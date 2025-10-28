Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Hà Lê
28/10/2025, 09:38
Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28-30/10/2025.
Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đỗ Minh Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Việt Nam và Vương quốc Anh thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/9/1973 và Anh là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, tình cảm hữu nghị và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước không ngừng được củng cố và phát triển.
Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (2010–2025), là dấu mốc quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, đánh giá những thành tựu nổi bật, đồng thời đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn tới.
Tại cuộc Tham vấn chính trị Việt Nam - Algeria lần thứ 4, hai bên nhất trí chú trọng, thúc đẩy hơn nữa, coi hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là trụ cột chính trong quan hệ song phương, hướng tới kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD trong thời gian tới...
Ngày 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến với Phó Tổng thống Cộng hòa Ecuador Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas, nhân dịp bà dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Ecuador tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Thủ đô Hà Nội...
Chiều 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi và Đại sứ Singapore Jaya Ratnam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam...
Chiều 27/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Kim Deawon, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Samsung E&A (thuộc Tập đoàn Samsung) để nghe báo cáo về một số dự án cấp nước và xử lý nước thải sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: