Nga coi Việt Nam là đối tác tin cậy và quan trọng hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương

Việt An

10/12/2025, 00:02

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước luôn dựa trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và lợi ích của cả hai bên...

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu. Ảnh: TTXVN.

Chiều 9/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng ông Sergey Shoigu và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Nga sang thăm Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các cơ quan chuyên trách hai nước trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và nhiều lĩnh vực hợp tác chiến lược khác.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó được vun đắp bởi nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước; đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ của Liên Xô và Liên bang Nga dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, trong đó việc tăng cường quan hệ tin cậy và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Nga là một trong những ưu tiên quan trọng.

Hai nước và các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cam kết của lãnh đạo cấp cao cũng như các văn bản đã ký, khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, phục vụ lợi ích phát triển của mỗi nước và đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao kết quả trao đổi làm việc giữa Đoàn đại biểu Hội đồng An ninh Liên bang Nga với các cơ quan chức năng của Việt Nam; đồng thời ghi nhận những nội dung hợp tác thiết thực mà hai bên đã thống nhất, đặc biệt trong các lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; phòng, chống khủng bố; bảo đảm an ninh mạng; an ninh phi truyền thống; trao đổi thông tin chiến lược và đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng và phức tạp, Việt Nam và Liên bang Nga càng cần tăng cường phối hợp, tham vấn và chia sẻ kinh nghiệm để hỗ trợ và bổ sung cho nhau vì an ninh, thịnh vượng của mỗi nước; Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy và làm cầu nối, cửa ngõ để Liên bang Nga tăng cường hợp tác nhiều mặt với ASEAN và các nước thành viên ASEAN.

Cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam, đất nước ông có nhiều tình cảm đặc biệt; trân trọng chuyển lời chúc sức khỏe của lãnh đạo cấp cao Liên bang Nga tới Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu. Ảnh: TTXVN.

Ông Sergey Shoigu khẳng định Nga coi Việt Nam là đối tác tin cậy và quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đánh giá cao vai trò, vị thế và đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu nhấn mạnh  quan hệ hợp tác giữa hai nước luôn dựa trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và lợi ích của cả hai bên; cho rằng hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống, phòng chống tội phạm… đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Ông Sergey Shoigu bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Hội đồng An ninh Nga và các cơ quan chức năng của Việt Nam; mở rộng đối thoại chiến lược giữa các cơ quan chuyên trách; khẳng định sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng các chương trình, cơ chế hợp tác, cũng như triển khai các sáng kiến hợp tác mới phù hợp yêu cầu và điều kiện của mỗi bên.

Trong không khí cởi mở và tin cậy, hai bên cũng trao đổi về thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác và nhất trí cần tăng cường các cơ chế hợp tác kinh tế-thương mại, mở rộng hợp tác trong năng lượng, dầu khí, nông nghiệp, chế tạo máy và công nghệ cao; đồng thời khuyến khích tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội kinh tế hai nước nhằm tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác song phương; thúc đẩy các chương trình hợp tác khoa học, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu chung; coi trọng hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần củng cố nền tảng lâu dài cho quan hệ Việt Nam-Nga.

Hai bên cũng nhấn mạnh ý nghĩa của giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân trong việc tăng cường hiểu biết, củng cố tình cảm hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc; nhất trí tiếp tục thúc đẩy các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, du lịch, trao đổi học giả và sinh viên.

Từ khóa:

an ninh quốc phòng hợp tác chiến lược hợp tác Việt Nam-Nga Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu Tổng Bí thư Tô Lâm

