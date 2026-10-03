[Trực tiếp] Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026: Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp

Đây là Diễn đàn thường niên lần thứ 4 do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng chủ trì nội dung, giao Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức. Diễn đàn VNEF 2026 có sự tham dự của hơn 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các bộ ngành, địa phương; các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng; lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, chuyên gia kinh tế.

VNEF 2026 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, phát huy tốt hơn tiềm năng của địa phương và doanh nghiệp. Trọng tâm đặt ra là chuyển hóa nhanh, hiệu quả các chủ trương, chính sách đột phá thành kết quả phát triển thực tế, thông qua đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng xây dựng và hiện thiện chính sách, năng lực thực thi, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và khơi thông các nguồn lực.

Với định hướng trên, VNEF 2026 tập trung vào ba nhóm vấn đề có tác động trực tiếp đối với động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Thứ nhất, quản trị thay đổi và thực thi để tạo sức bật tăng trưởng.

Thứ hai, các chính sách đột phá thúc đẩy du lịch và bán lẻ tạo sức bật tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn mới.

Thứ ba, nguồn lực tài chính trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Diễn đàn VNEF 2026 (lần thứ 4) được cấu trúc gồm Phiên Khai mạc và 03 Phiên chuyên đề.

Phiên khai mạc sẽ có bài phát biểu của Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); và phát biểu của bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, Lào, Campuchia.

Các phiên chuyên đề có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, địa phương, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và chuyên gia trong nước, quốc tế.

Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 sẽ diễn ra từ 13h30 đến 17h30 ngày 3/10/2026 tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thông qua các phiên trao đổi và đối thoại, VNEF 2026 hướng tới góp phần làm rõ những yêu cầu mới đối với mô hình tăng trưởng kinh tế, mô hình phát triển, nhận diện các điểm nghẽn trong thực thi chính sách, thúc đẩy kết nối giữa chính sách với thực tiễn và giữa nguồn lực với năng lực hấp thụ; qua đó góp phần tạo thêm động lực, dư địa và nền tảng cho phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.