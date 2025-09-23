Thứ Ba, 23/09/2025

Trang chủ Kinh tế xanh

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy

23/09/2025, 13:00

Sáng ngày 23/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã long trọng khai mạc với sự tham dự của 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong Đảng bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự đại hội. Ảnh: Lê Khánh.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự đại hội. Ảnh: Lê Khánh.

Cùng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Tham dự Đại hội có 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Ảnh: Quang Vinh.
Tham dự Đại hội có 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Ảnh: Quang Vinh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 là Đại hội đầu tiên thực hiện mô hình mới, lãnh đạo toàn diện hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Hải Nguyễn

Với chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Đại hội tập trung: đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020– 2025; xác định, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, góp ý kiến đối với dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tới dự đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tới dự đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 là Đại hội đầu tiên thực hiện mô hình mới, lãnh đạo toàn diện hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân. (Ảnh:daidoanket.vn).
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 là Đại hội đầu tiên thực hiện mô hình mới, lãnh đạo toàn diện hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân. (Ảnh:daidoanket.vn).
 Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.
 Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020- 2025 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Hải Nguyễn.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020- 2025 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Hải Nguyễn.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại đại hội.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại đại hội.
Đoàn đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đoàn đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên Hiệp hội Việt Nam, Bí thư Đảng ủy; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phạm Ngọc Linh và đoàn đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chụp ảnh tại đại hội.
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên Hiệp hội Việt Nam, Bí thư Đảng ủy; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phạm Ngọc Linh và đoàn đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chụp ảnh tại đại hội.
Đoàn đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam dự đại hội.
Đoàn đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam dự đại hội.
Đoàn đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chụp ảnh tại đại hội.
Đoàn đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chụp ảnh tại đại hội.
Trước đó tại phiên làm việc thứ nhất (ngày 22/9) Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Cũng trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã có phiên thảo luận tại Hội trường. Buổi chiều, Đại hội chia thành 5 tổ thảo luận tập trung vào 5 nội dung quan trọng gồm: Báo cáo chính trị trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành trình Đại hội; Dự thảo Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội.
Trước đó tại phiên làm việc thứ nhất (ngày 22/9) Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Cũng trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã có phiên thảo luận tại Hội trường. Buổi chiều, Đại hội chia thành 5 tổ thảo luận tập trung vào 5 nội dung quan trọng gồm: Báo cáo chính trị trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành trình Đại hội; Dự thảo Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội.
Đoàn đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến tại phiên trù bị.
Đoàn đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến tại phiên trù bị.

các đoàn thể đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Mặt trận Tổ quốc Ông Đỗ Văn Chiến Tổng Bí thư Tô Lâm

