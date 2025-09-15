Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

Hướng dẫn nhằm tuyên truyền cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội.

Thông qua hoạt động tuyên truyền tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân về vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trang trọng, thiết thực, đúng tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

“Nội dung tuyên truyền bám sát các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn và điều kiện cụ thể của địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng với tuyên truyền trực tiếp ở cơ sở”, hướng dẫn nêu rõ.

Thời gian tiến hành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường hoàn thành trước ngày 31/10/2025; Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, thành phố hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội tiến hành ngay sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 hoàn thành trong tháng 5/2026; Đại hội đại biểu toàn quốc của các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành trong tháng 6/2026.

Hướng dẫn cũng đưa ra các hình thức tuyên truyền trực quan tại nơi tổ chức Đại hội; tại các khu vực công cộng, các trục đường chính, các công trình kiến trúc tiêu biểu, trụ sở cơ quan Nhà nước; trong các cuộc họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt chi, tổ hội của các tổ chức chính trị - xã hội; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội (Zalo, Facebook... ).