Cổ phiếu AGM sắp bị đình chỉ giao dịch, Chứng khoán APG đã bán hết 8,17% vốn tại AGM

CTCP Chứng khoán APG báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang (mã AGM-HOSE).

Theo đó, ngày 13/9, Chứng khoán APG (mã APG-HOSE) thông báo đã bán hết gần 1,5 triệu cổ phiếu AGM nhằm giảm sở hữu từ 8,17%, về còn 0% vốn điều lệ. Sau giao dịch, Chứng khoán APG chính thức không còn là cổ đông tại Angimex.

Được biết động thái thoái sạch vốn của APG diễn ra trước khi cổ phiếu AGM bị đình chỉ giao dịch. Cụ thể, HoSE đã có quyết định chuyển cổ phiếu AGM chuyển từ diện hạn chế sang diện đình chỉ giao dịch kể từ 18/9/2023 với nguyên nhân do AGM tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin, chưa công bố BCTC bán niên 2023.

Ngoài ra, cổ phiếu AGM cũng đang trong diện cảnh báo do lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2022 trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2022 70,73 tỷ đồng.

Giải trình nguyên nhân cổ phiếu AGM sẽ bị đình chỉ giao dịch vào ngày 18/9/2023, AGM cho biết nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu AGM sẽ bị đình chỉnh giao dịch vào ngày 18/9/2023 tới do cổ phiếu AGM đang trong diện hạn chế giao dịch, công ty tiếp tục vi phạm chưa công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 đúng hạn bởi các lý do sau:

Một là, kể từ khi xảy ra những sự cố liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị cũ cùng với việc suy thoái kinh tế toàn cầu đã khiến cho Angimex rơi vào tình trạng khó khăn nhất kể từ khi thành lập. Việc nhân sự đồng loạt rời Công ty (số lượng nhân sự giảm từ 499 người còn 273 người) dẫn tới việc mọi hoạt động của Angimex bị đình trệ, trong đó bao gồm cả công tác kế toán;

Hai là, khi thực hiện thay đổi đơn vị kiểm toán từ ngày 05/7/2023 theo Nghị quyết số 254/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 của ĐHĐCĐ, để khắc phục việc chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2022, công ty và đơn vị kiểm toán đã dồn toàn lực để hoàn tất Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 dẫn đến thiếu nguồn lực để hoàn tất Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023;

Ba là, do hoạt động chính của công ty là lĩnh vực kinh doanh Lương thực, nên đã thành lập các Công ty con, đơn vị thành viên hạch toán độc lập/phụ thuộc Công ty mẹ để đảm bảo hoạt động thu mua, sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc tổng hợp số liệu báo cáo từ các công ty con, đơn vị thành viên và soát xét các số liệu đó đòi hỏi nhiều thời gian hơn nên công ty không thể hoàn thành Báo cáo tài chính đúng thời hạn quy định.

AGM cho biết, ngày 24/8/2023 vừa qua, công ty đã hoàn tất ký phát hành Báo cáo tài chính năm 2022 (riêng lẻ và họp nhất) đã được kiểm toán và đã thực hiện công bố thông tin vào ngày 25/8/2023.

Tiếp đến ngày 12/9/2023, công ty đã hoàn tất ký phát hành Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được soát xét và đã thực hiện công bố thông tin cùng ngày 12/9/2023.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 đã soát xét, doanh thu thuần của AGM đạt 322 tỷ (cùng kỳ 2.383 tỷ đồng), giảm 86% so với cùng; lợi nhuận sau thuế -57,68 tỷ (cùng kỳ -6,16 tỷ đồng), tương ứng giảm 836%.

Theo giải trình từ AGM, lợi nhuận sau thuế giảm 836% so với cùng kỳ là do doanh thu hoạt động tài chính giảm tới 72% từ 63 tỷ xuống chỉ còn 17,77 tỷ đồng và chi phí lãi vay tăng cao tới 93% so với cùng kỳ từ gần 29 tỷ lên hơn 56 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, bên kiểm toán lưu ý trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho thấy AGM đã phát sinh khoản lỗ lũy kế tại ngày 30/6/2023 là 125,43 tỷ đồng, và cũng tại ngày này nợ phải trả ngắn hạn của AGM lớn hơn tài sản ngắn hạn là 581,6 tỷ đồng, trong đó một phần do bao gồm khoản huy động trái phiếu chuyển từ khoản mục vay dài hạn sang khoản mục vay ngắn hạn là 350 tỷ đồng và phân loại lại các khoản nợ phải thu ngắn hạn sang dài hạn liên quan đến các khoản đầu tư để hình thành tài sản cố định trong tương lai là 279,24 tỷ đồng.



Tại ngày 01 tháng 01 năm 2023, AGM có nợ phải trả ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 244,9 tỷ đồng và thanh khoản trái phiếu ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của AGM.

Bên kiểm toán cũng giả định về hoạt động liên tục của Nhóm Công ty phụ thuộc vào khả năng Nhóm Công ty có thể thanh toán hoặc tái cấu trúc lại các khoản nợ vay và trái phiếu sắp đáo hạn, cũng như thực hiện các giải pháp khác để tạo ra dòng tiền tài trợ cho hoạt động kinh doanh của Nhóm Công ty như đã được trình bày tại Thuyết minh VIII.7. Những điêu kiện này cùng những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh VIII.6 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Nhóm công ty.

Ngoài ra, Bên kiểm toán cũng lưu ý Thuyết minh V.5 của Báo cáo tài chính cho thấy Nhóm Công ty đã nộp hồ sơ khởi kiện đối với khoản tiền trả trước cho bà Từ Thị Hồng Thanh đến thời điểm này không thu hồi được số tiền 24,5 tỷ đồng. Đồng thời, Nhóm Công ty cũng chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện đối với khoản tiền trả trước cho ông Lê Quang Nhuận đến thời điểm này không thu hồi được số tiền 20 tỷ đồng và các vấn đề này sẽ tùy thuộc vào sự hợp tác của các bên bị khởi kiện cũng như phán quyết của Tòa án có thẩm quyền.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 15/9, giá cổ phiếu AGM tiếp tục giảm sàn về 6.280 đồng/cổ phiếu, tương ứng giảm 6,96%. Như vậy, kể từ khi nhận quyết định đình chỉ giao dịch, cổ phiếu AGM đã giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 11/9 đến ngày 15/9.