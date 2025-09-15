Thứ Hai, 15/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

Như Nguyệt

15/09/2025, 20:09

Ngày 15/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga đã ký văn bản hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Ra mắt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X. Ảnh: Mặt trận.
Ra mắt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X. Ảnh: Mặt trận.

Hướng dẫn nhằm tuyên truyền cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội.

Thông qua hoạt động tuyên truyền tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân về vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. 

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trang trọng, thiết thực, đúng tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

“Nội dung tuyên truyền bám sát các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn và điều kiện cụ thể của địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng với tuyên truyền trực tiếp ở cơ sở”, hướng dẫn nêu rõ.

Thời gian tiến hành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường hoàn thành trước ngày 31/10/2025; Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, thành phố hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội tiến hành ngay sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 hoàn thành trong tháng 5/2026; Đại hội đại biểu toàn quốc của các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành trong tháng 6/2026.

Hướng dẫn cũng đưa ra các hình thức tuyên truyền trực quan tại nơi tổ chức Đại hội; tại các khu vực công cộng, các trục đường chính, các công trình kiến trúc tiêu biểu, trụ sở cơ quan Nhà nước; trong các cuộc họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt chi, tổ hội của các tổ chức chính trị - xã hội; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội (Zalo, Facebook... ).

Kết luận số 191-KL/TW: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

10:24, 13/09/2025

Kết luận số 191-KL/TW: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

11:31, 10/09/2025

Tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030

15:58, 08/09/2025

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030

Từ khóa:

các tổ chức chính trị xã hội cán bộ đảng viên Đại hội Mặt trận Tổ quốc

Đọc thêm

Tổng đài 112: Giải pháp kịp thời cho tình huống khẩn cấp tại Việt Nam

Tổng đài 112: Giải pháp kịp thời cho tình huống khẩn cấp tại Việt Nam

Ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2023/QĐ-TTg, chính thức đưa vào hoạt động số điện thoại 112 (tổng đài 112) nhằm tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa và các yêu cầu trợ giúp từ tổ chức, cá nhân trên toàn quốc và Quyết định số 2024/QĐ-TTg ban hành Quy chế về việc sử dụng số điện thoại này.

Chuẩn bị kỹ lưỡng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I

Chuẩn bị kỹ lưỡng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phiên tháng 9/2025...

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức sẽ diễn ra vào sáng 16/9...

Cần sự đồng hành của các đối tác Anh trong thu hút nguồn lực vào thị trường tài chính Việt Nam

Cần sự đồng hành của các đối tác Anh trong thu hút nguồn lực vào thị trường tài chính Việt Nam

Hội nghị cấp cao Vương Quốc Anh - Việt Nam về Trung tâm tài chính là bước đi để hiện thực hóa cam kết đồng hành của hai bên cùng nhau xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; là minh chứng về sự hợp tác chặt chẽ, ngày càng hiệu quả giữa Việt Nam và Vương quốc Anh...

Thủ tướng biểu dương các tập thể, cá nhân trên công trường trọng điểm quốc gia

Thủ tướng biểu dương các tập thể, cá nhân trên công trường trọng điểm quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 164/CĐ-TTg, biểu dương các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tại các công trình trọng điểm quốc gia.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

eMagazine

Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Cuộc đua ứng dụng AI: Thiện Nhà Tôm chuyển mình trong kỷ nguyên số

Kinh tế số

2

Lời khuyên của chuyên gia về đầu tư vàng

Thế giới

3

Khối ngoại vẫn bán ròng gần 1.600 tỷ, cá nhân và tổ chức trong nước "đỡ"

Chứng khoán

4

Chậm nộp báo cáo tài chính bán niên, cổ phiếu HBS vào diện cảnh báo

Doanh nghiệp niêm yết

5

TDH góp vốn thành lập công ty con trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: