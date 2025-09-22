Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Đại hội là một sự kiện chính trị quan trọng, định hướng cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong 5 năm tới...

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên trù bị. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, điều hành Đại hội.

Tham dự Đại hội có 346 đại biểu, đại diện cho hơn 5.000 đảng viên của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Phiên trù bị của đại hội đã tiến hành các nội dung quan trọng, bao gồm: bầu Đoàn Chủ tịch gồm 14 người, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng đã thông qua chương trình, quy chế làm việc, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện và tổ chức thảo luận tại tổ.

Điều hành phiên họp, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Đại hội là một sự kiện chính trị quan trọng, định hướng cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong 5 năm tới.

Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, cho biết thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã triển khai thực hiện với nhiều hình thức khác nhau như thảo luận, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chính trị.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, điều hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Qua tổng hợp, các ý kiến góp ý thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc và trí tuệ tập thể của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ.

“Quá trình góp ý đã tạo nên không khí sinh hoạt chính trị sôi nổi, dân chủ, thể hiện lòng tin, trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Các ý kiến góp ý tập trung đánh giá thành tựu, hạn chế trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phân tích bối cảnh trong nước, quốc tế; đề xuất bổ sung nhiều nội dung quan trọng vào dự thảo các văn kiện”, ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh.

Các ý kiến ghi nhận văn kiện đã nêu bật được ba điểm cốt lõi, bảo đảm tính thống nhất, logic chặt chẽ từ quan điểm, mục tiêu đến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp; đánh giá toàn diện, khách quan thành tựu và hạn chế; đề ra định hướng phát triển mới với 4 trụ cột đột phá: khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng; đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đề cập đến nội dung góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, về Chủ đề và phương châm Đại hội, các ý kiến thống nhất đánh giá chủ đề văn kiện đã thể hiện khát vọng, ý chí, tầm nhìn chiến lược của toàn Đảng, toàn dân.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị diễn đạt ngắn gọn, súc tích, tăng sức hiệu triệu hơn; bổ sung cụm từ "toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta" để nhấn mạnh tính toàn diện; làm nổi bật tinh thần "tự lực, tự cường"; bổ sung thêm cụm từ "Trách nhiệm" vào phương châm Đại hội để khẳng định quyết tâm hành động.

Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các ý kiến nhất trí cao, khẳng định văn kiện đã phản ánh đầy đủ thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, nhấn mạnh những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tạo niềm tin trong nhân dân.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá rõ hơn bối cảnh quốc tế phức tạp, tác động ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch, xung đột địa - chính trị, biến đổi khí hậu, già hóa dân số và sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ. Cần nhấn mạnh thành tựu ngoại giao đa phương, ngoại giao vắc-xin, nêu rõ hơn vai trò Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhiều ý kiến đề nghị cần phải đánh giá sâu hơn các hạn chế, khuyết điểm như cải cách thể chế còn chậm, phân cấp phân quyền chưa đồng bộ; tâm lý đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; chất lượng tăng trưởng chưa bền vững; năng suất lao động thấp; giáo dục và y tế còn nhiều bất cập; công tác cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân chủ quan là chính, nhất là trách nhiệm của cấp có thẩm quyền quản lý, sử dụng cán bộ.

Về những bài học kinh nghiệm, các ý kiến đề nghị nhấn mạnh đến nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị - xã hội là điều kiện tiên quyết; kiên định thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về quan điểm, mục tiêu phát triển, các ý kiến đồng tình với các mục tiêu đã nêu, đồng thời đề nghị nhấn mạnh dự báo tình hình thế giới, nhận diện thách thức mới như trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống, nguy cơ tụt hậu.

Cần khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò kinh tế tư nhân là động lực quan trọng; pháp luật là công cụ điều hành, kiểm soát và kiến tạo phát triển; đề cao vai trò trung tâm của giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới.

Về định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030, nhiều ý kiến đề nghị cần nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển văn hóa, con người; xây dựng nền giáo dục hiện đại, hội nhập; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm an sinh xã hội; quản lý, bảo vệ tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng - an ninh; mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế; phát huy dân chủ và đại đoàn kết toàn dân; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược.