TP. Hồ Chí Minh sớm triển khai 24 dự án, tổng quy mô 25.845 căn nhà ở xã hội

Năm 2025, TP. Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu 13.040 căn nhà ở xã hội và sẽ hoàn thành 6.902 căn, đạt 53%; Thành phố cũng đang tập trung giải quyết các thủ tục pháp lý nhằm sớm đưa vào triển khai xây dựng 24 dự án với quy mô 25.845…

Hội nghị sơ kết trực tuyến toàn quốc về việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho biết Đề án của Chính phủ về Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, giai đoạn 2021 – 2030 và chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh dự kiến bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong hai gia đoạn. Giai đoạn 2021 – 2025, chỉ tiêu được giao hoàn thành 18.143 căn, gồm: năm 2021 – 2024 đã hoàn thành 5.103 căn và năm 2025 là 13.040 căn; Giai đoạn 2026 – 2030, chỉ tiêu được giao hoàn thành 181.257 căn. Cụ thể, số căn được giao hoàn thành hàng năm: 25.287 căn (năm 2026); 31.838 căn (năm 2027); 37.314 căn (năm 2028); 42.835 căn (năm 2029); 43.983 căn (năm 2030).

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Lộc Hà, để hoàn thành các chỉ tiêu về nhà ở xã hội, Thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong 5 tháng cuối năm 2025.

Cụ thể, đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; tập trung rà soát tổng thể quy hoạch các khu chức năng trên địa bàn Thành phố; Thành phố dự báo quy mô dân số, xác định nhu cầu nhà ở xã hội để làm cơ sở quy hoạch bố trí quỹ đất/dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố đến năm 2030 và định hướng đến năm 2040.

Đồng thời, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu giảm 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; hoàn thiện pháp lý và công bố thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình xây dựng nhà ở xã hội nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng;

Ngoài ra, Thành phố xây dựng Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngân sách của TP. Hồ Chí Minh; kiện toàn Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố bảo đảm hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, đủ nguồn vốn cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vay vốn tạo lập nhà ở.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo UBND Thành phố sẽ thường xuyên trao đổi với các chủ đầu tư đề rà soát tiến độ, chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực để hoàn thành trong năm 2025 và những năm tiếp theo; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và các pháp luật khác có liên quan…

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, cần phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, xây dựng các mô hình hay, cách làm tốt để nhân rộng, đồng thời, phê bình những nơi làm chưa tốt, không có hiệu quả và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi từ chính sách.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, thực hiện Chương trình xây dựng 01 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 thể hiện chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước; thể hiện sự tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, "không để ai bị bỏ lại phía sau"… mọi chính sách đều hướng đến con người; đầu tư cho nhà ở xã hội là đầu tư cho sự phát triển nhanh, bền vững.

Được biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã đầu tư xây dựng hoàn thành, đưa vào hơn 5.000 căn nhà ở xã hội. Chỉ tiêu phát triển nhà ở trong năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao cho Thành phố mới khoảng 13.000 căn. Mục tiêu đến giờ này chưa đạt như Bộ Xây dựng đã báo cáo.

Hiện, Thành phố đã đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng hơn 5.000 căn nhà ở xã hội. Thành phố đang thi công xây dụng 15 dự án với quy mô hơn 16.000 căn hộ. Để chuẩn bị nguồn nhà hoàn thành cho các năm tiếp theo, phấn đấu đạt chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội mà Thủ tướng Chính phủ giao, Thành phố cũng đang tập trung giải quyết các thủ tục pháp lý nhằm sớm đưa vào triển khai xây dựng 24 dự án với quy mô 25.845 căn hộ, khởi công trong năm 2025.