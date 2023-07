Cổ phiếu AMD và GAB bị đình chỉ giao dịch ngay khi chào sàn UPCoM vào ngày 19/7

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận cho 2 cổ phiếu họ FLC là AMD và GAB giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 19/7.

Theo đó, hơn 163,5 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (AMD), trị giá hơn 1.635 tỷ đồng (theo mệnh giá 10 nghìn đồng/cổ phiếu) sẽ lên sàn UPCoM với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 1.100 đồng/cp.

Trong khi đó, hơn 14,9 triệu cổ phiếu GAB, trị giá hơn 149 tỷ đồng (theo mệnh giá 10 nghìn đồng/cổ phiếu) có giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 196.400 đồng/cp.

Đồng thời, HNX cũng có thông báo đưa cổ phiếu AMD và cổ phiếu GAB vào diện đình chỉ giao dịch từ ngày 19/7, theo các Quyết định số 756/QĐ-SGDHN ngày 12/7/2023 và Quyết định số 754/QĐ-SGDHN ngày 12/7/2023, do tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp cổ phiếu bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch theo quy định.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cổ phiếu AMD và cổ phiếu GAB bị đình chỉ giao dịch theo quy định, CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC phải gửi văn bản cho HNX, giải trình nguyên nhân, đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị đình chỉ giao dịch.

Được biết vào cuối tháng 6/2023, HOSE đã có công văn về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu AMD của CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và cổ phiếu GAB của CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC.

Cụ thể, cổ phiếu AMD và GAB hiện đang thuộc diện chứng khoán bị đình chỉ giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 quá 6 tháng so với quy định, đồng thời các cổ phiếu này cùng thuộc diện kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Đến nay, AMD và GAB đều chưa khắc phục được nguyên nhân đưa chứng khoán vào diện đình chỉ giao dịch và diện kiểm soát.

Trước đó, HOSE đã quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với viên cổ phiếu trong “họ FLC” gồm: FLC (cổ phiếu của CTCP Tập đoàn FLC), ROS (cổ phiếu của CTCP Xây dựng FLC Faros) và HAI (cổ phiếu của Công ty cổ phần Nông dược H.A.I).

Ngoài ra, các cổ phiếu còn lại là thuộc họ FLC là ART (cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán BOS) và KLF (cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS) cũng đều không được phép giao dịch trên thị trường chứng khoán.