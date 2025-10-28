Thứ Ba, 28/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Tiêu chuẩn chất lượng Đức - Bảo chứng bền bỉ của ống nhựa Ströman

Khánh Huyền

28/10/2025, 16:12

Hệ thống đường ống dẫn nước, giống như "mạch máu" vận hành toàn bộ kết cấu hạ tầng, yêu cầu các tiêu chuẩn kỹ thuật cao để bảo chứng cho sự lâu dài và hiệu quả.

Ströman, thương hiệu ống nhựa cao cấp thuộc Tân Á Đại Thành, đang từng bước khẳng định vị thế của mình bằng việc kiên định áp dụng các tiêu chuẩn Đức khắt khe, biến những tiêu chuẩn ấy thành giá trị bền bỉ cho mọi công trình.

TIÊU CHUẨN ĐỨC - NỀN TẢNG TẠO NÊN GIÁ TRỊ VÀ NIỀM TIN

Trong ngành công nghiệp sản xuất, đặc biệt là vật liệu xây dựng, tiêu chuẩn là kim chỉ nam, là thước đo cho sự chuyên nghiệp và trách nhiệm. Đối với ống nhựa, hệ thống đóng vai trò vận chuyển nước sạch - nguồn sống thiết yếu - các tiêu chuẩn kỹ thuật không chỉ đảm bảo hiệu quả vận hành mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, tuổi thọ công trình và sự ổn định của cả một hệ thống hạ tầng. Việc tuân thủ các quy định quốc tế uy tín là bước đi tất yếu để tạo dựng niềm tin vững chắc trên thị trường.

Ống nhựa Ströman đáp ứng được những quy chuẩn quốc tế khắt khe, trở thành bảo chứng bền bỉ cho hàng nghìn công trình trên khắp Việt Nam.
Ống nhựa Ströman đáp ứng được những quy chuẩn quốc tế khắt khe, trở thành bảo chứng bền bỉ cho hàng nghìn công trình trên khắp Việt Nam.

Ströman, với cam kết mang đến những giải pháp đường ống tốt nhất cho thị trường Việt Nam, đã sớm nhận thức rõ tầm quan trọng này. Với triết lý “Bền bỉ chất Đức”, thương hiệu này liên tục đầu tư vào công nghệ, quy trình sản xuất và đặc biệt là việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật hàng đầu thế giới. Tại các nhà máy hiện đại, quy trình sản xuất của Ströman được thực hiện theo các tiêu chuẩn uy tín như ISO 1452-2:2009, ISO 1452-2:2009, TCVN 8491-2:2011 và các quy chuẩn DIN 8061, DIN 8062 của Đức.

STRÖMAN - ĐÁP ỨNG TRỌN VẸN NHỮNG TIÊU CHUẨN KHẮT KHE NHẤT

Việc áp dụng các tiêu chuẩn Đức không đơn thuần là để "có", mà là để "thực sự mang lại lợi ích" cho người sử dụng. Các tiêu chuẩn như DIN (Deutsches Institut für Normung e.V. - Viện Tiêu chuẩn Đức) được công nhận toàn cầu về tính nghiêm ngặt và độ tin cậy. Khi một sản phẩm ống nhựa mang tiêu chuẩn Đức, đồng nghĩa với việc:

Tuổi thọ vượt trội: ống nhựa Ströman, với việc tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe, cam kết mang lại tuổi thọ lên đến hơn 50 năm. Đây là một con số ấn tượng, vượt xa nhiều loại vật liệu thông thường. Song song với đó các chủ đầu tư, các nhà thầu có thể giảm thiểu đáng kể gánh nặng chi phí sửa chữa, bảo trì hệ thống đường ống trong suốt vòng đời của công trình.

Ströman - Sản phẩm nội địa đã tiệm cận chuẩn mực Đức, đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe như DIN, ISO và TCVN.
Ströman - Sản phẩm nội địa đã tiệm cận chuẩn mực Đức, đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe như DIN, ISO và TCVN.

Khả năng chịu áp lực và kháng hóa chất ưu việt: Các tiêu chuẩn DIN đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt về khả năng chịu áp lực làm việc, áp lực nổ và khả năng chống lại sự ăn mòn của các hóa chất có thể tồn tại trong nguồn nước hoặc môi trường xung quanh.

Đặc biệt đối với ống PPR, các tiêu chuẩn như DIN 8061 và DIN 8062 quy định rõ về khả năng chịu nhiệt độ cao, áp lực, đảm bảo nguồn nước sạch an toàn. Ống nhựa Ströman, được sản xuất theo các tiêu chuẩn này, sở hữu khả năng chịu đựng vượt trội.

Dù là hệ thống cấp nước sinh hoạt áp lực cao trong các khu đô thị hiện đại, hay hệ thống dẫn nước qua các khu vực có yếu tố hóa học tiềm ẩn, Ströman vẫn đảm bảo dòng chảy ổn định, an toàn, không rò rỉ hay xuống cấp.

Độ đồng đều và tính chính xác: quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Đức đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong từng chi tiết. Từ độ dày thành ống, đường kính, độ đồng tâm cho đến chất lượng bề mặt, tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ. Điều này vừa giúp ống nhựa Ströman dễ dàng trong thi công, lắp đặt vừa đảm bảo tính kết nối hoàn hảo, giảm thiểu nguy cơ rò rỉ tại các mối nối, một trong những nguyên nhân phổ biến gây thất thoát nước và hư hỏng công trình.

TIÊU CHUẨN TẠO NÊN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG BỀN VỮNG

Trên khắp Việt Nam, hàng nghìn công trình dân dụng và công nghiệp đã lựa chọn Ströman như một bảo chứng cho sự an tâm và bền vững. Từ các khu đô thị mới ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, đến các dự án cấp thoát nước tại miền Trung, Tây Nguyên, ống nhựa Ströman luôn vận hành ổn định, đảm bảo nguồn nước sạch, an toàn cho hàng chục nghìn hộ dân.

Đặc biệt, đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc - biểu tượng của tầm vóc đô thị mới, đã chọn 100% hệ thống cấp thoát nước sử dụng ống nhựa Ströman. Đây không chỉ là minh chứng cho chất lượng, mà còn cho thấy niềm tin của các chủ đầu tư lớn vào thương hiệu Việt đạt chuẩn quốc tế.

Meyhomes Capital Phú Quốc, đại đô thị sử dụng 100% ống nhựa Ströman cho toàn bộ hệ thống cấp thoát nước của dự án.
Meyhomes Capital Phú Quốc, đại đô thị sử dụng 100% ống nhựa Ströman cho toàn bộ hệ thống cấp thoát nước của dự án.

Các chuyên gia trong ngành đánh giá, việc các nhà thầu ưu tiên Ströman không chỉ vì chất lượng sản phẩm, mà còn bởi giá trị vận hành thực tế: ống bền hơn, ít hư hỏng, giảm chi phí bảo trì và đảm bảo tiến độ thi công. Trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe, lựa chọn Ströman chính là lựa chọn giải pháp tiết kiệm dài hạn và an toàn kỹ thuật.

BIẾN TIÊU CHUẨN THÀNH GIÁ TRỊ THỰC TẾ CHO CÔNG TRÌNH VIỆT

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng ngành hạ tầng Việt Nam, Ströman kiên định với triết lý phát triển: “Chất lượng là cốt lõi - Tiêu chuẩn là nền tảng”. Mỗi mét ống Ströman trước khi xuất xưởng đều trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt, được giám sát bằng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế, đảm bảo mọi sản phẩm đến tay người dùng đều đạt độ chính xác và độ bền cao nhất. Ströman không chỉ sản xuất ống nhựa, Ströman tạo ra giải pháp hạ tầng bền vững, góp phần kiến tạo những công trình vững chãi, vận hành ổn định và an toàn cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tại Ströman, tiêu chuẩn không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho hành trình tạo giá trị. Bởi khi tiêu chuẩn được chuyển hóa thành lợi ích thật, đó mới chính là thước đo của chất lượng đích thực.

* Tìm hiểu thêm về Ströman tại: https://stroman.vn

Từ khóa:

Ống nhựa Ströman

Đọc thêm

Chuyển đổi nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam: Kiến tạo tương lai xanh

Chuyển đổi nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam: Kiến tạo tương lai xanh

Với sự hỗ trợ của chính sách quốc gia, nguồn lực quốc tế và sự tham gia tích cực của người dân, nông nghiệp sinh thái hoàn toàn có thể trở thành động lực trung tâm của phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam, nơi người nông dân không chỉ sản xuất lương thực mà còn nuôi dưỡng môi trường và bảo tồn giá trị văn hóa của làng quê Việt...

Chính thức ký Nghị định thư nâng cấp Hiệp định ACFTA 3.0

Chính thức ký Nghị định thư nâng cấp Hiệp định ACFTA 3.0

Ngày 28/10/2025, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, đã diễn ra Lễ ký Nghị định thư nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA 3.0) tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Malaysia...

4 năm thực thi UKVFTA: Xuất khẩu Việt Nam bứt tốc, tăng trưởng kép 10%/năm

4 năm thực thi UKVFTA: Xuất khẩu Việt Nam bứt tốc, tăng trưởng kép 10%/năm

Tỷ lệ tận dụng ưu đãi mẫu C/O trong UKVFTA tăng trưởng rất nhanh và mạnh, từ mức 17,2% năm 2021 lên 36,2% sau hơn 4 năm. Mức này thậm chí cao hơn cả EVFTA (35%) và CPTPP (khoảng 10%)...

Kinh doanh có trách nhiệm: Động lực tăng trưởng mới của doanh nghiệp

Kinh doanh có trách nhiệm: Động lực tăng trưởng mới của doanh nghiệp

Bước vào giai đoạn mới với với nhiều thách thức và khủng hoảng, kinh doanh bền vững đã trở thành chìa khóa giúp doanh nghiệp (DN) đứng vững và vươn xa.

Hanoi Centre: “Thủ phủ” mua sắm, vui chơi, giải trí mới ngay trung tâm Thủ đô

Hanoi Centre: “Thủ phủ” mua sắm, vui chơi, giải trí mới ngay trung tâm Thủ đô

Hanoi Centre, trung tâm thương mại (TTTM) thế hệ mới do Keppel quản lý và vận hành, sẽ mở cửa hoạt động tại trung tâm Hà Nội vào tháng 11 năm 2025. Là một phần của dự án khu phức hợp Tiến Bộ Plaza với quy mô 5 tầng bán lẻ và khoảng 240 gian hàng, Hanoi Centre được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mua sắm và giải trí sôi động hàng đầu tại Thủ đô.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Việt Nam thanh khoản cao nhất khu vực, dòng tiền tổ chức đang mạnh lên

Chứng khoán

2

Các quỹ ETF rút ròng 15.500 tỷ từ đầu năm

Chứng khoán

3

Cổ phiếu giảm giá áp đảo, trụ lớn “ép” VN-Index rơi 1,38%

Chứng khoán

4

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ khen chính sách tài khóa mở rộng của Nhật Bản

Thế giới

5

Khối ngoại bán ròng hơn 12.000 tỷ từ ngày được xác nhận đạt chuẩn nâng hạng, chuyên gia nói gì?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy