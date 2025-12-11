Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Xử lý dứt điểm một số công trình, dự án lãng phí lớn

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 11/12/2025
Hà Lê
11/12/2025, 09:49
Chiều 10/12, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2025, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu toàn ngành tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc và một số công trình, dự án lãng phí lớn.
Đây là hội nghị rất quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác của ngành Nội chính Đảng trong năm 2025 gắn với kết quả thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và các năm tiếp theo.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Dự hội nghị còn có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.
Năm 2025, ngành Nội chính Đảng bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp; trong nước, hệ thống chính trị tập trung cho các quyết sách chiến lược và mục tiêu sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngành đã tham mưu xây dựng trên 30 đề án lớn; đề xuất nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Toàn ngành phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý hơn 1.000 vụ án, vụ việc; theo dõi, chỉ đạo 149 vụ án, 84 vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. Công tác phòng, chống tham nhũng bước vào giai đoạn mới toàn diện và sâu hơn, với phương thức, cách làm đổi mới, được ủng hộ rộng rãi. Ngành cũng chủ động nắm tình hình, xử lý nhiều vấn đề phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự xã hội; tiếp, đối thoại trên 1.500 lượt công dân; giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc kéo dài.
Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát được tăng cường; tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ có chuyển biến về trình độ, kỹ năng; uy tín ngành được củng cố.
Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương kết quả đạt được và đề nghị toàn ngành nghiêm túc khắc phục hạn chế. Năm 2026 là năm có nhiều sự kiện trọng đại, đặc biệt là Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI, đòi hỏi ngành Nội chính Đảng tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Ngành được yêu cầu khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ năm 2025; tham mưu ban hành Nghị quyết của Trung ương về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Đồng thời, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi; thu hồi tối đa tài sản Nhà nước; tập trung ngăn chặn “tham nhũng vặt”, xử lý hành vi nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp.
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu toàn ngành tham mưu đẩy mạnh công tác phòng, chống lãng phí; rà soát, xử lý các dự án vi phạm pháp luật về đất đai, các dự án vướng mắc theo kết luận thanh tra, kiểm toán, xét xử; đề xuất đưa một số công trình, dự án lãng phí lớn vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi để tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm.
Cùng với đó, ngành Nội chính Đảng cần chủ động hơn trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, bảo đảm ổn định tình hình.
Sáng 11/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi) với 425/436 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 89,85% tổng số đại biểu Quốc hội), Luật mới gồm 7 Chương, 52 Điều, có hiệu lực thi hành từ 1/3/2026...
Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Sáng 11/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn với 439/439 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 92,81% tổng số đại biểu Quốc hội.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 11/12, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2035.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: