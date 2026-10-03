Áp lực từ giá nhiên liệu và dịch vụ thiết yếu đẩy CPI tháng 9 tăng 0,62%

Do chịu tác động từ sự biến động giá xăng dầu, lương thực – thực phẩm và vật liệu xây dựng, CPI tháng 9/2026 tăng 0,62% so với tháng trước, kéo mức bình quân 9 tháng tăng 4,52% so với cùng kỳ năm 2025...

Giá xăng dầu biến động là một trong những nguyên nhân đẩy CPI tháng 9 tăng 0,62%. Ảnh: Phương Thảo.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 3/10/2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2026 đã tăng 0,62% so với tháng trước. Tốc độ này đưa CPI tháng 9/2026 tăng 4,20% so với tháng 12/2025 và tăng 5,08% so với cùng kỳ năm trước.

GIÁ NHIÊN LIỆU VÀ GIÁO DỤC ĐẨY CPI THÁNG 9 TĂNG 0,62%

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có tới 9 nhóm ghi nhận chỉ số giá tăng và 2 nhóm giảm.

Tốc độ tăng CPI tháng 9/2026 so với tháng trước (%). Nguồn: Cục Thống kê.

Tác động mạnh nhất đến đà tăng CPI tháng 9 là nhóm Giao thông với mức tăng 3,97% (đóng góp 0,40 điểm phần trăm vào CPI chung). Nguyên nhân chính do giá xăng trong nước tăng 9,39% và giá dầu diesel tăng 4,53% theo đà biến động của thị trường nhiên liệu thế giới.

Xếp thứ hai về mức độ tác động là nhóm Giáo dục, tăng 1,41% so với tháng trước (đóng góp 0,08 điểm phần trăm). Sự gia tăng này xuất phát từ việc điều chỉnh giá dịch vụ giáo dục (tăng 1,60%) cùng nhu cầu mua sắm sách vở, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập tăng cao dịp đầu năm học mới.

Bên cạnh đó, các nhóm hàng khác cũng có chỉ số giá tăng. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,19% (làm CPI chung tăng 0,07 điểm phần trăm) do giá thực phẩm tăng 0,27% và lương thực tăng 0,11%.

Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,28%, chịu ảnh hưởng bởi giá dầu hỏa (tăng 2,19%), gas (tăng 1,35%) và giá thuê nhà (tăng 0,10%). Riêng giá điện sinh hoạt giảm 0,13% do thời tiết mưa bão làm giảm nhu cầu tiêu thụ.

Các nhóm khác như đồ uống và thuốc lá (tăng 0,35%); thuốc và dịch vụ y tế (tăng 0,24%); hàng hóa và dịch vụ khác (tăng 0,10%); Thiết bị và đồ dùng gia đình (tăng 0,08%); May mặc, mũ nón và giày dép (tăng 0,04%).

Ở chiều ngược lại, 2 nhóm có chỉ số giá giảm gồm văn hóa, giải trí và du lịch (giảm 0,28% do các chương trình kích cầu, giảm giá du lịch, khách sạn) và thông tin và truyền thông (giảm 0,14% do giá các thiết bị điện thoại, ti vi giảm).

LẠM PHÁT CƠ BẢN GIỮ NHỊP ỔN ĐỊNH

Xét theo quý, CPI bình quân quý 3/2026 tăng 4,80% so với quý 3/2025. Tính chung 9 tháng năm 2026, CPI bình quân tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước.

Những nhóm hàng đóng góp lớn nhất vào mức tăng CPI bình quân 9 tháng, gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,72%, tác động làm CPI chung tăng 1,69 điểm phần trăm; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,68%, đóng góp tăng 1,52 điểm phần trăm; giao thông tăng 6,06%, đóng góp tăng 0,60 điểm phần trăm; giáo dục tăng 3,35%, đóng góp 0,20 điểm phần trăm; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,61%, đóng góp 0,17 điểm phần trăm.

Về lạm phát cơ bản, trong tháng 9/2026 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 4,45% so với cùng kỳ. Bình quân 9 tháng năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,26% so với cùng kỳ năm 2025.

Mức tăng lạm phát cơ bản (4,26%) thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung (4,52%). Nguyên nhân chủ yếu do các mặt hàng như xăng dầu, gas, lương thực, thực phẩm tươi sống và dịch vụ y tế có nhiều biến động tăng đã được loại trừ khỏi danh mục tính lạm phát cơ bản.

Thị trường tài chính ghi nhận sự trái chiều giữa chỉ số giá vàng và đồng USD. Giá vàng trong nước biến động song hành cùng giá vàng thế giới. Trong tháng 9, giá vàng thế giới bình quân đạt 4.434,45 USD/ounce (tăng 1,31% so với tháng 8) do đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và bất ổn địa chính trị gia tăng. Theo đó, chỉ số giá vàng trong nước tháng 9 tăng 2,38% so với tháng trước và tăng 12,42% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 9 tháng năm 2026, chỉ số giá vàng ghi nhận mức tăng cao 42,67% so với cùng kỳ.

Do kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ thay đổi làm lợi suất trái phiếu Chính phủ giảm, chỉ số USD thế giới bình quân tháng 9 giảm nhẹ. Tại thị trường trong nước, chỉ số giá USD tháng 9 giảm 0,69% so với tháng trước và giảm 1,34% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2026, giá USD tăng nhẹ 1,01% so với cùng kỳ.