Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng nút giao thông An Phú

Quốc Khánh

22/08/2025, 10:05

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng nút giao thông An Phú, yêu cầu các nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” và chịu trách nhiệm trước pháp luật…

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng nút giao thông An Phú.
TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng nút giao thông An Phú.

Ngày 21/8, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo khẩn, giao Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư các công trình giao thông (Ban Giao thông) nghiêm túc, khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn bộ các nhà thầu thi công tham gia Dự án xây dựng nút giao thông An Phú;

Đồng thời, siết chặt quản lý hợp đồng, áp dụng các chế tài đối với nhà thầu yếu kém, bao gồm: điều chuyển khối lượng, thay thế nhân sự, đánh giá năng lực, cập nhật thông tin lên hệ thống đấu thầu quốc gia, chấm dứt hợp đồng, thu hồi tạm ứng,… báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25/8.

Ngoài ra, tăng cường quản lý tiến độ thi công tại công trường; yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ tại hiện trường nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; yêu cầu các nhà thầu thi công tăng cường nguồn lực, máy móc thiết bị, nhân lực; mở rộng mũi thi công, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù đắp tiến độ đã chậm và xây dựng chi tiết tiến độ thi công hạng mục còn lại; tập trung hoàn thành các hạng mục, khối lượng công việc đã cam kết trong hợp đồng, bảo đảm tiến độ chung theo kế hoạch

UBND Thành phố đề nghị Công an Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng tiếp tục hỗ trợ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trong công tác điều tiết, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông khu vực.

Sở Tài chính báo cáo UBND Thành phố về việc giải tỏa khu đất có diện tích 22.012m2 thuộc Khu đô thị phát triển phường An Phú để phục vụ thi công dự án, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 26/8.

Thực tế thời gian hoàn thành không còn nhiều nhưng đến nay hạng mục xây dựng hầm chui mới đạt khối lượng khoảng 70%; các nhánh cầu vượt N1 - N4 khối lượng thi công đạt rất thấp. Nguy cơ chậm tiến độ đối với dự án này đã hiện hữu nên trước đó Ban Giao thông đề xuất tiến độ hoàn thành dự án lần lượt theo từng hạng mục kéo dài đến tháng 6/2026.

Chỉ đạo trên được đưa ra nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa dự án vào khai thác trước ngày 31/12 năm nay. Nhất là trước tình trạng thi công dự án gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng hàng ngày xảy ra trên các hướng xe ô tô ra vào khu vực Cảng Cát Lái và đường dẫn cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

TP.HCM đầu tư xây dựng nút giao thông An Phú 3.770 tỷ đồng

TP.HCM đầu tư xây dựng nút giao thông An Phú 3.770 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh thu thập, cập nhật dữ liệu liên quan tài nguyên đất đai

TP. Hồ Chí Minh thu thập, cập nhật dữ liệu liên quan tài nguyên đất đai

TP. Hồ Chí Minh sớm triển khai 24 dự án, tổng quy mô 25.845 căn nhà ở xã hội

TP. Hồ Chí Minh sớm triển khai 24 dự án, tổng quy mô 25.845 căn nhà ở xã hội

Đọc thêm

Đồng Nai đồng loạt khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội

Đồng Nai đồng loạt khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội

Loạt dự án nhà ở xã hội ở Đồng Nai vừa được đồng loạt khởi công vào ngày 21/8/2025, cung cấp khoảng 5.500 căn hộ cho người lao động trên địa bàn các huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom cũ, nay là các xã tương ứng.

Từ sống khoẻ đến đầu tư “khoẻ”: Lối đi mới của bất động sản khoáng nóng

Từ sống khoẻ đến đầu tư “khoẻ”: Lối đi mới của bất động sản khoáng nóng

Nếu như trước đây, khái niệm nghỉ dưỡng gắn liền với những kỳ nghỉ ngắn ngày, thì nay, nhu cầu sống khoẻ và đầu tư khoẻ đang định hình một chuẩn mực mới. Bất động sản khoáng nóng chính là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi này.

Dự án ArtStella: Tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư

Dự án ArtStella: Tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư

Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự dịch chuyển dòng vốn mạnh mẽ so với các kênh đầu tư khác. Các dự án sở hữu pháp lý minh bạch, vị trí chiến lược gần tuyến metro số 1 và chính sách thanh toán linh hoạt đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Cần cơ chế đặc thù khi đánh giá năng lực của nhà thầu

Cần cơ chế đặc thù khi đánh giá năng lực của nhà thầu

Đối với một số loại dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp hoặc chưa từng được thực hiện tại Việt Nam, cần cơ chế đặc thù khi đánh giá năng lực của nhà thầu, đặc biệt là nhà thầu trong nước…

Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không

Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không

Tại quận Shibuya của Tokyo, những tòa nhà chọc trời và chung cư cao cấp là hiện thân cho cơn sốt bất động sản đô thị của Nhật Bản, khi giá nhà ở khu vực này tăng chóng mặt trong những năm gần đây...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

2

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

3

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

4

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

5

Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: