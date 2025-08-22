TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng nút giao thông An Phú.

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng nút giao thông An Phú, yêu cầu các nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” và chịu trách nhiệm trước pháp luật…
Ngày 21/8, Phó
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo khẩn, giao Giám đốc Ban
quản lý Dự án đầu tư các công trình giao thông (Ban Giao thông) nghiêm túc, khẩn
trương kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn bộ các nhà thầu thi công tham gia Dự án
xây dựng nút giao thông An Phú;
Đồng thời, siết
chặt quản lý hợp đồng, áp dụng các chế tài đối với nhà thầu yếu kém, bao gồm:
điều chuyển khối lượng, thay thế nhân sự, đánh giá năng lực, cập nhật thông tin
lên hệ thống đấu thầu quốc gia, chấm dứt hợp đồng, thu hồi tạm ứng,… báo cáo
UBND Thành phố trước ngày 25/8.
Ngoài ra, tăng
cường quản lý tiến độ thi công tại công trường; yêu cầu các đơn vị tư vấn giám
sát nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ tại hiện trường
nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; yêu cầu các nhà thầu thi công tăng
cường nguồn lực, máy móc thiết bị, nhân lực; mở rộng mũi thi công, tổ chức thi
công “3 ca, 4 kíp” để bù đắp tiến độ đã chậm và xây dựng chi tiết tiến độ thi
công hạng mục còn lại; tập trung hoàn thành các hạng mục, khối lượng công việc
đã cam kết trong hợp đồng, bảo đảm tiến độ chung theo kế hoạch
UBND Thành
phố đề nghị Công an Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng tiếp tục hỗ trợ Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trong công tác điều tiết,
phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông khu vực.
Sở Tài
chính báo cáo UBND Thành phố về việc giải tỏa khu đất có diện tích 22.012m2 thuộc
Khu đô thị phát triển phường An Phú để phục vụ thi công dự án, báo cáo UBND Thành
phố trước ngày 26/8.
Thực tế thời
gian hoàn thành không còn nhiều nhưng đến nay hạng mục xây dựng hầm chui mới đạt
khối lượng khoảng 70%; các nhánh cầu vượt N1 - N4 khối lượng thi công đạt rất
thấp. Nguy cơ chậm tiến độ đối với dự án này đã hiện hữu nên trước đó Ban Giao
thông đề xuất tiến độ hoàn thành dự án lần lượt theo từng hạng mục kéo dài đến
tháng 6/2026.
Chỉ đạo
trên được đưa ra nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa dự án vào khai thác trước
ngày 31/12 năm nay. Nhất là trước tình trạng thi công dự án gây ùn tắc giao
thông nghiêm trọng hàng ngày xảy ra trên các hướng xe ô tô ra vào khu vực Cảng
Cát Lái và đường dẫn cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.