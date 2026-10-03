Dồn lực cho đầu tư công, giảm lãi suất, tháo gỡ điểm nghẽn tăng trưởng

Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 ước đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm, Chính phủ yêu cầu tập trung điều hành vĩ mô, thúc đẩy đầu tư công, giảm chi phí vốn, tháo gỡ dự án và tạo chuyển biến thực chất về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vào trưa ngày 3/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết kinh tế - xã hội tháng 9, quý III và 9 tháng tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

GDP quý III tăng 9,95% so với cùng kỳ, cao hơn mức 8,49% của 6 tháng đầu năm; 9 tháng tăng 9,01%, cao nhất trong 15 năm. Có 29/34 địa phương tăng trưởng GRDP cao hơn 6 tháng, 12 địa phương tăng hai con số.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 888 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 13,1-13,6%. Giải ngân đầu tư công đạt 640 nghìn tỷ đồng, bằng 62,6% kế hoạch. FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, vốn thực hiện hơn 21 tỷ USD.

Từ tháng 4 đến nay, 2.535 dự án được tháo gỡ vướng mắc, khơi thông hơn 1,76 triệu tỷ đồng và đưa khoảng 86.600 ha đất vào sử dụng. Tổng số dự án được xử lý đến nay là 3.557 dự án.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, cung cấp thông tin tình hình KTXH - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Dù vậy, Chính phủ đánh giá nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 vẫn rất nặng nề. Một số địa phương, kể cả các đầu tàu kinh tế, chưa đạt tốc độ đề ra; doanh nghiệp còn khó tiếp cận vốn; tỷ giá, lãi suất chịu sức ép bên ngoài. Năng lực sản xuất, làm chủ công nghệ còn hạn chế; nhập siêu 9 tháng trên 19 tỷ USD; giải ngân đầu tư công chưa đồng đều, trong khi khoa học - công nghệ và chuyển đổi số chưa tạo đột phá rõ nét về năng suất.

Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, trước yêu cầu đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ cho 3 tháng cuối năm, tận dụng tối đa dư địa chính sách và các động lực tăng trưởng.

Trước hết, chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô phải được phối hợp chặt chẽ để vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ tăng trưởng. Thị trường tiền tệ, ngoại hối cần được giữ ổn định, bảo đảm thanh khoản; đồng thời phấn đấu giảm lãi suất cho vay, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Chính phủ yêu cầu sớm hoàn thiện các quy định về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và cơ chế hoàn thuế, qua đó giảm chi phí, hỗ trợ sức mua và thúc đẩy thị trường trong nước.

Đầu tư công tiếp tục là động lực trọng yếu. Thủ tướng yêu cầu quyết liệt giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026; tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư và thủ tục để đẩy nhanh các dự án giao thông, năng lượng trọng điểm. Vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo ngay, kèm phương án xử lý cụ thể.

Các bộ, ngành đồng thời phải chủ động kịch bản bảo đảm nguồn cung năng lượng, ứng phó nguy cơ gián đoạn, điều hành giá các mặt hàng thiết yếu phù hợp và sớm hoàn thiện Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.

Một trọng tâm khác là cải cách thể chế và môi trường đầu tư kinh doanh. Chính phủ yêu cầu khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết, kiên quyết không để chậm, nợ văn bản; tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ những điểm nghẽn cản trở sản xuất, kinh doanh và triển khai dự án.

Với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, yêu cầu đặt ra là phải tạo sản phẩm và kết quả cụ thể. Mỗi bộ, ngành, địa phương phải xác định rõ bài toán cần giải quyết, ưu tiên công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, gắn đầu tư cho khoa học - công nghệ với năng suất, hiệu quả và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng.

Chính phủ cũng yêu cầu tăng tốc cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận quốc tế thành chương trình, dự án; gắn đối ngoại với mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư, công nghệ và nguồn lực mới.

Trong lĩnh vực xã hội, các nhiệm vụ về thuốc, thiết bị y tế, trường lớp, sách giáo khoa, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tiếp tục được xử lý theo hướng giảm chi phí trung gian, bảo đảm khả năng tiếp cận của người dân.

Ba tháng cuối năm được xác định là giai đoạn tăng tốc, với trọng tâm đưa nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh nhanh hơn, giảm chi phí cho doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư và xử lý các điểm nghẽn về thể chế, vốn và công nghệ để duy trì đà tăng trưởng.