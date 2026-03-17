Thứ Ba, 17/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Dự kiến cắt giảm 101 điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực khám, chữa bệnh

Nhật Dương

17/03/2026, 15:32

Bộ Y tế đề xuất cắt giảm nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo đảm tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân...

Ảnh minh họa.

Bộ Y tế cho biết đang hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 96/2023/NĐ-CP và kiểm tra phương án cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

Trong đó, về cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, dự thảo bổ sung quy định xác định chức danh chuyên môn, phạm vi hành nghề và thời gian, nội dung phải thực hành bổ sung (nếu có) đối với loại văn bằng đã cấp trước năm 2024 hoặc do nước ngoài cấp.

Đối với kỹ thuật chuyên môn mới được cập nhật trong danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Đối với trường hợp người hành nghề học bổ sung kỹ thuật không thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cấp.

Về đăng ký hành nghề khám chữa bệnh, bổ sung quy định đối với trường hợp cơ sở có nhiều địa điểm; đồng thời, bổ sung quy định đối với trường hợp thay đổi người phụ trách chuyên môn của cơ sở.

Về cấp giấy phép hoạt động, điều chỉnh quy định về điều kiện cấp phép. Về giá dịch vụ, thay đổi nội dung phê duyệt giá; bổ sung quy định về giá huyết tương không sử dụng.

Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết dự kiến phương án cắt giảm đối với các điều kiện đầu tư kinh doanh tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, bao gồm: Cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh liên quan đến các trường hợp thực hiện thêm các phạm vi khác như xét nghiệm HIV/AIDS, mang thai hộ…

Cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh về diện tích, điều kiện chuyên môn của các phòng khám sau khi tính toán đưa vào tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh liên quan đến người hướng dẫn thực hành, dự kiến theo phương án xây dựng mới, việc thực hành sẽ thực hiện theo khung chương trình thực hành chi tiết do Bộ Y tế quy định.

Cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh cấp lại giấy phép hành nghề, có thể loại trừ do không phải trường hợp nào cũng cần thực hiện việc cấp lại giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Bộ Y tế, dự kiến sẽ cắt giảm được 101/525 điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, việc hoàn thiện những nội dung được đề xuất trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 96/2023/NĐ-CP góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, tăng cường tính chuẩn hóa trong đánh giá năng lực chuyên môn và hướng tới bảo đảm chất lượng trong hoạt động khám chữa bệnh, đưa pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh vào thực tiễn cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, việc triển khai hoàn chỉnh dự thảo Nghị định và kiểm tra phương án cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh phải theo hướng tinh, gọn, khoa học, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo đảm tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

Có thể dùng Sổ sức khỏe điện tử VNeID khi đi khám chữa bệnh

15:57, 07/01/2026

Có thể dùng Sổ sức khỏe điện tử VNeID khi đi khám chữa bệnh

Kiến nghị khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng 100% bảo hiểm y tế

16:40, 27/12/2025

Kiến nghị khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng 100% bảo hiểm y tế

Đọc thêm

Hội nghị cấp Bộ trưởng Việt Nam – Trung Quốc về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9

Hội nghị cấp Bộ trưởng Việt Nam – Trung Quốc về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9

Nhận lời mời của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, từ ngày 15-17/3, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do đồng chí Vương Tiểu Hồng, Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng dẫn đầu đã sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc...

Cả nước còn 480.278 hộ nghèo, 608.873 hộ cận nghèo

Cả nước còn 480.278 hộ nghèo, 608.873 hộ cận nghèo

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có 1.089.151 hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều, chiếm 2,95% tổng số hộ dân. Đây là kết quả rà soát năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, làm căn cứ triển khai các chính sách an sinh xã hội từ ngày 1/1/2026.

Hà Nội: Khởi tố 5 bị can lừa đảo thông qua dự án tiền ảo FTXF

Hà Nội: Khởi tố 5 bị can lừa đảo thông qua dự án tiền ảo FTXF

Nhóm đối tượng phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền của khách hàng, tạo sàn giao dịch quảng bá đồng tiền FTXF... Khi nhà đầu tư tham gia mua đồng tiền FTXF, các đối tượng thực hiện bán số lượng lớn khiến đồng tiền này mất giá trị, không còn thanh khoản nhằm chiếm đoạt tiền...

Hà Nội bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10: Thêm cơ hội cũng nhiều thách thức

Hà Nội bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10: Thêm cơ hội cũng nhiều thách thức

Quy định bỏ khu vực tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội từ năm học 2026 - 2027 được nhiều người đánh giá là bước thay đổi lớn trong chính sách tuyển sinh. Khi học sinh có thể đăng ký 3 trường bất kỳ, cơ hội lựa chọn được mở rộng...

Quy định chi tiết về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp từ năm 2026

Quy định chi tiết về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp từ năm 2026

Trong năm 2026, người lao động có nhu cầu hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, thì nộp hồ sơ có đề nghị hưởng; các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc; sổ bảo hiểm xã hội...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Hướng tới kỳ vọng mới

Chứng khoán

2

SACOMBANK bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm người quản trị công ty và công bố thông tin

Tài chính

3

Việt Nam đặt mục tiêu điện hạt nhân chiếm 6-8% sản lượng điện quốc gia vào năm 2050

Đầu tư

4

TP. Hồ Chí Minh tính huy động hơn 1.000 tỷ đồng kiều hối cho khoa học - công nghệ vào năm 2027

Kinh tế số

5

Hội nghị cấp Bộ trưởng Việt Nam – Trung Quốc về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy