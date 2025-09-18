Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I diễn ra vào ngày 22 - 23/9
Như Nguyệt
18/09/2025, 14:10
Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 - 23/9/2025 tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (số 3 phố Chùa Láng, Hà Nội).
Thông tin về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội tại cuộc gặp gỡ báo chí sáng
18/9, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
Trung ương Nguyễn Minh Chung cho biết Đảng bộ có 25 tổ chức Đảng trực thuộc với
trên 5.000 đảng viên.
Ban Chấp hành gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng
chí, Thường trực Đảng ủy gồm 5 đồng chí (Bí thư, Phó Bí thư Thường trực và 3
Phó Bí thư chuyên trách).
Đại hội có sự tham dự của 350 đại biểu, đại diện cho hơn 5.100 đảng viên của
toàn Đảng bộ; trong đó, đại biểu đương nhiên là 31 đồng chí trong Ban Chấp
hành, đại biểu bầu tham dự Đại hội có 18 đồng chí thuộc 5 tổ chức đảng; đại biểu
chỉ định là 301 đại biểu đến từ 20 tổ chức đảng trực thuộc.
Đại biểu tham dự đảm bảo theo đúng cơ cấu, gồm: các đại biểu
đại diện cho cấp ủy trực thuộc; lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy;
đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ, đại biểu là đảng viên tiêu biểu
trong các đảng bộ…
Tại Đại hội sẽ thông qua số lượng Ban Chấp hành,
nhân sự cụ thể sẽ được chỉ định sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Sau Đại
hội, bộ máy lãnh đạo của Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo các hoạt động trong Đảng bộ đến
khi Ban Chấp hành Trung ương chỉ định nhân sự Ban Chấp hành mới.
Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học khẳng
định Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ
I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh mới, tình hình mới của Đảng, của đất
nước. Do đó, Đại hội thể hiện rõ vai trò kết nối tinh thần đại đoàn kết toàn
dân tộc trong mái nhà chung Mặt trận.
Theo ông Nguyễn Thái Học, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ từ một tổ
chức là Đảng đoàn, nay là Đảng ủy, lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực, từ đó đặt
ra những yêu cầu mới cho Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Đây là Đại hội của sự đoàn kết, nỗ lực, thể hiện tinh thần
quyết tâm cao nhất phát huy trí tuệ của toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ, đáp ứng
yêu cầu đặt ra.
Với ý nghĩa đó, Đại hội phải đề ra giải pháp nhằm đổi mới cơ
chế, cách thức hoạt động; tăng cường tính thực chất, chiều sâu, hiệu quả, khắc
phục tính phong trào, tính hình thức; huy động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tập
hợp, khơi dậy sức dân và nguồn lực trong nhân dân theo đúng tinh thần của Tổng
Bí thư Tô Lâm yêu cầu.
Báo cáo chính trị của Đại hội xác định 5 phương hướng, 10 nhóm chỉ tiêu, 8 nhiệm
vụ trọng tâm, 15 nhóm giải pháp, 3 khâu đột phá được tập trung thực hiện trong
nhiệm kỳ.
Nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần
thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, ông Nguyễn Thái Học
đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông tập trung tuyên truyền làm nổi bật
phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược
trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ; lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng thuận
trong toàn Đảng bộ và các tổ chức thành viên, thể hiện niềm tin và quyết tâm
chính trị cao hướng tới thành công của Đại hội.
Cùng ngày, Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác logo Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các
đoàn thể Trung ương và Logo Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức. Đây là hoạt động thiết
thực, có ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc, chào mừng Đại hội lần thứ I của
Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
Cuộc thi do Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc,
các đoàn thể Trung ương phối hợp với Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật
Việt Nam phát động.
Chỉ trong một tháng, từ 18/7 đến 18/8/2025, Ban tổ chức đã
nhận được 112 tác phẩm của 41 tác giả, trong đó 6 tác phẩm lọt vào vòng chung
khảo.
Kết quả, Ban Chỉ đạo và Ban Thường vụ Đảng ủy đã phê duyệt,
lựa chọn 1 tác phẩm đoạt giải Nhất, 5 tác phẩm được Khuyến khích. Những tác phẩm
dự thi, đặc biệt là tác phẩm đoạt giải, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, trí tuệ,
sức sáng tạo của giới văn nghệ sĩ đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
Trung ương.
Khẳng định đây là món quà tinh thần quý giá, góp phần làm
nên dấu ấn của Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung
ương Nguyễn Thái Học nêu rõ cuộc thi sáng tác Logo không chỉ là hoạt động nghệ
thuật, còn là minh chứng sinh động về sự gắn kết giữa công tác xây dựng Đảng,
công tác Mặt trận, đoàn thể với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và cộng đồng xã hội.
Đây cũng là một cách làm sáng tạo, lan tỏa những giá trị tích cực, khơi dậy niềm
tin, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội dự kiến có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Phương châm hành động dự kiến là: "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển".
Chuẩn bị kỹ lưỡng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I
22:57, 15/09/2025
Kết luận số 191-KL/TW: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
10:24, 13/09/2025
Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030
15:58, 08/09/2025
