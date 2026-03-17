Dự kiến cắt giảm 101 điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực khám, chữa bệnh

Bộ Y tế đề xuất cắt giảm nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo đảm tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân...

Bộ Y tế cho biết đang hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 96/2023/NĐ-CP và kiểm tra phương án cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

Trong đó, về cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, dự thảo bổ sung quy định xác định chức danh chuyên môn, phạm vi hành nghề và thời gian, nội dung phải thực hành bổ sung (nếu có) đối với loại văn bằng đã cấp trước năm 2024 hoặc do nước ngoài cấp.

Đối với kỹ thuật chuyên môn mới được cập nhật trong danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Đối với trường hợp người hành nghề học bổ sung kỹ thuật không thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cấp.

Về đăng ký hành nghề khám chữa bệnh, bổ sung quy định đối với trường hợp cơ sở có nhiều địa điểm; đồng thời, bổ sung quy định đối với trường hợp thay đổi người phụ trách chuyên môn của cơ sở.

Về cấp giấy phép hoạt động, điều chỉnh quy định về điều kiện cấp phép. Về giá dịch vụ, thay đổi nội dung phê duyệt giá; bổ sung quy định về giá huyết tương không sử dụng.

Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết dự kiến phương án cắt giảm đối với các điều kiện đầu tư kinh doanh tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, bao gồm: Cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh liên quan đến các trường hợp thực hiện thêm các phạm vi khác như xét nghiệm HIV/AIDS, mang thai hộ…

Cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh về diện tích, điều kiện chuyên môn của các phòng khám sau khi tính toán đưa vào tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh liên quan đến người hướng dẫn thực hành, dự kiến theo phương án xây dựng mới, việc thực hành sẽ thực hiện theo khung chương trình thực hành chi tiết do Bộ Y tế quy định.

Cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh cấp lại giấy phép hành nghề, có thể loại trừ do không phải trường hợp nào cũng cần thực hiện việc cấp lại giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Bộ Y tế, dự kiến sẽ cắt giảm được 101/525 điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, việc hoàn thiện những nội dung được đề xuất trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 96/2023/NĐ-CP góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, tăng cường tính chuẩn hóa trong đánh giá năng lực chuyên môn và hướng tới bảo đảm chất lượng trong hoạt động khám chữa bệnh, đưa pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh vào thực tiễn cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, việc triển khai hoàn chỉnh dự thảo Nghị định và kiểm tra phương án cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh phải theo hướng tinh, gọn, khoa học, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo đảm tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.