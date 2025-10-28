Thứ Ba, 28/10/2025

Blog chứng khoán: Tâm lý đảo ngược

iTrader

28/10/2025, 16:47

Nhịp mở biên độ rất rộng hôm nay kết thúc bằng đợt kéo trụ và dẫn dắt tâm lý đảo ngược rất tích cực. Khi giảm dòng tiền có vẻ do dự nhưng đến lúc cổ phiếu quay đầu tăng thì lại tranh nhau.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Thống kê ở HSX lúc giá thấp nhất có tới gần 150 cổ phiếu rớt quá 2%. Nếu tính từ mức giảm 1% trở lên thì có tới 58,4% số cổ phiếu ở sàn này. Phần lớn cổ phiếu tại đáy trong khoảng 15 phút đầu phiên chiều, số khác ở cuối giờ sáng. Đây là thời điểm sợ hãi nhất và ngay cả dòng tiền bắt đáy cũng không hoạt động mạnh rõ rệt. Buổi sáng thanh khoản giảm gần 12% trên cả hai sàn.

Nhịp đảo chiều tăng diễn ra bất ngờ và dứt khoát, là bằng chứng rõ nhất về khả năng đảo chiều tâm lý nếu đủ sức mạnh để gây ấn tượng. Nhóm trụ dĩ nhiên có tác động lớn nhất, điểm số quay đầu tăng nhanh có hiệu ứng lan tỏa rộng. Với kiểu mua thụ động chờ giá dưới sâu và bên bán cũng căng lệnh khá dày, nhịp kéo lên đã phải vượt qua lượng cản không nhỏ, dẫn đến thanh khoản phiên chiều tăng tốt.

Nhịp phục hồi này cũng cho thấy sự cộng hưởng hiếm hoi ở nhóm trụ. VIC, VHM đảo chiều mạnh, đặc biệt là VIC, kết hợp với các blue-chips ngân hàng. VCB, BID, TCB, VPB đều mạnh, khiến VNI bị “xoay” như chong chóng một cách dễ dàng. Hiệu ứng còn lại đương nhiên là các đồng tiền bị bất ngờ và sốt ruột cũng nhảy vào đua giá theo.

Tâm lý cũng đang bị “xoay” theo các diễn biến như vậy. Hôm qua bán tháo còn lo sợ đủ thứ chuyện, hôm nay lại tưng bừng và chỉ nhìn thấy tin tốt. Dù vậy cũng không cần hưng phấn quá đà, diễn biến hôm nay chỉ là một phép thử theo cả hai chiều: Nhịp ép xuống kiểm tra lượng cung lỏng lẻo và nhịp kéo lên kiểm tra khả năng đảo chiều tâm lý. Trong vài phiên tới khi trụ “bình tĩnh” trở lại, dao động sẽ co dần và thanh khoản có thể còn giảm.

Để tránh bị “quay” theo trụ hay chỉ số, nên quan tâm tới cổ phiếu trong tầm ngắm của mình. Vẫn giữ quan điểm rằng VNI dù có bị ép xuống thêm đi nữa thì cổ phiếu sẽ lần lượt tạo đáy sớm hơn. Với tầm nhìn dài hạn 6 tháng tới thì cơ hội tăng trưởng là rất lớn, những màn “quay” kiểu này chỉ là gợn sóng lăn tăn. Lúc giảm là cơ hội tốt để mua, không nên bỏ lỡ lúc hàng ê hề để rồi lại tranh giá sau đó.

Thị trường phái sinh hôm nay đúng là bữa tiệc với biên độ rất rộng. Basis chặt là trạng thái hiếm có trong những tình huống như vậy. Đây là lợi thế để có thể đảo vị thế mà không quá lo lắng về các cái bẫy từ trụ. Buổi sáng các nhịp lên xuống trong biên độ 1889.xx tới 1903.xx Long hay Short đều tốt. Nhịp xuống 1877 cuối giờ sáng khó chơi hơn một chút vì thời gian không dài. Khó nhất là nhịp phục hồi buổi chiều. Quan trọng nhất là quan sát các trụ, liệu khả năng nâng trụ có bền hay không, sẽ chấm dứt lúc nào. Ban đầu VIC, VHM là tín hiệu, VPB chậm hơn một nhịp. Cả 3 trụ này đều dừng lại khoảng gần 2h, đúng thời điểm VN30 lên tới 1915.xx. Đó là điểm đóng Long hợp lý, thậm chí có lý do để Short. Bất ngờ chính là khả năng kéo trụ đợt hai và lần này có cả nhiều mã ngân hàng tham gia. Đợt này khó Long mà chỉ có thể cắt lỗ Short vì thời gian cũng không còn dài.

Phiên hôm nay tuy có thanh khoản tăng trong phiên chiều, xác nhận có cầu đẩy giá chủ động, nhưng cũng chỉ dừng lại ở diễn biến một thời điểm. Nếu không có sự kích thích từ trụ thì sẽ không dẫn dắt tâm lý bền vững được. Thanh khoản cần gia tăng nhiều hơn và ổn định hơn. Hiện tại thị trường vẫn đang trong giai đoạn rung lắc “test” cung cầu để hình thành nền tích lũy. Chiến lược vẫn là canh giảm để mua thêm, không cần đua giá. Long/Short linh hoạt với phái sinh, chú ý điểm nổ của cổ phiếu trụ trong phiên.

VnEconomy

VN30 chốt hôm nay tại 1949.28. Cản gần nhất ngày mai là 1950; 1959; 1975; 1981; 1990; 2003. Hỗ trợ 1945; 1935; 1926; 1915; 1903; 1896; 1889.

"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

blog chứng khoán chiến lược đầu tư chứng khoán Cơ hội mua cổ phiếu cổ phiếu ngân hàng nhận định chứng khoán tâm lý nhà đầu tư thị trường chứng khoán hôm nay thị trường phái sinh

