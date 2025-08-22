TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng nút giao thông An Phú.

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng nút giao thông An Phú, yêu cầu các nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” và chịu trách nhiệm trước pháp luật…

Ngày 21/8, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo khẩn, giao Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư các công trình giao thông (Ban Giao thông) nghiêm túc, khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn bộ các nhà thầu thi công tham gia Dự án xây dựng nút giao thông An Phú;

Đồng thời, siết chặt quản lý hợp đồng, áp dụng các chế tài đối với nhà thầu yếu kém, bao gồm: điều chuyển khối lượng, thay thế nhân sự, đánh giá năng lực, cập nhật thông tin lên hệ thống đấu thầu quốc gia, chấm dứt hợp đồng, thu hồi tạm ứng,… báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25/8.

Ngoài ra, tăng cường quản lý tiến độ thi công tại công trường; yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ tại hiện trường nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; yêu cầu các nhà thầu thi công tăng cường nguồn lực, máy móc thiết bị, nhân lực; mở rộng mũi thi công, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù đắp tiến độ đã chậm và xây dựng chi tiết tiến độ thi công hạng mục còn lại; tập trung hoàn thành các hạng mục, khối lượng công việc đã cam kết trong hợp đồng, bảo đảm tiến độ chung theo kế hoạch

UBND Thành phố đề nghị Công an Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng tiếp tục hỗ trợ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trong công tác điều tiết, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông khu vực.

Sở Tài chính báo cáo UBND Thành phố về việc giải tỏa khu đất có diện tích 22.012m2 thuộc Khu đô thị phát triển phường An Phú để phục vụ thi công dự án, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 26/8.

Thực tế thời gian hoàn thành không còn nhiều nhưng đến nay hạng mục xây dựng hầm chui mới đạt khối lượng khoảng 70%; các nhánh cầu vượt N1 - N4 khối lượng thi công đạt rất thấp. Nguy cơ chậm tiến độ đối với dự án này đã hiện hữu nên trước đó Ban Giao thông đề xuất tiến độ hoàn thành dự án lần lượt theo từng hạng mục kéo dài đến tháng 6/2026.

Chỉ đạo trên được đưa ra nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa dự án vào khai thác trước ngày 31/12 năm nay. Nhất là trước tình trạng thi công dự án gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng hàng ngày xảy ra trên các hướng xe ô tô ra vào khu vực Cảng Cát Lái và đường dẫn cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.