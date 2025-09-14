Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh đạt trên 63% kế hoạch

Theo số liệu từ sở ngành Hà Tĩnh, đến hết tháng 8/2025, tỉnh đã giải ngân hơn 5.361 tỷ đồng, vượt 17,7% so với kế hoạch Trung ương giao và đạt 54,1% kế hoạch địa phương. Ước tính hết tháng 9, tỷ lệ này lần lượt là 137,4% và 63,1%...

Cụ thể, năm 2025 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 4.556 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong khi kế hoạch địa phương triển khai là gần 9.916 tỷ đồng. Đến hết tháng 8, Hà Tĩnh đã giải ngân hơn 5.361 tỷ đồng, vượt 17,7% so với kế hoạch Trung ương giao và đạt 54,1% kế hoạch địa phương. Ước tính hết tháng 9, con số này đạt khoảng 6.261 tỷ đồng, tương đương 137,4% kế hoạch Trung ương và 63,1% kế hoạch địa phương.

Đại diện lãnh đạo Hà Tĩnh cho biết thêm, từ nay đến cuối năm, thời gian còn lại không nhiều, lại sắp bước vào mùa mưa nên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, xử lý nguồn cung vật liệu xây dựng, nhằm bảo đảm tiến độ dự án cũng như tỷ lệ giải ngân vốn.

Năm 2025 là năm cuối của giai đoạn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025. Việc giải ngân hết số vốn trong năm, đồng thời xử lý vốn chuyển tiếp từ các năm trước sẽ giúp Hà Tĩnh tạo cú hích phát triển kinh tế mạnh mẽ.

Tuy nhiên, tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu song hành: tăng tốc giải ngân nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Theo lãnh đạo tỉnh, năm 2025 là năm cuối của giai đoạn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025. Việc giải ngân hết số vốn trong năm, đồng thời xử lý vốn chuyển tiếp từ các năm trước sẽ giúp Hà Tĩnh tạo cú hích phát triển kinh tế mạnh mẽ. Tuy vậy, với lượng vốn đầu tư công được giao và bổ sung khá lớn, áp lực kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước Khu vực XII (phụ trách địa bàn 2 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị) năm nay rất nặng nề. Đơn vị đã yêu cầu các bộ phận trực thuộc phải tiếp nhận đúng thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, đồng thời tận tình hướng dẫn các đơn vị, chủ đầu tư trong thực hiện giải ngân vốn.

Ông Nguyễn Hồng Lam – Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XII cho biết, trong những tháng còn lại của năm 2025, đơn vị tiếp tục chỉ đạo cán bộ bám sát tiến độ từng công trình, dự án; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và ban quản lý dự án để đẩy mạnh giao dịch điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Các hồ sơ đủ điều kiện sẽ được giải ngân, tạm ứng ngay, không để tồn đọng.