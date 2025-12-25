Nguyên nhân đồng nhân dân tệ Trung Quốc tăng giá mạnh

Tỷ giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đang trên đà tăng mạnh, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng sau 15 tháng không vượt qua được ngưỡng tâm lý quan trọng 7 nhân dân tệ đổi 1 USD...

Trong phiên giao dịch ngày 25/12, tỷ giá nhân dân tệ tại thị trường ngoài Trung Quốc đại lục đã đạt mức 6,996 nhân dân tệ/USD, cao nhất kể từ tháng 9/2024. Trước đó, đồng tiền này đã vượt qua ngưỡng 7 nhân dân tệ USD/oz trong phiên ngày 24/12, với 6,999 nhân dân tệ/USD.

Tỷ giá nhân dân tệ tại thị trường đại lục tăng lên mức 7,01 nhân dân tệ/USD trong phiên 25/12, cũng là mức cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái.

Giới phân tích cho rằng những diễn biến này phản ánh sự thay đổi trong tâm lý thị trường và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư toàn cầu rằng nhân dân tệ đã bị định giá thấp trong thời gian qua.

Nhân dân tệ tăng giá không chỉ do đồng USD suy yếu mà còn là hệ quả của những thay đổi trong cung và cầu ngoại hối.

Thặng dư thương mại bền vững của Trung Quốc và hoạt động thanh toán của các doanh nghiệp nước này vào cuối năm đã tạo ra một sự gia tăng tạm thời trong nhu cầu đối với đồng nhân dân tệ. Đà tăng của đồng tiền này còn được thúc đẩy bởi những lo ngại của nhà đầu tư về tính bền vững của nợ chính phủ Mỹ.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) ngày 25/12 thiết lập tỷ giá tham chiếu hàng ngày ở mức 7,0392 nhân dân tệ/USD, phản ánh mức tăng hơn 1% của đồng nhân dân tệ so với đồng USD trong 1 tháng qua. Tại cuộc họp gần đây, ủy ban chính sách tiền tệ của ngân hàng này đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm thiểu rủi ro của việc tỷ giá hối đoái tăng quá nhanh và duy trì "sự ổn định cơ bản ở mức hợp lý và cân bằng".

Các nhà phân tích từ ngân hàng Goldman Sachs đã chỉ ra rằng cách diễn đạt của PBOC về tỷ giá hối đoái trong mấy tháng qua đã xoay vòng "tính vững vàng" và "tính linh hoạt", cho thấy cơ quan này có thể đang ưu tiên một đồng nhân dân tệ mạnh hơn trong khi vẫn muốn tránh đồng nội tệ tăng giá quá nhanh.

Tuy nhiên, xu hướng tăng giá của đồng nhân dân tệ cũng đặt ra những thách thức cho các nhà xuất khẩu nhỏ và vừa của Trung Quốc. Một số nhà sản xuất tập trung vào xuất khẩu đã bày tỏ lo ngại rằng sự tăng giá liên tục của đồng nhân dân tệ đang gây áp lực lên hoạt động sản xuất kinh doanh của họ, đặc biệt là trong việc mua nguyên liệu thô, định giá đơn hàng và điều khoản thanh toán.

“Thặng dư thương mại của Trung Quốc năm nay đã vượt qua mốc 1 nghìn tỷ USD, và do vậy, xu hướng tăng của nhân dân tệ là khó cản”, ông Tan Jian, chủ một công ty cung cấp thiết bị chiếu sáng ở Quảng Đông, nhận xét.

Đà mất giá của đồng USD trong năm nay cũng đã thúc đẩy các nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc chuyển từ đồng tiền của Mỹ sang các tài sản khác để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ, mà trong đó, nhân dân tệ là một lựa chọn.

Một số nhà kinh tế và nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc cho rằng đồng nhân dân tệ đang bước vào giai đoạn tăng giá dài hạn. Công ty chứng khoán Yingda Securities dự báo một giai đoạn tăng giá ổn định của đồng tiền này trong năm 2026 và có thể cả năm 2027, cuối cùng đạt đến mức 6,2 đến 6,3 nhân dân tệ/USD. Cơ sở của dự báo này là các yếu tố cơ bản kinh tế vững chắc của Trung Quốc, chênh lệch lãi suất giữa Trung Quốc và Mỹ thu hẹp, cùng áp lực mất giá đối với đồng USD.

Ông Huang Qifan, cựu thị trưởng Trùng Khánh và hiện là cố vấn cấp cao của Chính phủ Quốc, nhận định rằng đồng nhân dân tệ sẽ tăng dần lên mức khoảng 6 nhân dân tệ đổi 1 USD trong thập kỷ tới.