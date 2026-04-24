TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên hơn 32.000 tỷ đồng

Ngày 24/6/2026 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2025, định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, với những cơ hội lớn từ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và sự thay đổi trong hành vi khách hàng. Đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực vận hành và quản trị để thích ứng với môi trường kinh doanh ngày càng năng động.

HOÀN THÀNH VƯỢT KẾ HOẠCH 2025, TĂNG TRƯỞNG GẮN VỚI KIỂM SOÁT RỦI RO

Báo cáo tại Đại hội, năm 2025, TPBank đã hoàn thành và vượt toàn bộ các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định và chất lượng. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 9.203 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước; tổng tài sản vượt 505 nghìn tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh duy trì sự cân bằng với dư nợ tín dụng tăng 18,08%, huy động thị trường 1 tăng 21%, đảm bảo thanh khoản và nguồn vốn ổn định cho tăng trưởng.

Đáng chú ý, chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ nợ xấu giảm xuống dưới 1% – mức thấp trong hệ thống, phản ánh hiệu quả của công tác quản trị rủi ro và chính sách tín dụng thận trọng. Kết quả này cho thấy TPBank không chỉ theo đuổi tăng trưởng về quy mô, mà còn chú trọng đến chất lượng và tính bền vững trong hoạt động.

Song song với kết quả tài chính, TPBank tiếp tục ghi nhận bước tiến mạnh mẽ trong việc mở rộng và nâng cao chất lượng tệp khách hàng. Năm 2025, ngân hàng cán mốc hơn 16 triệu khách hàng, thu hút thêm 1,2 triệu khách hàng thường xuyên giao dịch mới, nâng tổng số khách hàng thường xuyên giao dịch lên 6,3 triệu, tương đương tỷ lệ 39%. Đây là một trong những chỉ số phản ánh rõ hiệu quả trong việc chuyển đổi từ “số lượng” sang “chất lượng” khách hàng.

Một trong những trọng tâm chiến lược của TPBank là xây dựng mô hình ngân hàng thông minh, dựa trên ba trụ cột: AI-Top, Data-First và Cloud Ready. Đến nay, hơn 80% hệ thống của ngân hàng đã được tích hợp AI, góp phần nâng cao năng lực phân tích, tự động hóa quy trình và cá nhân hóa dịch vụ.

Tỷ lệ giao dịch trên kênh số đạt 99,5% – thuộc nhóm cao nhất toàn ngành cho thấy mức độ số hóa gần như toàn diện trong hoạt động ngân hàng. Không chỉ dừng lại ở ứng dụng công nghệ, TPBank đang từng bước chuyển đổi mô hình vận hành, trong đó dữ liệu đóng vai trò trung tâm, công nghệ là nền tảng và trải nghiệm khách hàng là mục tiêu xuyên suốt.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị - ông Đỗ Minh Phú. Ảnh: TPBank.

CỦNG CỐ NỀN TẢNG QUẢN TRỊ, TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ MỞ RỘNG HỆ SINH THÁI TĂNG TRƯỞNG

Đại hội đồng cổ đông năm 2026 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng nhằm củng cố nền tảng tài chính và năng lực quản trị. Về nhân sự, TPBank bầu bổ sung bà Đỗ Quỳnh Anh – Thành viên Hội đồng Quản trị và bà Nguyễn Thị Hương Trang – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023 – 2028, góp phần nâng cao tính đa dạng và độc lập trong quản trị.

TPBank trình phương án chia cổ tức tổng tỷ lệ 20%, gồm 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 27.740 tỷ đồng lên 32.901 tỷ đồng. Phương án này không chỉ đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông mà còn góp phần củng cố nền tảng vốn, nâng cao hệ số an toàn và tạo dư địa cho tăng trưởng. Đây là cơ sở để TPBank tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ, mở rộng tín dụng có chọn lọc và phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới trong giai đoạn tới.

Ảnh: TPBank.

Đáng chú ý, TPBank cũng thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con 100% tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam ở TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, đồng thời định hướng tham gia sâu hơn vào lĩnh vực bảo hiểm thông qua góp vốn thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ quy mô khoảng 400 tỷ đồng, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính.

KHỞI ĐẦU TÍCH CỰC NĂM 2026, HƯỚNG TỚI TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Quý 1/2026, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 2.310 tỷ đồng, tăng 9,5%; tổng tài sản vượt 519.000 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%, tiếp tục đảm bảo an toàn hệ thống.

Trên cơ sở đó, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 11,9% so với năm 2025, kiên định định hướng tăng trưởng gắn với kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động.

Trong giai đoạn tới, TPBank tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, đồng thời mở rộng hệ sinh thái tài chính theo hướng tích hợp, nhằm gia tăng trải nghiệm và giá trị cho khách hàng. Việc kết hợp giữa năng lực số hóa, nền tảng dữ liệu và mô hình vận hành linh hoạt được xem là động lực then chốt giúp ngân hàng duy trì lợi thế cạnh tranh.

Với nền tảng tài chính vững chắc, chiến lược số hóa rõ ràng và khả năng thích ứng linh hoạt, TPBank đang từng bước củng cố vị thế trong nhóm ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả và đổi mới sáng tạo, hướng tới tăng trưởng bền vững dài hạn và tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong việc định hình mô hình ngân hàng số tại Việt Nam.