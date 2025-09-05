Thanh Hoá: Nhiều đơn vị “cán đích” giải ngân vốn đầu tư công

Đến cuối tháng 8/2025, Thanh Hóa giải ngân gần 7.750 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 47,8% kế hoạch. Nhiều đơn vị đã hoàn thành 100% nhưng vẫn còn dự án chậm tiến độ, đòi hỏi các ngành, địa phương phải quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Ngày 4/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Thanh Hóa là 16.193,067 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2025 là 15.101,486 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2024 được phép kéo dài sang năm 2025 là 1.091,581 tỷ đồng. Tính đến ngày 26/8, giá trị giải ngân đạt 7.748,1 tỷ đồng, tương đương 47,8% kế hoạch.

Một số chủ đầu tư và địa phương đã “cán đích” giải ngân vốn đầu tư công, với tỷ lệ đạt 100% sau 8 tháng như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Triệu Sơn, Chi cục Thủy lợi, Sở Công Thương, Bệnh viện Mắt, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa... Toàn tỉnh hiện có 78 dự án (trên tổng số 281 dự án do tỉnh quản lý) đã hoàn thành 100% kế hoạch, với số vốn giải ngân 516,2 tỷ đồng.

Song song với kết quả tích cực đó, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khó khăn còn tồn tại.

Theo trên, tỷ lệ giải ngân tại một số chủ đầu tư, dự án trọng điểm vẫn ở mức thấp. Đặc biệt, sau hai tháng mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, nhiều xã, phường gặp khó khăn do thiếu cán bộ chuyên môn về đất đai, tài chính, xây dựng; một bộ phận cán bộ, công chức chưa kịp thích ứng với phương thức vận hành mới.

Giải ngân vốn đầu tư công tại Thanh Hoá đạt 47,8% kế hoạch sau gần 8 tháng.

Ngoài ra, tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng, giá cả tăng cao bất thường khiến nhiều dự án chậm tiến độ. Các dự án ODA cũng gặp vướng mắc khi vừa phải tuân thủ quy trình, thủ tục trong nước, vừa phải đáp ứng yêu cầu riêng của nhà tài trợ, trong khi còn có sự khác biệt giữa hai hệ thống quy định.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, xã, phường đã phân tích những nguyên nhân chậm trễ, nêu kiến nghị về chuyển vốn, bổ sung vốn, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, nhân lực thực hiện... Thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Tại hội nghị, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ghi nhận các đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao, và nhắc nhở 24 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình hoặc chưa giải ngân vốn. Ông yêu cầu các đơn vị, địa phương phải làm rõ trách nhiệm từng tập thể, cá nhân, xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong từng dự án để đẩy nhanh tiến độ.

Người đứng đầu tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu phương án bổ sung, tăng cường nguồn nhân lực có chuyên môn cho các xã, phường; các ngành chức năng đẩy mạnh bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hiện có, hướng dẫn địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ông Tuấn yêu cầu các xã, phường sớm thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng, phân công rõ trách nhiệm để triển khai dự án. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương chủ động giải quyết khó khăn thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo tỉnh để tháo gỡ, tuyệt đối không để ách tắc, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.