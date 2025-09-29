Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp
Lý Hà
29/09/2025, 23:00
Tập trung thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, kiên quyết không để sai phạm tái diễn.
Chiều 29/9, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả Cuộc họp Thường trực của Ban Chỉ đạo;
Thông tin về một số kết quả quan trọng của Cuộc họp diễn ra sáng cùng ngày dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo, ông Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh trọng tâm cuộc họp là nội dung kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp 28 đến nay; kết quả rà soát, xử lý, thanh tra các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí, nhất là 11 dự án Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý.
Theo Phó Trưởng Ban Đặng Văn Dũng, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, nhất là bám sát 4 yêu cầu và 6 nhiệm vụ Ban Chỉ đạo đã kết luận tại Phiên họp 28.
Các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Nổi bật là: (1) Tập trung điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc; đồng thời phát hiện một số vụ mới có tính chất cảnh báo cao, nhất là về sự câu kết giữa đối tượng trong các băng, nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất để trục lợi. (2) Chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng nhiều công trình, dự án chậm tiến độ, tồn động kéo dài theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo là không để lãng phí kéo dài, nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm. (3) Thực hiện ngày càng thực chất, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với xây dựng, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Đặng Văn Dũng cho biết Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý tình trạng “quan - thương” câu kết để trục lợi ngày càng tinh vi, biến tướng, nguy hại hơn với mối quan hệ “quan chức - doanh nhân - tội phạm”.
Các đối tượng đã thông đồng, móc ngoặc, hình thành “nhóm lợi ích” để trục lợi, thậm chí chi phối, lũng đoạn quyền lực, làm ảnh hướng đến môi trường phát triển lành mạnh của nền kinh tế và hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước. "Việc nhận diện và triệt phá, xóa bỏ các mối liên hệ này là vô cùng quan trọng, chúng ta đã làm và sẽ tiếp tục làm trong thời gian tới", ông Đặng Văn Dũng cho biết.
Đặc biệt, tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ, việc có sự câu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp để trục lợi, nhất là với đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp, theo đúng tinh thần “khởi tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu về nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2025 và thời gian tới. Trong đó lưu ý, chỉ còn 03 tháng nữa là hết năm 2025 và hết nhiệm kỳ Đại hội XIII; khối lượng công việc còn rất lớn, yêu cầu rất cao, rất khẩn trương.
Về nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2025 và thời gian tới, ông Đặng Văn Dũng thông tin Tổng Bí thư lưu ý công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải khẩn trương, quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa, nhất là đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc, không để kéo dài sang nhiệm kỳ mới.
Đồng thời kiên quyết không để lọt vào Trung ương khóa XIV và Quốc hội khóa XVI những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Tổng Bí thư lưu ý 5 nhóm nhiệm vụ, trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, kiên quyết không để sai phạm tái diễn. Phấn đấu đến hết năm 2025 và trước khi tổ chức Đại hội XIV của Đảng kết thúc điều tra, xử lý 22 vụ án, 6 vụ việc.
Tổng Bí thư lưu ý 05 nhóm nhiệm vụ cụ thể:
(1) Tập trung thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, kiên quyết không để sai phạm tái diễn.
(2) Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí.
(3) Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, phục vụ Nhân dân, nhất là ở cơ sở.
(4) Chuyển mạnh hơn nữa sang trọng tâm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa.
(5) Khẩn trương hoàn thành tổng kết toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; tổng kết điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
17:00, 29/09/2025
