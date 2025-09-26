Tổng đài 112: Giải pháp kịp thời cho sự cố thiên tai và thảm họa tại Việt Nam

Việc phổ biến rộng rãi tổng đài 112 lúc này là rất cần thiết, bởi thực tế nhiều người dân vẫn chưa biết hoặc chưa quen sử dụng…

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa ban hành Văn bản số 428/VP-KH về việc thông tin, tuyên truyền số điện thoại 112 tiếp nhận nội dung thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc.

Tổng đài 112 được thiết lập theo Quyết định số 2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm mục đích tiếp nhận thông tin về các sự cố thiên tai, thảm họa và những nguy cơ xảy ra, hoạt động từ ngày 15/9/2025. Đây là công cụ quan trọng trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, cũng như yêu cầu trợ giúp từ tổ chức và cá nhân trên toàn quốc. Sự ra đời của tổng đài này không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản mà còn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Tổng đài này sẽ hoạt động 24/7, đảm bảo rằng mọi thông tin được tiếp nhận và xử lý kịp thời. Đặc biệt, tổ chức và cá nhân khi gọi đến tổng đài sẽ được miễn cước cuộc gọi, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc báo cáo các sự cố khẩn cấp.

Một trong những điểm nổi bật của tổng đài 112 là khả năng kết nối trực tiếp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh. Điều này không chỉ giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng mà còn đảm bảo rằng các cơ quan chức năng có thể phản ứng kịp thời với các tình huống khẩn cấp. Việc này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thiên tai có thể xảy ra bất cứ lúc nào, từ bão lũ đến động đất, và việc thông báo kịp thời có thể cứu sống nhiều người.

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của tổng đài 112, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã kêu gọi các cơ quan, tổ chức và người dân tích cực tham gia vào việc tuyên truyền thông tin về tổng đài này. Việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc báo cáo thông tin chính xác và kịp thời sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng cần có những biện pháp cụ thể để xử lý thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Quá trình thực hiện, các cơ quan, tổ chức, người dân có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia để tổng hợp, báo cáo (địa chỉ Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia: Số 8, đường sân golf, phường Long Biên, thành phố Hà Nội); gửi văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia, đường link truy cập https://vpdt.vnptioffice.vn/qlvbdh/main; mã định danh trên Trục liên thông văn bản quốc gia là 41.

Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn chỉ cần gọi đến số điện thoại 112 là được kết nối trực tiếp đến Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận, hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Vì tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, trách nhiệm với cộng đồng, đề nghị tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin đúng sự thật về sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn; yêu cầu trợ giúp.

Tổng đài 112 là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai và thảm họa tại Việt Nam. Sự ra đời của tổng đài này không chỉ giúp người dân có thể báo cáo kịp thời các sự cố mà còn tạo ra một mạng lưới thông tin hiệu quả giữa các cơ quan chức năng và cộng đồng. Để tổng đài hoạt động hiệu quả, cần có sự tham gia tích cực của toàn xã hội trong việc tuyên truyền và sử dụng dịch vụ này. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong bối cảnh thiên tai ngày càng gia tăng.