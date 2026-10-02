Diễn đàn kinh tế mới lần thứ 4: Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp

Việt Nam đang trên hành trình phát triển mới với những định hướng chiến lược lớn, tạo sự phát triển vượt bậc, bứt phá trên tất cả các lĩnh vực, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao gắn với phát triển bao trùm và bền vững. Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu đạt tăng trưởng từ 10% mỗi năm, đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt mức 8.500 USD, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đây là cơ sở để đảm bảo Việt Nam có thể thực hiện thành công mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Điều này đặt ra những yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn mới: Việt Nam không chỉ tập trung vào tăng trưởng cao mà còn cần thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, kiến tạo và vận hành mô hình phát triển mới, bao trùm và bền vững hơn.

NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC THI ĐỂ CHUYỂN HÓA NGUỒN LỰC THÀNH GIÁ TRỊ TĂNG TRƯỞNG

Thời gian qua, các nghị quyết, chủ trương lớn của Trung ương đã tạo định hướng chiến lược và tạo khung khổ pháp lý quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách và mô hình tăng trưởng, phát triển phù hợp. Thực tiễn cũng cho thấy kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Tuy nhiên, mức độ lan tỏa của tăng trưởng sang khu vực doanh nghiệp trong nước và sức mua thực còn hạn chế; tiến độ giải ngân đầu tư công chưa đồng đều; nhiều dự án còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu và lao động. Đáng chú ý, những giới hạn đối với tăng trưởng cao đang thể hiện rõ hơn ở khả năng giữ ổn định kinh tế vĩ mô, hệ thống tài chính và năng lực cung. CPI bình quân 8 tháng đầu năm 2026 tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,24%, dư địa so với mục tiêu lạm phát 4,5% năm 2026 không còn nhiều; lãi suất cho vay tăng cao, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng gia tăng…

Cùng với đó, bối cảnh quốc tế cũng đang đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực thích ứng của địa phương và doanh nghiệp Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế thế giới tiếp tục được hỗ trợ bởi đầu tư công nghệ và AI nhưng chịu sức ép từ bất ổn địa chính trị, giá năng lượng, phân mảnh thương mại và điều kiện tài chính quốc tế. Thương mại thế giới có xu hướng tăng chậm lại; các biện pháp thuế quan, điều tra thương mại, kiểm soát công nghệ và yêu cầu về xuất xứ có thể làm thay đổi đơn hàng và chuỗi cung ứng. Điều này vừa mở ra cơ hội thu hút đơn hàng và đầu tư dịch chuyển, vừa đòi hỏi Việt Nam nâng cao khả năng tự chủ, năng lực của doanh nghiệp trong nước và tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước.

Những diễn biến trên cho thấy: để duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, vấn đề không chỉ nằm ở việc tiếp tục huy động thêm nguồn lực mà còn ngày càng phụ thuộc vào khả năng hấp thụ, chuyển hóa nguồn lực thành năng lực sản xuất, công suất, sản lượng và giá trị gia tăng trong nước. Đây là vấn đề trực tiếp liên quan đến chất lượng thể chế, hiệu quả quản trị, năng lực thực thi chính sách của chính quyền địa phương và năng lực đầu tư, đổi mới, mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Yêu cầu đặt ra là bên cạnh việc ban hành các chủ trương, chính sách đúng và có tính đột phá, còn là khả năng chuyển hóa chính sách thành kết quả, giá trị tăng trưởng và phát triển cụ thể, tạo ra chuyển biến thực chất về môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, đổi mới sáng tạo và khả năng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Chính sách chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được chuyển hóa thành năng lực thực thi và kết quả phát triển. Khoảng cách giữa chủ trương và thực thi, giữa chính sách chung và khả năng vận dụng tại địa phương và doanh nghiệp cần được nhận diện, xác định rõ hơn.

DIỄN ĐÀN KINH TẾ MỚI LẦN THỨ 4: TẠO SỨC BẬT TỪ ĐỘT PHÁ THỰC THI CHÍNH SÁCH

Trong bối cảnh yêu cầu chuyển hóa các chủ trương, chính sách thành kết quả phát triển ngày càng rõ nét, Diễn đàn Kinh tế mới với chủ đề “Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp” được tổ chức nhằm tập trung trao đổi về cách thức nâng cao hiệu quả thực thi các cơ chế, chính sách đã được kiến tạo và ban hành thời gian qua, phát huy năng lực của địa phương và doanh nghiệp, qua đó chuyển hóa các nguồn lực và cơ chế đã được kiến tạo thành năng lực sản xuất, sức cạnh tranh và động lực tăng trưởng mới.

Đặc biệt, Diễn đàn còn góp phần thúc đẩy triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Đổi mới mô hình phát triển Việt Nam” và Kết luận số 18-KL/TW, ngày 2/4/2026 của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”; cũng như các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị ban hành thời gian qua.

Theo đó, Diễn đàn sẽ tập trung vào 7 vấn đề chính.

Thứ nhất, làm rõ những yêu cầu mới đối với tăng trưởng của Việt Nam, nhận diện những vấn đề đặt ra theo cách tiếp cận quản trị thay đổi, quản trị thực thi trong bối cảnh quốc tế mới.

Thứ hai, làm rõ mối quan hệ giữa đột phá chính sách, năng lực quản trị và khả năng thực thi; tập trung nhận diện những điểm nghẽn trong quá trình chuyển hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thành kết quả phát triển thực tế; từ đó xác định các yêu cầu về đổi mới phương thức quản trị, phân cấp, phân quyền, phối hợp và tổ chức thực thi để tạo sức bật cho tăng trưởng.

Thứ ba, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các địa phương trong việc tạo dựng không gian và động lực phát triển mới, làm rõ những yếu tố quyết định khả năng bứt phá của địa phương.

Thứ tư, làm rõ các dư địa và yêu cầu đột phá chính sách đối với phát triển thương mại và du lịch, trong đó tập trung khai thác tốt hơn thị trường trong nước và quốc tế, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao.

Thứ năm, đánh giá yêu cầu huy động và phân bổ nguồn lực tài chính trong chu kỳ tăng trưởng mới, làm rõ khả năng đáp ứng vốn cho đầu tư, sản xuất kinh doanh đồng thời nhận diện các yêu cầu bảo đảm an toàn tài chính, ổn định tiền tệ, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực, tạo nền tảng tài chính bền vững cho tăng trưởng cao.

Thứ sáu, tạo diễn đàn đối thoại giữa cơ quan hoạch định chính sách, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và chuyên gia; qua đó, kết nối từ đột phá chính sách, nâng cao năng lực thực thi đến tạo sức bật cho địa phương và doanh nghiệp.

Thứ bảy, tổng hợp và đề xuất các kiến nghị chính sách có tính cụ thể, khả thi và có khả năng chuyển hóa thành hành động, tập trung vào những vấn đề cần tháo gỡ ngay đối với địa phương và doanh nghiệp, cũng như những cải cách có tính nền tảng nhằm nâng cao năng lực thực thi, khơi thông nguồn lực và tạo dư địa cho tăng trưởng cao trong giai đoạn 2027-2030.

Trên cơ sở đó, Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 4 được cấu trúc thành hai phiên chính.

Phiên khai mạc và đề dẫn gồm các bài phát biểu của lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đại diện lãnh đạo Chính phủ; lãnh đạo Ngân hàng Thế giới.

Các phiên chuyên đề gồm:

Phiên 1 với chủ đề “Quản trị thay đổi và thực thi tạo sức bật tăng trưởng”;

Phiên 2 với chủ đề “Các chính sách đột phá thúc đẩy phát triển thương mại và du lịch”;

Phiên 3 với chủ đề “Nguồn lực tài chính cho giai đoạn tăng trưởng mới của Việt Nam”.

Với cách tiếp cận đó, Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 4 được kỳ vọng là nơi trao đổi, chia sẻ góc nhìn giữa các cơ quan hoạch định chính sách, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và chuyên gia, mà còn hướng tới nhận diện rõ hơn những điểm nghẽn trong quá trình thực thi và tìm kiếm các giải pháp có khả năng triển khai trong thực tiễn. Qua đó, Diễn đàn góp phần kết nối chính sách với hành động, khơi thông nguồn lực và tạo thêm động lực cho địa phương, doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Nội dung bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2026 phát hành ngày 28/09/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

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