Trang chủ Dân sinh

TP. Hồ Chí Minh kích hoạt chương trình bình ổn thị trường thuốc thiết yếu

Thi Nguyễn

18/03/2026, 08:56

Chương trình sẽ tập trung bình ổn 20 nhóm thuốc thiết yếu với khoảng 350 mặt hàng, tập trung vào các loại thuốc phục vụ điều trị bệnh phổ biến, bệnh mạn tính và có nhu cầu sử dụng cao...

Hình minh họa.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thuốc thiết yếu trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2027, với mục tiêu bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý và cân đối cung cầu, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trong mọi tình huống.

Theo đó, Chương trình hướng đến việc chủ động ổn định thị trường thuốc thiết yếu, qua đó góp phần chăm lo sức khỏe Nhân dân. Việc triển khai cũng gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” của Bộ Y tế.

Các sản phẩm tham gia đều là thuốc sản xuất trong nước, được sản xuất tại các nhà máy đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” (GMP), bảo đảm chất lượng, đồng thời có khả năng cung ứng ổn định ngay cả khi thị trường có biến động.

Đáng chú ý, giá bán thuốc trong Chương trình phải thấp hơn tối thiểu 5% so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Thành phố đồng thời đặt mục tiêu phát triển và đa dạng hóa hệ thống phân phối, mở rộng các điểm bán thuốc bình ổn tại nhà thuốc, quầy thuốc, qua đó tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp, dễ dàng tiếp cận thuốc với mức giá hợp lý.

Về danh mục, Chương trình bao gồm 20 nhóm thuốc thiết yếu với khoảng 350 mặt hàng, tập trung vào các loại thuốc phục vụ điều trị bệnh phổ biến, bệnh mạn tính và có nhu cầu sử dụng cao.

Trong đó, có các nhóm như thuốc giảm đau - hạ sốt, kháng viêm, chống dị ứng, tim mạch, hạ đường huyết, chống nhiễm khuẩn, tiêu hóa, hô hấp, xương khớp, vitamin - khoáng chất và thuốc cổ truyền. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế của người dân và các quy định chuyên ngành của Bộ Y tế.

Đối tượng tham gia Chương trình gồm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược và các cơ sở bán lẻ thuốc. Các doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về sản xuất (GMP), phân phối (GDP), có năng lực tài chính, hệ thống phân phối rộng và cam kết cung ứng đủ số lượng, đúng chất lượng cũng như mức giá đã đăng ký.

Đối với các cơ sở bán lẻ, yêu cầu đặt ra là phải đủ điều kiện kinh doanh dược, thực hiện niêm yết giá công khai, bố trí khu vực thuốc bình ổn dễ nhận diện và bán đúng giá quy định.

Trong quá trình tham gia, các đơn vị sẽ được hỗ trợ truyền thông, cung cấp bảng giá, băng-rôn nhận diện, tham gia tập huấn chuyên môn và được xem xét khen thưởng khi tổng kết Chương trình. Song song đó, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về dược được đặt ra chặt chẽ, đặc biệt là yêu cầu về nguồn gốc, chất lượng thuốc. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định và bị loại khỏi Chương trình.

Chương trình được triển khai từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Giá thuốc tham gia phải được niêm yết thống nhất tại các điểm bán. Trong trường hợp chi phí đầu vào biến động trên 3%, doanh nghiệp có thể đề xuất điều chỉnh giá và sẽ được xem xét theo quy trình phối hợp giữa Sở Tài chính và Sở Y tế trong thời gian từ 3 đến 5 ngày làm việc.

Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp có đủ năng lực chủ động tham gia Chương trình mà không nhận vốn hỗ trợ, qua đó chung tay cùng chính quyền bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Về tổ chức thực hiện, Sở Y tế được giao làm cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm tiếp nhận, rà soát danh mục thuốc, phối hợp lựa chọn doanh nghiệp tham gia, công bố danh sách điểm bán và giám sát việc cung ứng cũng như niêm yết giá. 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc điều chỉnh quy định nhằm tăng cường các biện pháp quản lý, hạn chế tối đa tình trạng dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh hoặc lợi dụng hoạt động này để trục lợi, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục...

Nhiều trường hợp thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép gần sân bay gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho hãng bay, buộc cơ quan quản lý hàng không triển khai loạt giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm an toàn bay...

Nhận lời mời của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, từ ngày 15-17/3, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do đồng chí Vương Tiểu Hồng, Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng dẫn đầu đã sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc...

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có 1.089.151 hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều, chiếm 2,95% tổng số hộ dân. Đây là kết quả rà soát năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, làm căn cứ triển khai các chính sách an sinh xã hội từ ngày 1/1/2026.

Bộ Y tế đề xuất cắt giảm nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo đảm tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân...

