lãng phí; rà soát, xử lý các dự án vi phạm pháp luật về đất đai, các dự án vướng mắc theo kết luận thanh tra, kiểm toán, xét xử; đề xuất đưa một số công trình, dự án lãng phí lớn vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi để tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Cùng với đó, ngành Nội chính Đảng cần chủ động hơn trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, bảo đảm ổn định tình hình.