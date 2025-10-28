Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức và tài theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 28/10, tại Đại hội Thi đua yêu nước Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, các đại biểu tham dự đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tham luận tâm huyết...

Các ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo mô hình mới, góp phần quan trọng vào việc thực hiện sứ mệnh cao cả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn tới.

CHÚ TRỌNG RÈN LUYỆN TINH THẦN CHỦ ĐỘNG, DÁM NGHĨ, DÁM LÀM, DÁM CHỊU TRÁCH NHIÊM

Tại Đại hội, ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết việc triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII. Đây là việc làm tự giác, thường xuyên, quan trọng của từng cơ quan và từng cá nhân.

Cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình nhiệm vụ của cơ quan, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan.

Theo ông Vũ Văn Tiến, cần nhận thức đúng mối quan hệ giữa đức và tài trong xây dựng đội ngũ cán bộ cách mạng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ.

Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Coi trọng việc phát triển toàn diện, thống nhất cả đức và tài; lấy đạo đức làm gốc cho tài năng phát triển và đức phải có trước tài. Đề cao việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cán bộ, đảng viên là việc làm thường xuyên của mọi cấp ủy, tổ chức đảng.

Đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện của tổ chức, trước hết là của các cấp ủy đảng, của lãnh đạo các cấp với việc thường xuyên tự giáo dục, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện phẩm chất, năng lực của chính đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy và người đứng đầu phải luôn quán triệt và thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện cả về đạo đức và tài năng cho đội ngũ cán bộ ở mọi nơi, mọi lúc, mọi công việc và trong các mối quan hệ. Chú trọng rèn luyện cho cán bộ tinh thần chủ động khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

"Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức và tài theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của đất nước trong bối cảnh thực hiện cuộc cải cách bộ máy hành chính nhà nước, đảm bảo tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải coi việc rèn luyện, xây dựng phẩm chất đạo đức, phong cách, năng lực thực tiễn theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ thường xuyên, tự giác và bền bỉ suốt đời. Cán bộ tốt là cơ sở quan trọng nhất để xây dựng bộ máy hành chính, từ đó tạo nên những bước đột phá trong sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Vũ Văn Tiến cho hay.

BẢN LĨNH – ĐOÀN KẾT – SÁNG TẠO – TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Đại diện cho thế hệ trẻ Cơ quan tham luận tại Đại hội, ông Trần Minh Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết tuổi trẻ cơ quan quyết tâm phát huy mạnh mẽ tinh thần “xung kích, sáng tạo”, biến nhận thức thành những hành động cách mạng cụ thể, thiết thực.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ nét qua việc triển khai sâu rộng phong trào “5 tiên phong” theo sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, được cụ thể hóa phù hợp với nhiệm vụ chính trị đặc thù của cơ quan.

Ông Trần Minh Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tham luận. Ảnh: Mặt trận.

Theo ông Trần Minh Quang, để thực hiện thắng lợi những mục tiêu trên, tuổi trẻ cơ quan tiếp tục tăng cường tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan trong định hướng, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Đoàn.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cơ quan cần chuyển các phong trào từ hình thức sang hiệu quả thực chất, có sản phẩm kết quả đo lường được, bám sát 3 nhiệm vụ đột phá mà Đại hội Đoàn Thanh niên Cơ quan đã xác định; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của mỗi đoàn viên. Mỗi đoàn viên thanh niên cần gương mẫu trong học tập, công tác; xem việc thực hiện phong trào “5 tiên phong” là thước đo phẩm chất và năng lực của chính mình.

"Với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Tiên phong chuyển đổi số”, tuổi trẻ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin hứa sẽ đoàn kết một lòng, phát huy trí tuệ và nhiệt huyết, không ngừng nỗ lực để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, góp sức xây dựng Cơ quan Mặt trận ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", ông Trần Minh Quang khẳng định.

MỖI “HẠT NHÂN ĐỔI MỚI” HỘI TỤ ĐỂ TẠO NÊN “CÁNH ĐỒNG SÁNG TẠO”

Theo ông Nguyễn Khắc Toàn, Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), thi đua yêu nước đối với Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học không chỉ là một phong trào, mà là nguồn năng lượng nội sinh, là động lực đổi mới, là khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Mặt trận.

Đó là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới để phụng sự Tổ quốc bằng tri thức, trách nhiệm và trái tim người làm công tác Mặt trận. Mỗi “hạt nhân đổi mới” dù nhỏ bé nhưng khi hội tụ lại sẽ tạo nên một “cánh đồng sáng tạo” rộng lớn, nơi tri thức được gieo trồng, tư duy được nảy mầm và khát vọng được thắp sáng.

Từ thực tiễn đó, Viện xác định xây dựng bốn giá trị cốt lõi trong hành trình phát triển của Viện.

Đó là cán bộ tinh – đội ngũ có bản lĩnh, có năng lực, tận tâm với công việc, coi hiệu quả phục vụ là thước đo của cống hiến. Nghiên cứu sâu – không ngừng tìm tòi, luận giải, đề xuất những vấn đề lý luận và thực tiễn phục vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

Bồi dưỡng tốt – đổi mới nội dung, phương pháp, gắn đào tạo với thực tiễn, góp phần hình thành đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, có kỹ năng, có tầm nhìn. Thông tin khoa học – chủ động kết nối tri thức, lan tỏa giá trị, đưa kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn phục vụ thiết thực cho công tác tuyên truyền, tham mưu, hoạch định chính sách của Mặt trận.

"Bốn trụ cột ấy vừa là kim chỉ nam cho hành động, vừa là động lực để mỗi tập thể, mỗi cá nhân trong Viện cùng nhau thi đua, phấn đấu, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận tinh thông, hiện đại, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng", ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.