Tập trung cao độ, giải quyết nhanh nhất các khó khăn để hoàn thành các công trình, dự án giao thông trọng điểm

Sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo...

Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhà thầu tham gia các dự án.

Tại phiên họp thứ 21, Thủ tướng giao 28 nhiệm vụ; đến nay 11 nhiệm vụ đã hoàn thành. Trong đó, Bộ Xây dựng đã hoàn tất thủ tục để khởi công cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận vào ngày 19/12; TP.HCM và Lâm Đồng hoàn thành thủ tục khởi công cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và Tân Phú - Bảo Lộc. Các địa phương như Hưng Yên, Nghệ An và Bộ Quốc phòng cũng hoàn thành các nhiệm vụ liên quan tới vật liệu xây dựng, chủ trương đầu tư hay phương án triển khai sân bay Thổ Chu.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết nhiều dự án lớn như cao tốc Bãi Vọt - Cam Lộ, Vân Phong - Nha Trang, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất đã về đích sớm, đóng góp tích cực cho mục tiêu tăng trưởng trên 8% của năm 2025. Dù thời tiết diễn biến phức tạp với bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa lũ, các lực lượng vẫn duy trì thi công liên tục, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Về mục tiêu hoàn thành 3.000 km cao tốc trong năm 2025, Bộ Xây dựng cho biết dự kiến đến hết năm sẽ hoàn thành 3.803 km (gồm 3.345 km tuyến chính và 458 km đường dẫn). Tính đến 19/8, đã đưa vào khai thác 2.620 km; đến 19/12 phấn đấu thông xe kỹ thuật 3.513 km đường bộ cao tốc và hoàn thành khoảng 1.700 km đường ven biển.

Cùng với đó, Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành sẽ hoàn tất các hạng mục thành phần để triển khai bay kỹ thuật.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Xây dựng đã hoàn thành 59 dự án quốc lộ với tổng chiều dài hơn 1.586 km, trong đó riêng năm 2025 hoàn thành 21 dự án dài 456 km. Các kết quả này góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII về đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông.

Đi sâu vào công tác chuẩn bị cho lễ khởi công, khánh thành ngày 19/12 sắp tới, Bộ Xây dựng cho biết đang được gấp rút triển khai. Tính đến ngày 8/12, đã tổng hợp 245 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư hơn 1,345 triệu tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Ảnh: TTXVN

Kết luận phiên họp, Thủ tướng biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhà thầu và lực lượng trên công trường, đánh giá cao nỗ lực vượt qua thiên tai, làm việc “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, giữ vững tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm. Thủ tướng cũng cảm ơn sự đồng thuận, hỗ trợ của nhân dân tại các địa phương.

Trong bối cảnh chỉ còn 20 ngày của năm 2025 và 10 ngày trước mốc 19/12, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung cao độ, giải quyết nhanh nhất các khó khăn về mặt bằng, vật liệu, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn môi trường.

Đồng thời, phải bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp của người dân; tăng cường giám sát, phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm vi phạm; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.

Về mục tiêu thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành ít nhất 3.000 km cao tốc và 1.700 km đường ven biển. Riêng với dự án Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1, các chủ thể phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, bảo đảm khai thác chuyến bay kỹ thuật vào 19/12/2025 và hướng tới khai thác thương mại đầu năm 2026.

Thủ tướng giao các địa phương rà soát, đăng ký bổ sung các dự án đủ điều kiện khởi công, khánh thành; Bộ Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị chương trình lễ; Bộ Tài chính bảo đảm nguồn vốn theo tiến độ. Các cơ quan chủ quản phải đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026 – 2030, đặc biệt các dự án lớn như Bắc Kạn – Cao Bằng, Hòa Bình – Mộc Châu, Cam Lộ – Lao Bảo, Quảng Ngãi – Kon Tum.

Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Xây dựng hoàn thiện kết luận phiên họp, bảo đảm 6 “rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm để triển khai hiệu quả, chất lượng.