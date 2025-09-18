Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I diễn ra vào ngày 22 - 23/9

Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 - 23/9/2025 tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (số 3 phố Chùa Láng, Hà Nội).

Thông tin về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội tại cuộc gặp gỡ báo chí sáng 18/9, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Minh Chung cho biết Đảng bộ có 25 tổ chức Đảng trực thuộc với trên 5.000 đảng viên.

Ban Chấp hành gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, Thường trực Đảng ủy gồm 5 đồng chí (Bí thư, Phó Bí thư Thường trực và 3 Phó Bí thư chuyên trách).

Đại hội có sự tham dự của 350 đại biểu, đại diện cho hơn 5.100 đảng viên của toàn Đảng bộ; trong đó, đại biểu đương nhiên là 31 đồng chí trong Ban Chấp hành, đại biểu bầu tham dự Đại hội có 18 đồng chí thuộc 5 tổ chức đảng; đại biểu chỉ định là 301 đại biểu đến từ 20 tổ chức đảng trực thuộc.

Đại biểu tham dự đảm bảo theo đúng cơ cấu, gồm: các đại biểu đại diện cho cấp ủy trực thuộc; lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy; đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ, đại biểu là đảng viên tiêu biểu trong các đảng bộ…

Tại Đại hội sẽ thông qua số lượng Ban Chấp hành, nhân sự cụ thể sẽ được chỉ định sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Sau Đại hội, bộ máy lãnh đạo của Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo các hoạt động trong Đảng bộ đến khi Ban Chấp hành Trung ương chỉ định nhân sự Ban Chấp hành mới.

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh mới, tình hình mới của Đảng, của đất nước. Do đó, Đại hội thể hiện rõ vai trò kết nối tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong mái nhà chung Mặt trận.

Theo ông Nguyễn Thái Học, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ từ một tổ chức là Đảng đoàn, nay là Đảng ủy, lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực, từ đó đặt ra những yêu cầu mới cho Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là Đại hội của sự đoàn kết, nỗ lực, thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất phát huy trí tuệ của toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Với ý nghĩa đó, Đại hội phải đề ra giải pháp nhằm đổi mới cơ chế, cách thức hoạt động; tăng cường tính thực chất, chiều sâu, hiệu quả, khắc phục tính phong trào, tính hình thức; huy động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tập hợp, khơi dậy sức dân và nguồn lực trong nhân dân theo đúng tinh thần của Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu.

Báo cáo chính trị của Đại hội xác định 5 phương hướng, 10 nhóm chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 15 nhóm giải pháp, 3 khâu đột phá được tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ.

Nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, ông Nguyễn Thái Học đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông tập trung tuyên truyền làm nổi bật phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ; lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng bộ và các tổ chức thành viên, thể hiện niềm tin và quyết tâm chính trị cao hướng tới thành công của Đại hội.

Logo chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN.

Cùng ngày, Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác logo Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Logo Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc, chào mừng Đại hội lần thứ I của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp với Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phát động.

Chỉ trong một tháng, từ 18/7 đến 18/8/2025, Ban tổ chức đã nhận được 112 tác phẩm của 41 tác giả, trong đó 6 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.

Kết quả, Ban Chỉ đạo và Ban Thường vụ Đảng ủy đã phê duyệt, lựa chọn 1 tác phẩm đoạt giải Nhất, 5 tác phẩm được Khuyến khích. Những tác phẩm dự thi, đặc biệt là tác phẩm đoạt giải, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, trí tuệ, sức sáng tạo của giới văn nghệ sĩ đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Khẳng định đây là món quà tinh thần quý giá, góp phần làm nên dấu ấn của Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học nêu rõ cuộc thi sáng tác Logo không chỉ là hoạt động nghệ thuật, còn là minh chứng sinh động về sự gắn kết giữa công tác xây dựng Đảng, công tác Mặt trận, đoàn thể với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và cộng đồng xã hội.

Đây cũng là một cách làm sáng tạo, lan tỏa những giá trị tích cực, khơi dậy niềm tin, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.