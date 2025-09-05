Thanh Hoá: Nhiều đơn vị “cán đích” giải ngân vốn đầu tư công
Nguyễn Thuấn
05/09/2025, 07:26
Đến cuối tháng 8/2025, Thanh Hóa giải ngân gần 7.750 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 47,8% kế hoạch. Nhiều đơn vị đã hoàn thành 100% nhưng vẫn còn dự án chậm tiến độ, đòi hỏi các ngành, địa phương phải quyết liệt hơn trong thời gian tới.
Ngày 4/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn chủ
trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm
2025. Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công
năm 2025 của tỉnh Thanh Hóa là 16.193,067 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm
2025 là 15.101,486 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2024 được phép kéo dài sang năm
2025 là 1.091,581 tỷ đồng. Tính đến ngày 26/8, giá trị giải ngân đạt 7.748,1 tỷ
đồng, tương đương 47,8% kế hoạch.
Một số chủ đầu tư và địa phương đã “cán đích” giải ngân vốn đầu tư công, với tỷ lệ đạt 100% sau 8 tháng như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Triệu Sơn, Chi cục Thủy lợi, Sở Công Thương, Bệnh viện Mắt, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa... Toàn tỉnh hiện có 78 dự án (trên tổng số 281 dự án do tỉnh quản lý) đã hoàn thành 100% kế hoạch, với số vốn giải ngân 516,2 tỷ đồng.
Song song với kết quả tích cực đó, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn
chế, khó khăn còn tồn tại.
Theo trên, tỷ lệ giải ngân tại một số chủ đầu tư, dự án trọng điểm vẫn ở
mức thấp. Đặc biệt, sau hai tháng mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào
hoạt động, nhiều xã, phường gặp khó khăn do thiếu cán bộ chuyên môn về đất đai,
tài chính, xây dựng; một bộ phận cán bộ, công chức chưa kịp thích ứng với
phương thức vận hành mới.
Ngoài ra, tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng,
giá cả tăng cao bất thường khiến nhiều dự án chậm tiến độ. Các dự án ODA cũng gặp
vướng mắc khi vừa phải tuân thủ quy trình, thủ tục trong nước, vừa phải đáp ứng
yêu cầu riêng của nhà tài trợ, trong khi còn có sự khác biệt giữa hai hệ thống
quy định.
Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, xã, phường đã phân
tích những nguyên nhân chậm trễ, nêu kiến nghị về chuyển vốn, bổ sung vốn, tháo
gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, nhân lực thực hiện... Thể hiện rõ quyết tâm
hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Tại hội nghị, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ghi nhận các đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao, và nhắc nhở 24 chủ
đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình hoặc chưa giải ngân vốn. Ông yêu
cầu các đơn vị, địa phương phải làm rõ trách nhiệm từng tập thể, cá nhân, xử lý
dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong từng dự án để đẩy nhanh tiến độ.
Người đứng đầu tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu phương
án bổ sung, tăng cường nguồn nhân lực có chuyên môn cho các xã, phường; các
ngành chức năng đẩy mạnh bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hiện có, hướng dẫn địa
phương thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ông Tuấn yêu cầu các
xã, phường sớm thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng, phân công rõ trách nhiệm
để triển khai dự án. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương chủ động giải quyết khó khăn thuộc thẩm quyền;
trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo tỉnh để tháo gỡ, tuyệt đối
không để ách tắc, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.
Giải ngân vốn đầu tư công trong nửa đầu năm 2025 tăng 42,3% so cùng kỳ 2024
20:08, 01/07/2025
Nhiều địa phương lên tiếng về đề xuất kiểm điểm cán bộ không hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công
Đề xuất áp thuế 35% đối với thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng
Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án sửa đổi biểu thuế lũy tiến từng phần. Trong đó, số bậc thuế giảm từ 7 bậc xuống 5 bậc và mức thuế suất cao nhất 35% sẽ áp dụng với phần thu nhập tính thuế từ 100 triệu đồng trở lên thay vì từ 80 triệu đồng…
Bộ Tài chính rút đề xuất áp thuế 20% đối với lãi ròng chứng khoán
Trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính giữ nguyên mức thuế 0,1% trên giá trị giao dịch chứng khoán. Với chuyển nhượng vốn, Bộ bổ sung thêm quy định áp thuế 2% trên giá bán trong trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan…
ECB có thể tiếp tục “án binh bất động” về lãi suất
Với tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục, lạm phát tăng tốc và nền kinh tế tăng trưởng yếu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (EU) có thể sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới...
Thị trường vàng London sắp phát hành vàng kỹ thuật số
Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) đang đề xuất ra mắt vàng kỹ thuật số, theo đó có thể tạo ra một cuộc cách mạng trên thị trường vàng vật lý trị giá 900 tỷ USD của London với một phương thức giao dịch, thanh toán và thế chấp vàng thỏi mới...
Nới rộng ưu đãi về phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan
Thông tư số 86/2025/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành quy định hàng viện trợ, quà tặng, hàng hóa của cư dân biên giới và một số phương tiện vận tải sẽ không phải nộp phí, lệ phí hải quan nhằm tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu và bảo đảm minh bạch ngân sách…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: