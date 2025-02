Tín hiệu tích cực từ các đoàn khách MICE cao cấp đến Đà Nẵng

Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, từ ngày 11/2 – 13/2/2025, Đà Nẵng chào đón 226 khách MICE thuộc Công ty TNHH Thế giới Bota-P – doanh nghiệp hàng đầu tại Thái Lan chuyên sản xuất xuất các sản phẩm về sức khoẻ - tới thăm và có nhiều hoạt động trải nghiệm, nghỉ dưỡng thú vị tại Đà Nẵng.

Sở hữu điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng lưu trú – vận chuyển – dịch vụ du lịch cao cấp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực châu Á, Đà Nẵng hiện đang là điểm đến được ưu tiên lựa chọn để tổ chức nhiều sự kiện, hội nghị, hội thảo quy mô lớn tầm quốc gia, khu vực và quốc tế.

Điển hình là hội nghị doanh nghiệp Tamil diễn từ ngày 21/2 – 22/2/2025, quy tụ 300 khách quốc tế đại diện danh dự từ hơn 30 quốc gia, bao gồm: Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Singapore, Nam Phi và nhiều nước khác. Hội nghị không chỉ tăng cường hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp Tamil mà còn góp phần đẩy mạnh quan hệ giao thương tại khu vực châu Á.

Cùng trong tháng 2/2025, The CTM Asia Conference and All Stars Awards 2025 - một trong những sự kiện lớn về du lịch MICE sẽ diễn ra từ ngày 26/2 - 28/02/2025 tại thành phố Đà Nẵng thu hút khoảng 70 chuyên gia trong lĩnh vực MICE, du lịch tự do và du lịch nghỉ dưỡng từ các thị trường châu Á và quốc tế.

Đặc biệt, sự kiện có sự tham dự của một số lãnh đạo cấp cao và chuyên gia về MICE như: Ông Larry Lo – CEO của CTM Asia; Bà Eleanor Noonan – Giám đốc Vận hành Toàn cầu của CTM, trụ sở tại Úc và nhiều đại diện quản lý chính, giám đốc điều hành và lãnh đạo cấp cao từ các thị trường du lịch MICE trọng điểm, tiềm năng khác.

Được biết, The CTM Asia Conference and All Stars Awards là sự kiện thường niên do Corporate Travel Management (CTM) tổ chức, dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm của các đối tác kinh doanh và nhà tài trợ từ nhiều lĩnh vực, bao gồm hệ thống phân phối toàn cầu (GDS), các hãng hàng không, khách sạn, tổng cục du lịch và các đối tác kinh doanh khác. Năm 2024, sự kiện diễn ra tại Malaga, Tây Ban Nha với các phiên thảo luận, lễ trao giải vinh danh những cá nhân xuất sắc cùng sự tham gia của các lãnh đạo và nhân viên từ khắp nơi trên thế giới.

Đoàn khách MICE đến thăm một nhà máy ở Đà Nẵng.

Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động khai thác, phát triển thị trường khách du lịch MICE đến Đà Nẵng trong năm 2025 và các năm tiếp theo, thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai giải pháp về chính sách thu hút khách MICE như: hỗ trợ tư vấn thủ tục đón đoàn; tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tặng quà lưu niệm, hỗ trợ truyền thông hoạt động của đoàn tại Đà Nẵng; phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hỗ trợ các chính sách ưu đãi về giá và dịch vụ trong thời gian đoàn lưu trú…

Việc Đà Nẵng được các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn lựa chọn làm địa điểm tổ chức sự kiện vào đầu năm 2025 đã thể hiện uy tín, sức hấp dẫn của thành phố trong lĩnh vực du lịch MICE, khẳng định vị thế của Đà Nẵng như là một trung tâm du lịch MICE hàng đầu tại khu vực châu Á; góp phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế và tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh doanh và phát triển du lịch trong khu vực.